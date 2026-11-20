തിയേറ്റര് കുലുക്കി മമ്മൂട്ടി! ധനുഷിന്റെ ഗംഭീരമായ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ്, സായ് പല്ലവിയുടെ മികച്ച പ്രകടനം; 'ഓം' പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം
അമരന് എന്ന ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് ചിത്രത്തിന് ശേഷം രാജ്കുമാര് പെരിയസാമി സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഓം' ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തി. ധനുഷ്- മമ്മൂട്ടി ചിത്രത്തിന് വമ്പന് വരവേല്പ്പുമായി ആരാധകര്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 20, 2026 at 11:03 AM IST
ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ധനുഷ്, മമ്മൂട്ടി, സായ് പല്ലവി എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന സ്പൈ ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ചിത്രം 'ഓം: ഓപ്പറേഷൻ മോള്' തിയേറ്ററുകളിലെത്തി. നവംബർ 20 വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്തത്. ഏഴ് വര്ഷങ്ങള്ക്കിപ്പുറം മമ്മൂട്ടി തമിഴ് സിനിമയില് എത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ആദ്യ ഷോ പുരോഗമിക്കുമ്പോള് ചിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണെന്ന നോക്കാം.
ധനുഷിന്റെയും മമ്മൂട്ടിയുടെയും പ്രകടനങ്ങൾക്കും സായ് പല്ലവിയുടെ അഭിനയത്തിനും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ചിത്രത്തിന്റെ സാങ്കേതിക മികവും ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളും പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രശംസ നേടുമ്പോൾ വേഗത കുറഞ്ഞ ആഖ്യാനവും പ്രവചനാതീതമായ കഥാഗതിയും ചിലരെ നിരാശരാക്കുന്നുണ്ട്.
റിലീസിന് പിന്നാലെ എക്സിലൂടെ പങ്കുവെച്ച ആദ്യ പ്രതികരണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത് ധനുഷിന്റെയും മമ്മൂട്ടിയുടെയും സ്ക്രീൻ സാന്നിധ്യമാണ്. ഇരുവരും ഒന്നിച്ചെത്തുന്ന രംഗങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ മികച്ച അനുഭവം സമ്മാനിക്കുന്നുവെന്നാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം.
ധനുഷിന്റെ ഊർജസ്വലമായ പ്രകടനത്തിനും ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളിലെ മികവിനും ആരാധകർ കൈയടിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, മമ്മൂട്ടിയുടെ ഗംഭീരമായ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസും അഭിനയത്തിലെ സ്വാഭാവികതയും പ്രേക്ഷകരെ ആകർഷിക്കുന്നു. ഇരുവരുടെയും കോമ്പിനേഷൻ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്നാണെന്നും പ്രേക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
#OMMovie 🥹❤️ TWO POWERHOUSES. ONE FRAME. UNMATCHED AURA! 🥵🔥 @mammukka & @dhanushkraja together = PURE GOOSEBUMPS! 🥶💥 WHAT A SIGHT! ❤️🔥 #OperationMole #OM #Dhanush #Mammootty #OMChapter1 #Kollywood https://t.co/VFRgW846Hz— Rajesh Kumar Reddy E V (@rajeshreddyega) November 20, 2026
സായ് പല്ലവിയുടെ പ്രകടനത്തിനും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ശക്തമായ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച താരം തന്റെ അഭിനയ മികവുകൊണ്ട് വീണ്ടും ശ്രദ്ധ നേടുന്നുവെന്നാണ് ആദ്യ പ്രതികരണങ്ങൾ.
