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തിയേറ്റര്‍ ക്ലാഷിനില്ല! ധനുഷ് മമ്മൂട്ടി ചിത്രം 'ഓം' റിലീസ് തിയതി മാറ്റി; ദീപാവലിക്കും സിനിമ എത്തില്ല

മെഗാ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ഹിറ്റായ 'അമരന്' ശേഷം രാജ്‌കുമാർ പെരിയസാമി ഒരുക്കുന്ന ചിത്രമാണ് 'ഓം'. ചിത്രത്തിന്‍റെ ആഗോള റിലീസ് ഒക്ടോബര്‍ 16 നായിരുന്നു നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

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OM Movie (Photo: Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 24, 2026 at 3:31 PM IST

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നുഷും മമ്മൂട്ടിയും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് 'ഓം: ചാപ്റ്റർ 1'. ചിത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചതു മുതല്‍ വലിയ ആകാംക്ഷയോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയുമാണ് ആരാധകര്‍ ഈ സിനിമയുടെ റിലീസിനായി കാത്തിരിത്തുന്നത്. ഒക്‌ടോബര്‍ 16 ന് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില്‍ റിലീസ് ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ തിയേറ്റര്‍ ക്ലാഷ് ഒഴിവാക്കാനായി സിനിമയുടെ റിലീസ് മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന പുതിയ വിവരമാണ് ധനുഷ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഒക്ടോബർ 15ന് രജിനീകാന്തിന്‍റെ ‘ജയിലർ 2’ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനാൽ ക്ലാഷ് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഈ തീരുമാനമെന്ന് ധനുഷ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. ദീപാവലിക്ക് സൂര്യയുടെ സിനിമ റിലീസ് ആകുന്നതിനാൽ ദീപാവലി റിലീസായും ചിത്രം എത്തില്ലെന്നും പുതിയ റിലീസ് തിയതി ഉടനെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും താരം അറിയിച്ചു.


ധനുഷ് പങ്കുവച്ച കുറിപ്പ്

"നമ്മുടെ പ്രിയ സൂപ്പർസ്റ്റാർ രജിനീകാന്ത് സർ, നമ്മളെല്ലാം വർഷങ്ങളായി ആദരിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ചിത്രം ഒക്ടോബർ 15-ന്, ഞങ്ങളുടെ ചിത്രത്തിന് ഒരു ദിവസം മുൻപായി റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തോടുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ ബഹുമാനം കാരണം, ഞങ്ങളുടെ 'ഓം’ എന്ന സിനിമയുടെ റിലീസ് മാറ്റിവയ്ക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. പിന്നീട് ഒരു തിയതിയിലേക്കാണ് മാറ്റുന്നത്.", ധനുഷ് പറഞ്ഞു.

"അതേസമയം, ഈ വർഷം ദീപാവലിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കില്ല. കാരണം അതേ തിയതിയിൽ സൂര്യ സാറിന്‍റെ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഇതിനോടകം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യായമായി പറഞ്ഞാൽ, അവർ അവരുടെ തിയതി ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ്. സിനിമയുടെയും സിനിമാ വ്യവസായത്തിന്‍റെയും പൊതുവായ നന്മയെ കരുതി, വലിയ ചിത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ പരസ്പര ധാരണയും, ഓരോരുത്തരുടെയും തീരുമാനങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനവും ആവശ്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പുതിയ റിലീസ് തീയതി ഉടൻ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ്.", ധനുഷ് കുറിച്ചു.

അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ടീസര്‍ വലിയ ഹൈപ്പാണ് ചിത്രത്തിന് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. മമ്മൂട്ടി കഥാപാത്രത്തിന്‍റെ ഗ്ലിമ്പ്സ് വീഡിയോ ആണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നത്. സിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ സ്മഗ്ലർ ആയി മെഗാ സ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി എത്തുന്നതെന്നാണ് സൂചന. എട്ടു വർഷത്തിന് ശേഷം മമ്മൂട്ടി തമിഴിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്

ധനുഷിന്‍റെ വണ്ടർബാർ ഫിലിംസ്, ആർ ടേക്ക് സ്റ്റുഡിയോസ് ആയി ചേര്‍ന്നാണ് ഈ പാൻ ഇന്ത്യൻ ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. മെഗാ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ഹിറ്റായ അമരന് ശേഷം രാജ്‌കുമാർ പെരിയസാമി ഒരുക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. സായ് പല്ലവിയാണ് നായികയായി ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നത്. മാരി 2’ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ധനുഷ്- സായ് പല്ലവി ടീം ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ശ്രീലീലയും പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്.

ലൈൻ 'ഉതിരം: ദ ബ്ലഡ് വുഡ്' എന്നാണ് സിനിമയുടെ ടൈറ്റില്‍ ടാഗ്. പക്കാ മാസ്സ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമ ആയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന സൂചനയാണ് ടൈറ്റിൽ ടീസർ നൽകുന്നത്. ‘

ചിത്രത്തിലെ നേരത്തെ പുറത്തു വന്ന 'അലാക്ക ലോവ' എന്ന ഗാനവും വലിയ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. സായ് അഭയങ്കർ ഈണം നൽകിയ ഈ ഗാനം ആലപിച്ചതും സായ് തന്നെയാണ്. ധനുഷിന്റെ ഗംഭീര നൃത്തമായിരുന്നു ഈ ഗാനത്തിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്. തെന്നിന്ത്യൻ മ്യൂസിക് സെൻസേഷൻ സായ് അഭയങ്കർ സംഗീതമൊരുക്കുന്ന ആദ്യ ധനുഷ് ചിത്രം കൂടിയാണ് ഓം. ചിത്രം തമിഴ്, തെലുഗു, ഹിന്ദി ഭാഷകളിൽ ആണ് പ്രദർശനത്തിന് എത്തുക.

DHANUSH OM MOVIE RELEASE MAMMOOTTY LATEST TAMIL MOVIE RELEASE
Dhanush's Post (Photo: Instagram)

പ്രൊഡ്യൂസർ - ശ്രദ്ധ അഗർവാൾ, ധനുഷ്, അസ്‌മത് ജഗ്മഗ്, ക്രീയേറ്റീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ- വിഷു രാമസാമി, കോ പ്രൊഡ്യൂസർ- ശ്രേയസ് ശ്രീനിവാസൻ, സന്ദേശ് അഗർവാൾ, ഛായാഗ്രഹണം - എഴിൽ അരസന്, സംഗീതം - സായ് അഭയങ്കർ, എഡിറ്റിംഗ് - ആർ കലയ്വാനൻ, ആക്ഷൻ- യാനിക് ബെൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ - രാജീവൻ, കലാസംവിധാനം- ആർ പണ്ണീർ സെൽവം, നൃത്തം - സാൻഡി , സൗണ്ട് ഡിസൈൻ- സിങ്ക് സിനിമ, സൗണ്ട് മിക്സ്- കണ്ണൻ ഗണപത് , കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ - കാവ്യ ശ്രീറാം, ഡിഐ - പ്രസാദ് ലാബ്, കളറിസ്റ്റ്- രംഗ , വിഎഫ്എക്സ്- ഫാന്റം എഫ് എക്സ്, സ്‌പെക്ടർ പോസ്റ്റ്, വിഎഫ്എക്സ് സൂപ്പർവൈസർ- ശ്യാം പിഎം, സ്റ്റിൽസ് - വി സിട്രറസ്‌, മേക്കപ്പ് - ബി രാജ, കോസ്റ്റുമെർ - നാഗ്, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ- കബിലന്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- ഡി രമേശ് കുചിരായർ, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സികുട്ടീവ്- മീനുശ്രീ ഹരിഹരൻ, ഹെഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് - അവന്തിക കനകരാജ്, മാർക്കറ്റിങ് ഹെഡ്- മനോജ് മാഡി.

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