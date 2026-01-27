ETV Bharat / entertainment

വിജയ്‌യുടെ ജന നായകന് തിരിച്ചടി; ഉടന്‍ റിലീസില്ല, ചിത്രത്തിന് ഇതുവരെ സംഭവിച്ചത്

വിജയ്‌യുടെ രാഷ്‌ട്രീയ പ്രവശേനത്തോടെ തന്‍റെ സിനിമാ കരിയറിലെ അവസാന ചിത്രമെന്ന വിശേഷണത്തോടെയാണ് ജന നായകന്‍ ഒരുങ്ങിയത്. എച്ച് . വിനോദ് സംവിധാനം ചെയ്‌ത ഈ ചിത്രം ജനുവരി ഒന്‍പതിന് പൊങ്കല്‍ റിലീസായി തിയേറ്ററുകളിലെത്തേണ്ടതായിരുന്നു.

JANA NAYAGAN RELEASE COURT ORDER ON JANA NAYAGAN JANA NAYAGAN LEGAL ISSUE VIJAY MOVIE
Poster of Jana Nayagan (ETV Bharat)
ചെന്നൈ: വിജയ് ചിത്രം ജന നായകന് വീണ്ടും തിരിച്ചടി. ചിത്രത്തിന്‍റെ റിലീസ് അനുമതി മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി നിഷേധിച്ചു. സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡ് അപ്പീലില്‍ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ചത്.

കോടതി ഉത്തരവ്

ചിത്രത്തിന് പ്രദര്‍ശനാനുമതി നല്‍കിയ സിംഗിള്‍ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ച് റദ്ദാക്കി. എതിര്‍ സത്യവാങ്മൂലം സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ സിബി എഫ് സിക്ക് സാവകാശം നല്‍കിയില്ലെന്ന വാദം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉത്തരവ്. ചിത്രത്തിന് യു/എ 16+ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കാനുള്ള ജസ്റ്റിസ് പി ടി ആശയുടെ ഉത്തരവിനെതിരെ സെന്‍ട്രല്‍ ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഫിലിം സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ സമര്‍പ്പിച്ച റിട്ട് അപ്പീലിലാണ് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. സ്വാഭാവിക നീതി പാലിക്കപ്പെട്ടില്ലെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച കോടതി കേസ് സിംഗിള്‍ ബെഞ്ചിന് വിട്ടു.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മനീന്ദ്ര മോഹന്‍ ശ്രീവാസ്‌തവ, ജസ്റ്റിസ് ജി അരുള്‍ മുരുകന്‍ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ചാണ് ചൊവ്വാഴ്‌ച (ജനുവരി 27) ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ചത്.

സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡിന് മറുപടി നല്‍കാന്‍ മതിയായ അവസരം നല്‍കിയ ശേഷം സിംഗിള്‍ ബെഞ്ച് പുതിയ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. ഹര്‍ജിയില്‍ ഭേദഗതി വരുത്താന്‍ നിര്‍മാതാക്കളായ കെ വി എന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍സിനും കോടതി അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡിന്‍റെ ഭാഗം കേള്‍ക്കാതെ കേസിലെ വസ്‌തുതകളിലേക്ക് സിംഗിള്‍ ബെഞ്ച് കടക്കാന്‍ പാടില്ലായിരുന്നുവെന്ന് ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു. നടപടി ക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ വൈകുമെന്നതിനാല്‍ ചിത്രത്തിന്‍റെ റിലീസ് അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരിക്കുകയാണ്.