1st half blast Blast uh💥💥💥 @Dhanush mass Thalaiva 🥳🥳🥳 @SaiAbhyankkar bro 🏃 marana mass pannita bgm background score la theri theri 🥳🥳💥💥💥 @Rajkumar_KP ❤️💥 thanks Anna ❤️ Another blockbuster #OM #Dhanush #OM https://t.co/Axp5mGwprA— Ranush (@Ranushdfc) November 20, 2026
മമ്മൂട്ടിയും സായ് പല്ലവിയും ഒന്നിച്ചെത്തുന്ന രംഗങ്ങളും പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട്. താരങ്ങളുടെ പ്രകടനങ്ങൾക്കൊപ്പം ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങളും കഥയുടെ മുന്നോട്ടുപോക്കിന് കരുത്തുപകരുന്നുവെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
ആദ്യ പകുതിക്കും ഇന്റര്വെല് ബ്ലോക്കിനും കൈയടി
ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയാണ് പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും മികച്ച പ്രതികരണം നേടുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊന്ന്. അന്വേഷണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം അവതരിപ്പിച്ച് കഥയെ പതുക്കെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്ന സംവിധായകന്റെ രീതി പ്രേക്ഷകരെ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്.
ഓരോ ഘട്ടത്തിലും സസ്പെൻസ് നിലനിർത്തി ഇടവേളയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ആഖ്യാനവും പ്രശംസിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്റർവെൽ ബ്ലോക്കിന് തിയേറ്ററുകളിൽ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
THE INTERVAL JUST SET THE SCREEN ON FIRE! 🔥 Mammootty & Dhanush are pure magic the second half looks ready to explode! #Dhanush #Ommovie #OM https://t.co/RbXdSTo5HN— LotusGrow (@Lowg1515) November 20, 2026
ഇടവേളയിലെ രംഗം സിനിമയുടെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ നിമിഷങ്ങളിലൊന്നാണെന്നാണ് ചില പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം. തുടർന്നുള്ള സംഭവങ്ങളിലേക്കുള്ള ആകാംക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ രംഗം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും പ്രതികരണങ്ങളുണ്ട്.
അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗവേഷണവും രക്തചന്ദനക്കടത്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന കഥാസന്ദർഭങ്ങളും ചിത്രത്തിന് വ്യത്യസ്തമായൊരു മാനം നൽകുന്നുണ്ട്.
സായ് അഭ്യാങ്കറിന്റെ സംഗീതത്തിനും ഛായാഗ്രഹണത്തിനും പ്രശംസ
അഭിനയത്തിനൊപ്പം ചിത്രത്തിന്റെ സാങ്കേതിക മികവും ആദ്യ പ്രതികരണങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നുണ്ട്. സായ് അഭ്യാങ്കർ ഒരുക്കിയ പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
#OM #Ommovie #Dhanush & #Mammuka Show Good Research by Dir.RP , Sai very strong and powerful role interval 🔥 @SaiAbhyankkar Music 🔥 Run time only feels long Overall Good investigation thriller #Om #OM #Dhanush #Mammootty #saipallavi #sreeleela #sai— TAMILAN HUSSAIN (@Voiceofpeoplezz) November 20, 2026
ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളുടെയും വൈകാരിക നിമിഷങ്ങളുടെയും തീവ്രത വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ സംഗീതം നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം. ചിത്രത്തിലെ 'അലകലോവ' എന്ന ഗാനവും ശ്രദ്ധ നേടുന്നുണ്ട്.
സിനിമയിലെ സിംഗിൾ ഷോട്ട് രംഗവും പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട്. ദൃശ്യാവിഷ്കാരത്തിലും അവതരണത്തിലും ഈ രംഗം മികച്ചുനിൽക്കുന്നുവെന്നാണ് പ്രതികരണങ്ങൾ. ഛായാഗ്രാഹകൻ എഴിൽ അരസു കെ ഒരുക്കിയ ദൃശ്യങ്ങൾക്കും പ്രശംസ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.
ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളും സിനിമയുടെ വൈകാരിക മുഹൂർത്തങ്ങളും കൂടുതൽ മികവുറ്റതാക്കുന്നതിൽ ഛായാഗ്രഹണവും പശ്ചാത്തല സംഗീതവും വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ആദ്യ വിലയിരുത്തലുകൾ.
