മദ്യപിച്ചയാൾ ഓടിച്ച വാഹനം നോറ ഫത്തേഹിയുടെ കാറിൽ വന്നിടിച്ചു; നടി സുരക്ഷിത
Published : December 21, 2025 at 11:05 AM IST
മുംബൈ: പ്രശസ്ത ബോളിവുഡ് നടി നോറ ഫത്തേഹി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു. മുംബൈയിലെ സൺബേൺ ഫെസ്റ്റിവലിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നതിനിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകുന്നേരം നാല് മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. മറ്റൊരു വാഹനവുമായി നോറ ഫത്തേഹി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാർ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടമുണ്ടാക്കിയ വാഹനത്തിലെ ഡ്രൈവർ മദ്യപിച്ചിരുന്നതായും ഇയാള് നോറയുടെ കാറിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും മുംബൈ പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
അപകടത്തിൽ നടിക്ക് പരിക്കുകളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. അപകടമുണ്ടായ ഉടൻ തന്നെ നടിയെ പ്രാഥമിക ചികിത്സയ്ക്കായി അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകി. പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം നടിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ഡോക്ർമാർ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സൺബേൺ ഫെസ്റ്റിവലിൽ പങ്കെടുക്കാനായി നടി അശുപത്രി വിട്ടുവെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
അപകടമുണ്ടാക്കിയ ഡ്രൈവർ മദ്യപിച്ചിരുന്നതായി പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇയാൾക്കെതിരെ അശ്രദ്ധമായും മദ്യപിച്ചും വാഹനമോടിച്ചതിന് പൊലീസ് കേസെടുക്കുകയും ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്. നടി സുരക്ഷിതയായിരിക്കുന്നുവെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
''ഡ്രൈവർ മദ്യപിച്ചിരുന്നതായി പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇയാൾക്കെതിരെ അശ്രദ്ധമായും മദ്യപിച്ചും വാഹനമോടിച്ചതിന് പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നടി സുരക്ഷിതയായിരിക്കുന്നു'' - മുംബൈ പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
സംഭവം വളരെ ഭയാനകമായിരുന്നുവെന്ന് നോറ ഫത്തേഹി പിന്നീട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ തൻ്റെ തല കാറിൻ്റെ വിൻഡോയിൽ ഇടിച്ചതായും നടി വ്യക്തമാക്കി. ബോളിവുഡിൽ സജീവമായ നോറ ഫത്തേഹി മൊറോക്കൻ കനേഡിയൻ വംശജയാണ്. നൃത്തരംഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്. പുത്തൻ ഫാഷൻ പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ടും സ്റ്റൈലുകൾ കൊണ്ടും ആരാധകരുടെ മനം മയക്കുന്ന താരമാണ് നോറ ഫത്തേഹി. ഹിന്ദി, തെലുഗു, മലയാളം സിനിമകളിൽ നടി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സാധാരണയായി ഗോവയിൽ നടക്കാറുള്ള സൺബേൺ ഫെസ്റ്റിവൽ ഇത്തവണ മുംബൈയിലാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഡിസംബർ 19ന് ആരംഭിച്ച ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ആഘോഷം ഡിസംബർ 21ന് അവസാനിക്കും. 2007ൽ ഗോവയിൽ ആരംഭിച്ച സൺബേൺ, 2016 മുതൽ 2018 വരെ പൂനെയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു എങ്കിലും പിന്നീട് ഗോവയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തി. എന്നാൽ ഗോവയിൽ നേരിട്ട നിരന്തരമായ പൊതുജന പ്രതിഷേധങ്ങളും ഭരണപരമായ തടസങ്ങളും കാരണമാണ് ഇത്തവണ ആഘോഷം മുംബൈയിലേക്ക് മാറ്റാൻ സംഘാടകർ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