ജന നായകന്‍ ഇതുവരെ സംഭവിച്ചത്

  • ചിത്രത്തിന് സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി നിർമാണ കമ്പനിയായ കെ വി എന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍സ് 2025 ഡിസംബർ 18 ന് സെൻസർ ബോർഡിന് അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. ഡിസംബർ 19 ന് അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച സെൻസർ ബോർഡ് ഡിസംബർ 22 ന് ചിത്രം പരിശോധിച്ചു. ഇതിനുശേഷം, ചിത്രത്തിലെ ചില രംഗങ്ങൾ മാറ്റിയാൽ യു/എ 16+ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുമെന്ന് നിര്‍മാണ കമ്പനിയെ അറിയിച്ചു.
  • ഈ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ചിത്രത്തിലെ ചില രംഗങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുകയും പിന്നീട് ഡിസംബർ 24 ന് ചിത്രം സെൻസറിനായി തിരിച്ചയക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഇതിനെത്തുടർന്ന്, ഡിസംബർ 29 ന് സെൻസർ ബോർഡ് ജന നായകന് U/A 16+ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചതായി നിർമ്മാണ കമ്പനിയെ അറിയിച്ചു.
  • മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തി വീണ്ടും സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡിന് നല്‍കി. ഡിസംബര്‍ 31 നും ജനു വരി 1 നും പ്രൊഡക്ഷന്‍ കമ്പനി സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡിനെ അറിയിച്ചെങ്കിലും മറുപടി ലഭിച്ചില്ല.
  • സുരക്ഷാസേനയുടെ ചിഹ്നത്തെ കുറിച്ചുള്ള രംഗങ്ങള്‍ ഉളളതിനാല്‍ ചിത്രം അവലോകന സമിതിക്ക് അയക്കുമെന്ന് സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡ് ചെയര്‍മാന്‍ ജനുവരി അഞ്ചിന് സിനിമാ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകരെ അറിയിച്ചു. ചില രംഗങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്‌താല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കാമെന്നായിരുന്നു തീരുമാനം.
  • ഇതോടെ നിര്‍മാതാക്കള്‍ ചെന്നൈ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു.
  • സിബിഎഫ്‌സി പറഞ്ഞ മാറ്റങ്ങള്‍ മുഴുവന്‍ വരുത്തിയിട്ടും അകാരണമായി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് തടഞ്ഞുവെന്നാണ് നിര്‍മാതാക്കളായ കെ വി എന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍സ് കോടതിയെ അറിയിച്ചത്.
  • സിബിഎഫ്‌സി നിര്‍ദേശിച്ച ഭാഗങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കിയിട്ടും സിനിമ വീണ്ടും റിവ്യൂ കമ്മിറ്റിക്ക് വിടുകയാണ് ചെയ്‌തതെന്നും നിര്‍മാതാക്കള്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
  • സിനിമ റിലീസ് വൈകുന്നതു മൂലം കോടികളുടെ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായതെന്നും നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
  • ചിത്രത്തില്‍ മതിയായ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്താനും പുനപരിശോധനയ്ക്ക് അയകാനുള്ള സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡ് തീരുമാനത്തിനെതിരെയുള്ള കേസ് പരിഗണിച്ച സിംഗിള്‍ ബെഞ്ച് ഇത് റദ്ദാക്കി.
  • ഇതോടെ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിനെതിരെ കേന്ദ്ര സെൻസർ ബോർഡ് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകി.
  • കേസ് പരിഗണിച്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബെഞ്ച്, സെൻസർ ബോർഡിന് അവസരം നൽകാതെ വിധി പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്ന് പറയുകയും ജനുവരി 9 ന് സിംഗിൾ ജഡ്ജിയുടെ ഉത്തരവിന് ഇടക്കാല സ്റ്റേ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
  • ജനുവരി 20ന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ജന നായകൻ സെൻസർ കേസ് വിധി പറയാൻ മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ജനുവരി 27ന് കേസിൽ വിധി പറയാനും വേണ്ടി മാറ്റുകയായിരുന്നു.

അഭിനേതാക്കള്‍

ബോബി ഡിയോള്‍, പൂജ ഹെഗ്ഡെ, മമിത ബൈജു, ഗൗതം വാസുദേവ മേനോന്‍, നരേന്‍, പ്രകാശ് രാജ്, പ്രിയാ മണി തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. കെ വി എന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍റെ ബാനറില്‍ വെങ്കട്ട് നാരായണ നിര്‍മിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത് അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദര്‍ ആണ്. ജഗദീഷ് പളനിസ്വാമിയും ലോഹിത് എന്‍ കെയുമാണ് സഹനിര്‍മാണം.

Actor Vijay at the Audio Launch of his movie Jana Nayagan in Malaysia (X@KvnProductions)

സത്യൻ സൂര്യൻ ആണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ഛായാഗ്രഹണം നിര്‍വഹിക്കുന്നത്. പ്രദീപ് രാഘവ് എഡിറ്റര്‍, അനൽ ഗവ. ഫൈറ്റിംഗ് കോച്ച്, സെൽവക് കുമാർ കലാസംവിധാനം, പല്ലവി വസ്ത്രാലങ്കാരം എന്നിവരും ചിത്രത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കും.

TAGGED:

JANA NAYAGAN RELEASE
COURT ORDER ON JANA NAYAGAN
JANA NAYAGAN LEGAL ISSUE
VIJAY MOVIE
JANA NAYAGAN RELEASE DELAY

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