PURE CINEMA. UNMATCHED INTENSITY. ABSOLUTE MADNESS! 🔥 #OM hits differently on the big screen! Mammootty & Dhanush are bringing the heat! #OMChapter1 #OMMovie #Dhanush https://t.co/cvYqhil4sW— LotusGrow (@Lowg1515) November 20, 2026
രണ്ടാം പകുതിയിലെ വേഗക്കുറവ്; കഥാഗതിയിൽ നിരാശ
ചിത്രത്തിന് പൂർണമായും അനുകൂലമായ പ്രതികരണങ്ങളല്ല ലഭിക്കുന്നത്. ആദ്യ പകുതിയും ഇടവേളയിലെ രംഗങ്ങളും ആവേശം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ രണ്ടാം പകുതിയിലെ വേഗക്കുറവ് ചില പ്രേക്ഷകരെ നിരാശരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സിനിമയുടെ ദൈർഘ്യം കൂടുതലാണെന്നും ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കഥയുടെ ഒഴുക്ക് മന്ദഗതിയിലാകുന്നുവെന്നും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്.
കഥാഗതിയിൽ പുതുമയില്ലെന്നും ചില സംഭവങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ പ്രവചിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്നും പ്രേക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ശബ്ദമിശ്രണത്തിനും സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
Therikkithu Siya Entry. തീയേറ്റർ കുലുങ്ങി 🔥🔥 #OM #Mammootty https://t.co/N6RMyh3sfJ— Kerala Box Office (@KeralaBxOffce) November 20, 2026
ആദ്യ പകുതിയിൽ മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നോട്ടുപോകുന്ന ചിത്രം രണ്ടാം പകുതിയിൽ അതേ ആവേശം നിലനിർത്തുന്നില്ലെന്നാണ് ചിലരുടെ വിലയിരുത്തൽ. അതിനാൽ തന്നെ ചിത്രത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സ്വീകാര്യതയിൽ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത്.
#WATCH | Tiruchirappalli, Tamil Nadu: Fans of Actor Dhanush celebrated the release of his latest movie, O.M: Operation Mole Fans celebrated by bursting firecrackers, dancing, and distributing sweets and plants. https://t.co/BTkdLnUQuP— ANI (@ANI) November 20, 2026
'ഓം: ഓപ്പറേഷൻ മോളി'യെക്കുറിച്ച്
'അമരൻ' എന്ന ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് ചിത്രത്തിന് ശേഷം രാജ്കുമാര് പെരിയസാമി സംവിധാനവും രചനയും നിർവഹിച്ച ചിത്രമാണ് 'ഓം: ഓപ്പറേഷൻ മോള്'.
ധനുഷ്, മമ്മൂട്ടി, സായ് പല്ലവി എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന ചിത്രത്തിൽ ശ്രീലീല, നസിറുദ്ദീൻ ഷാ, ഇന്ദ്രൻസ് എന്നിവരും അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. വണ്ടർബാർ ഫിലിംസും ആർടേക്ക് സ്റ്റുഡിയോയും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Abhyankaar Dhanush Entry Nunde Start Chesadu 🔥🔥🔥 Show Time #OM https://t.co/3vMASreZrK— BOB . JR (@Ravikanth_28) November 20, 2026
തിരുവണ്ണാമലയിലെ സംഘടിത കുറ്റകൃത്യ ശൃംഖലയെയും വനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. രക്ത ചന്ദനക്കടത്ത് റാക്കറ്റും അന്വേഷണത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമാകുന്നു.
തീയറ്റർ കുലുങ്ങി 🥵🔥 #OM #Mammootty https://t.co/Bcvxm44Ulk— Sanal 🧢 (@Sanal369) November 20, 2026
രണ്ട് മണിക്കൂർ 56 മിനിറ്റാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം. ധനുഷ്, മമ്മൂട്ടി, സായ് പല്ലവി കൂട്ടുകെട്ട് പ്രേക്ഷകരെ എത്രത്തോളം ആകർഷിക്കുമെന്നറിയാൻ ഇനി ബോക്സ് ഓഫീസ് കണക്കുകളും കാത്തിരിക്കുകയാണ് സിനിമാ ലോകം.
Kind of a spoiler ❗ My Man just made 2 steps and the whole theatre went Stadium Mode 😭❤️🔥. Pillerkk vendi oru mass entertainer erakki vid ikkeii please #Mammootty #OM #Dhanush https://t.co/TQFEVKPG3t— Matthewz (@matthewz369) November 20, 2026