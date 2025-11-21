"പണത്തിനോ പബ്ലിസിറ്റിക്കോ വേണ്ടിയല്ല പോയത്...ക്ഷണം ലഭിച്ചിട്ടാണ്, ആരുടെയും വീട്ടില് ഞങ്ങള് ഇടിച്ച് കയറിയിട്ടില്ല", പ്രതികരിച്ച് ആദിലയും നൂറയും
മലബാര് ഗോള്ഡ് ഡയറക്ടര് എകെ ഫൈസലിന്റെ ഗൃഹപ്രവേശന ചടങ്ങില് തങ്ങള്ക്ക് ക്ഷണം ലഭിച്ചിട്ടാണ് പോയതെന്നും ആരുടെയും വീട്ടില് ഇടിച്ച് കയറിയില്ലെന്നും ലെസ്ബിയന് കപ്പിള്സായ ആദിലയും നൂറയും. ക്യാഷിനോ പബ്ലിസിറ്റിക്കോ വേണ്ടിയല്ല പോയതെന്നും അവര് വ്യക്തമാക്കി.
മലബാര് ഗോള്ഡ് ഡയറക്ടര് എകെ ഫൈസലിന്റെ വിവാദ പരാമര്ശത്തില് ആദ്യമായി പ്രതികരിച്ച് ലെസ്ബിയന് കപ്പിള്സും ബിഗ് ബോസ് 7 താരങ്ങളുമായ ആദിലയും നൂറയും. ഫൈസലിന്റെ ഗൃഹപ്രവേശന ചടങ്ങിലേക്ക് തങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നുവെന്നും പരിപാടിയില് എല്ലാവരും ഊഷ്മളായാണ് തങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്തതെന്നും അവര് പറഞ്ഞു.
വ്യക്തിപരമായി ക്ഷണം ലഭിച്ചതിനാലാണ് പോയതെന്നും പണത്തിന് വേണ്ടിയോ പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ല പോയതെന്നും അവര് സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ പ്രതികരിച്ചു. തങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചത് ഒരു തെറ്റാണെന്നും സമൂഹത്തിന് തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുന്നുവെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പൊതു പ്രസ്താവന കണ്ടത് വളരെ നിരാശാജനകമായിരുന്നെന്നും അവര് കുറിച്ചു.
"ഞങ്ങളെ ഫൈസൽ മലബാറിന്റെ ഗൃഹപ്രവേശന ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. ഇൻഫ്ലുവെൻസേഴ്സ് ആയിട്ടോ ക്യാഷിന് വേണ്ടിയോ പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ല ഞങ്ങൾ പോയത്. ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേർക്കും വ്യക്തിപരമായി ക്ഷണം ലഭിച്ചതിനാലാണ് ഞങ്ങൾ പോയത്.
ആ പരിപാടിയിൽ എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ ഊഷ്മളമായി സ്വാഗതം ചെയ്തു, ഞങ്ങളുടെ പേരുകൾ വിളിച്ചു, ഫോട്ടോ എടുത്തു, ആത്മാർത്ഥമായ ആതിഥ്യമര്യാദയോടെയാണ് ഞങ്ങളോട് എല്ലാവരും അവിടെ പെരുമാറിയത്. ഞങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഒരു പ്രശ്നമാണെന്നോ ഞങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്തവര് ആണെന്നോ ഒരു സൂചനയും ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
പക്ഷേ അടുത്ത ദിവസം രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ ക്ഷണിച്ചത് ഒരു തെറ്റാണെന്നും ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിന് തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുന്നുവെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പൊതു പ്രസ്താവന കണ്ടത് വളരെ നിരാശാജനകമായിരുന്നു.
ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ആരുടെയും വീട്ടിലേക്ക് ഇടിച്ച് കയറിയിട്ടില്ല. ക്ഷണിക്കപ്പെടാതെ ഞങ്ങൾ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. ഒരു സ്ഥലത്തെയും വ്യക്തിയെയും ഞങ്ങൾ അനാദരിച്ചിട്ടില്ല.
ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും മനുഷ്യരാണെന്ന് തെളിയിച്ചു, അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ച ആ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്യുകയും പുതിയത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ആ തിരുത്തലിനെ ഞങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇത് എല്ലാവരെയും ഒരു ലളിതമായ സത്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പ് കാലഹരണപ്പെട്ട ആശയങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അനുവദിക്കുക. നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം ഒരാളെ അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അത് അവരുടെ പ്രതിഫലനമാണ്, നമ്മുടെയല്ല. സ്നേഹം ഒരു ധാർമ്മിക കുറ്റകൃത്യമല്ല. സത്യസന്ധമായി ജീവിക്കുന്നത് ഒരു സാമൂഹിക ഭീഷണിയല്ല. നമ്മൾ ആരാണെന്ന് പറയാൻ ക്ഷമാപണം ആവശ്യമില്ല.
നമ്മോടൊപ്പം നിന്ന, സ്നേഹം കാണിച്ച, നമുക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദം ഉയർത്തിയ എല്ലാവരോടും - ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് നന്ദി. നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തി നൽകി, നിങ്ങളുടെ ദയ ഏതൊരു വെറുപ്പിനേക്കാളും ഉച്ചത്തിൽ ഞങ്ങളിലേക്ക് എത്തി", ആദില നൂറ കുറിച്ചു.
