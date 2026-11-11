'ആവേശ'ത്തിനും 'സീനി'നും രണ്ടാം ഭാഗമുണ്ടാകില്ലെന്ന് ജിത്തു മാധവൻ
സീൻ, ആവേശം തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് താൻ ആലോചിക്കുന്നില്ലെന്ന് ജിത്തു മാധവൻ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 11, 2026 at 7:33 PM IST
ചെയ്തു വിജയിപ്പിച്ച ചിത്രങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഭാഗമെടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് സംവിധായകൻ ജിത്തു മാധവൻ. അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്ത ഏറ്റവും പുതിയ തമിഴ് ചലച്ചിത്രമായ സീനിൻ്റെ വിജയാഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങിലാണ് തുറന്നുപറച്ചിൽ. സിനിമ വിജയിച്ചതിൻ്റെ സന്തോഷം കൊച്ചിയിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം സംവിധായകനും മറ്റ് അഭിനേതാക്കളും അണിയറ പ്രവർത്തകരും പങ്കുവച്ചു.
സീൻ, ആവേശം തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് താൻ ആലോചിക്കുന്നില്ലെന്ന് ജിത്തു മാധവൻ വ്യക്തമാക്കി. അഥവാ ഒരു രണ്ടാം ഭാഗം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തൻ്റെ ആദ്യചിത്രം ആയ രോമാഞ്ചത്തിന് മാത്രമാണ്. രോമാഞ്ചത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം കാലങ്ങൾക്കു മുൻപ് തന്നെ അനൗൺസ് ചെയ്തതാണ്. ആവേശം പോലെയുള്ള സിനിമകൾക്ക് രണ്ടാം ഭാഗം ഒരുക്കിയാൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ സിനിമ പ്രേക്ഷകരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താതെ വന്നാൽ എന്തിനുവേണ്ടിയായിരുന്നു എന്ന് രണ്ടാം ഭാഗം എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചവർ തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കഴിഞ്ഞ സിനിമകളുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് തൽക്കാലം ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് സംവിധായകൻ വ്യക്തമാക്കി.
എന്നാൽ സീൻ, ആവേശം തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാം ഭാഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ സംവിധായകൻ നൽകിയതിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യമുയർന്നു. ഒരു കഥയും കഥാപാത്രവും അവസാനിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രേക്ഷകരെ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് വിടാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് ജിത്തു മാധവൻ മറുപടിയായി പറഞ്ഞു. കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും കഥയ്ക്കും ഒരു തുടർച്ചയുണ്ടാകും. ആ കഥാപാത്രം പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. കഥ തുടരും എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള സിനിമ പറഞ്ഞവസാനിപ്പിക്കൽ സീൻ, ആവേശം തുടങ്ങിയ സിനിമകളിൽ മനഃപൂർവം ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ അതിന് രണ്ടാം ഭാഗം ഉണ്ടെന്ന് അർഥമില്ല എന്നും സംവിധായകൻ വ്യക്തമാക്കി.
തുടർച്ചയായി വലിയ സംവിധായകർക്ക് ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചതിൻ്റെ സന്തോഷം നടൻ നസ്ലെൻ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചു. കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ മധു സി നാരായണൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രത്തിൽ ഇപ്പോൾ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നവംബർ 19ന് അമൽ നീരദ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബാച്ചിലർ പാർട്ടി ഡി 'എക്സ് തിയറ്റുകളിൽ എത്തുന്നു. സീൻ എന്ന ചിത്രം കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും വലിയ വിജയം നേടി. സന്തോഷവാനാണെന്നും നസ്ലെൻ പറഞ്ഞു.
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