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'വാഴ II' വിജയത്തിന് പിന്നാലെ ഹാഷിറും അമീനും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു; ചിത്രത്തിന്‍റെ ടൈറ്റില്‍ പോസ്റ്റര്‍ പുറത്ത്

ജെ എസ് ജിതിൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയിൽ ഹാഷിറിനൊപ്പം അൽ അമീൻ, ചന്തു സലിം കുമാർ, ലുക്മാൻ എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നു.

HASHIR AMEEN NJODI MOVIE UPCOMING MALAYALAM MOVIES
Njodi: One More Time (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 2, 2026 at 12:08 PM IST

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വാഴ II: ബയോപിക് ഓഫ് എ ബില്യൺ ബ്രദേഴ്‌സ് എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മലയാള സിനിമയിലും ശ്രദ്ധേയരായ ഹാഷിറും അമീനും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു. 'ഞൊടി: വൺ മോർ ടൈം' (Njodi: One More Time) എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ഈ താരങ്ങള്‍ വീണ്ടും ഒരുമിച്ചെത്തുന്നത്.

ചിത്രത്തിന്‍റെ ടൈറ്റില്‍ പോസ്റ്റര്‍ പുറത്തുവിട്ടു. പ്രഖ്യാപിച്ച നിമിഷം മുതൽ തന്നെ സിനിമാപ്രേമികൾക്കിടയിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഏറെ ശ്രദ്ധനേടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ചിത്രം.

ജെ. എസ്. ജിതിൻ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ യുവതാരങ്ങളായ ലുക്മാൻ അവറാൻ, ചന്തു സലിംകുമാർ എന്നിവരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സൂപ്പർ ഡൂപ്പർ ഫിലിംസിന്‍റെ ബാനറിൽ അമൽ പോൾസണും ടോണി ജോസും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. മിഡ്‌നൈറ്റ് സൺ ഫിലിംസുമായി സഹകരിച്ചാണ് നിർമ്മാണം.

ഈ ശനിയാഴ്ച ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ നിമിഷങ്ങൾക്കകം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധനേടി. കഥയോ ചിത്രത്തിന്‍റെ ജേണറോ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ നിർമ്മാതാക്കൾ ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും, പോസ്റ്ററിലൂടെ തന്നെ വലിയ കൗതുകം സൃഷ്ടിക്കാൻ അണിയറപ്രവർത്തകർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. വരും ദിവസങ്ങളിൽ അഭിനേതാക്കളെക്കുറിച്ചും കഥാപശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റ് സാങ്കേതിക വിവരങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

വാഴ II യിലൂടെ ശ്രദ്ധേയരായ ഹാഷിറും അമീനും വീണ്ടും ഒരുമിക്കുന്നത് ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർമാരായി ആരംഭിച്ച ഇരുവരും പിന്നീട് സിനിമയിലും തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ശക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഇപ്പോൾ ഇവർക്കൊപ്പം അഭിനയിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ ലുക്മാൻ അവറാനും, യുവതാരമായ ചന്തു സലിംകുമാറും ആണെന്നത് ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്നാണ്. നാല് വ്യത്യസ്ത അഭിനയശൈലികളുള്ള താരങ്ങൾ ഒന്നിക്കുന്നതിനാൽ ചിത്രം യുവജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 'ഞൊടി: വൺ മോർ ടൈം' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ പങ്കുവെച്ച ഹാഷിർ, തന്റെ പുതിയ സിനിമയ്ക്കും തുടർന്നും പ്രേക്ഷകരുടെ പിന്തുണ അഭ്യർഥിച്ചു.

വാഴ ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ വിപിൻ ദാസ്, തിരക്കഥാകൃത്ത് അരുൺ അനിരുദ്ധൻ, നടന്മാരായ നസ്‌ലെൻ, റോഷൻ മാത്യു, നീരജ് മാധവ്, അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവ് ഡൊമിനിക് അരുൺ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ആശംസകൾ അറിയിച്ചു.

ഹാഷിറിന്‍റെ വാഴ II സഹതാരങ്ങളായ അജിൻ, അലൻ, അജു വർഗീസ്, വിനായക് എന്നിവരും പുതിയ ചിത്രത്തിന് എല്ലാ വിജയാശംസകളും നേർന്നു. വാഴ IIയുടെ വമ്പൻ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ ഹാഷിറിന്റെ ജനപ്രീതി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഗണ്യമായി വർധിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ താരത്തിന്‍റെ ഫോളോവേഴ്സ് എണ്ണം വൻതോതിൽ ഉയർന്നതും ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.

അതേസമയം, അമീനും തന്റെ കരിയറിൽ ശ്രദ്ധേയ മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തുന്നത്. പ്രകമ്പനം, ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഉജ്ജ്വലൻ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം സിനിമാരംഗത്ത് സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഞൊടി: വൺ മോർ ടൈം' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രത്യേകത അതിന്റെ നിർമ്മാണസംഘമാണ്. സൂപ്പർ ഡൂപ്പർ ഫിലിംസ് ഇതിനുമുമ്പ് നിരൂപക പ്രശംസയും വാണിജ്യവിജയവും ഒരുപോലെ നേടിയ 'ജയ ജയ ജയ ജയ ഹേ', 'ഫാലിമി' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച ബാനറാണ്.

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