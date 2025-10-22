"അവള്ക്ക് അടുക്കളയിൽ നിന്നും ഒരു മോചനം വേണ്ടേ.. 24 വര്ഷം കഴിഞ്ഞ് ഹണിമൂണ് യാത്ര"; ഭാര്യക്കൊപ്പം മക്ക സന്ദര്ശിച്ച അനുഭവവും പങ്കുവച്ച് നിയാസ് ബക്കര്
വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് 24 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ആദ്യമായി ഹണിമൂണ് യാത്രയിലാണ് നടന് നിയാസ് ബക്കറും ഭാര്യ ഹസീനയും. ദമാമിലെ ഒരു ചാരിറ്റി സംഘടനയുടെ പരിപാടിയില് പങ്കെടുക്കാനുള്ള ക്ഷണം ലഭിച്ചപ്പോഴാണ് നിയാസ് തന്റെ ഭാര്യയെയും കൂടെകൂട്ടിയത്.
നടന് നിയാസ് ബക്കറും ഭാര്യ ഹസീനയും തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷ നിമിഷങ്ങള് ആഘോഷിക്കുകയാണ്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് 24 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ആദ്യമായി ഹണിമൂണ് യാത്രയിലാണ് ഇവര്. ഈ സന്തോഷ വിവരം സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് നടന്.
ദമാമിലെ ഒരു ചാരിറ്റി സംഘടനയുടെ പരിപാടിയില് പങ്കെടുക്കാനുള്ള ക്ഷണം ലഭിച്ചപ്പോഴാണ് നിയാസ് തന്റെ ഭാര്യയെയും കൂടെ കൂട്ടിയത്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങള് കാരണം ഹണിമൂണ് യാത്രയ്ക്ക് പോകാന് കഴിയാത്ത എല്ലാ ദമ്പതിമാര്ക്കും ഇതൊരു പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്നും നടന് ഫേസ്ബുക്കില് കുറിച്ചു.
"ഹസീനയുമൊത്ത് വിദേശത്തേയ്ക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ യാത്ര ദമാമിലേക്കാണ്. വിവാഹ ശേഷം ഹണിമൂൺ ട്രിപ്പ് പോകാൻ കഴിയാത്ത പാവം ദമ്പതികളിൽ ഞങ്ങളും ഉൾപ്പെടും. ജീവിതത്തിന്റെ അത്യാവശ്യങ്ങൾ നിവർത്തിക്കാനുള്ള ജീവിത യാത്രയിൽ ഒരു ഹണിമൂൺ യാത്ര നിവർത്തിച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി നാടകം കൊണ്ട് ഉപജീവനം നടത്തിയിരുന്ന അവളുടെ ഭർത്താവായ എനിക്ക് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത്യാവശ്യം അല്ലലൊക്കെ തീർന്നപ്പോൾ മക്കളുമൊത്ത് ചില യാത്രകൾ പോയി സങ്കടം തീർത്തു.
വിവാഹ ശേഷം 24 വർഷം കഴിഞ്ഞ് എന്റെ മകളുടെ വിവാഹത്തിന് ശേഷമാണ്. ഞാനും അവളും മാത്രമായി മൂന്നാറിലേയ്ക്ക് ഒരു യാത്ര പോയത്. ലേറ്റായി വന്താലും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയി വരും എന്ന് പറയും പോലെ അതൊരു ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഈ ഹണിമൂൺ ട്രിപ്പ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കാറുണ്ട്.
ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്കത് പ്രിയപ്പെട്ട യാത്രകളില് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. മോളും മോനും സ്വന്തം ചിറകിൽ പറക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തനിച്ചാണ്. ഇത്രയും കാലം ഒന്നിനും ഒരു പരാതിയും ഇല്ലാതെ എനിക്കും മക്കൾക്കും വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ച അവള്ക്ക് ഇനി അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഒരു മോചനം വേണ്ടേ...? ദമാമിലെ ഒരു ചാരിറ്റി സംഘടനയായ തൃശ്ശൂർ നാട്ടുകൂട്ടത്തിന്റെ ഇത്തവണത്തെ ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് സീസൺ 6 ജേഴ്സി ലോഞ്ചിങ് പ്രോഗ്രാമിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ദമാമിലേയ്ക്ക് ക്ഷണം കിട്ടിയപ്പോൾ ഹസീനയെയും കൂട്ടി.
ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചാൽ കഴിയാവുന്നത്ര ഇനിയുള്ള യാത്രകൾ അവളൊന്നിച്ചാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ പോലെ ഹണിമൂൺ ട്രിപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ട അന്നത്തെ എല്ലാ ദമ്പതിമാർക്കും അതിന് സാധ്യമാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥന. ഒരു പുനർചിന്തനം." -നിയാസ് ബക്കര് കുറിച്ചു.
ഭാര്യയുമൊത്ത് മക്ക സന്ദര്ശിച്ച വിവരവും നിയാസ് സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവച്ചു.
"സർവ്വേശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ മക്കയിലെ പുണ്യ ഭൂമിയിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രവേശിച്ചു. ആത്മീയതയുടെ ആനന്ദത്താൽ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്ത് നിന്നും ഒഴുകി എത്തിയ മനുഷ്യക്കടലിലൂടെ നിയന്താവിന്റെ പ്രകീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലി ലയിച്ച് ചേർന്നു. കൂടെ ഹസീനയും ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഈ യാത്രയ്ക്ക് കാരണമായ അനുജൻ (എളാപ്പയുടെ മോൻ) റഫീക്കിനും ദമാമിലുള്ള തൃശ്ശൂർ നാട്ടുകൂട്ടത്തിലെ മുഴുവൻ കൂട്ടുകാർക്കും യാത്രയിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച മുഴുവൻ പ്രവാസി സഹോദരങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു.
സ്വന്തത്തിന് എന്നപോലെ കുടുംബത്തിനും കുടുംബാദികൾക്കും ബന്ധുമിത്രാതികൾക്കുമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു. സഹപ്രവർത്തകർക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എന്റെ നാടിന് വേണ്ടിയും ഓർമ്മയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ലോകത്ത് പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കായും പ്രാർത്ഥിച്ചു.
ലോകാ സമസ്താഃ സുഖിനോ ഭവന്ദു. എന്ന വാക്യം മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നു. ശരീരം ഒരു തൂവൽ പോലെയായി. ആനന്ദത്താൽ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി. സർവ്വതും സമാധാനപരമായി നിവർത്തിച്ചു തന്ന സർവ്വേശ്വരന് സർവ്വ സ്തുതി." -നിയാസ് ബക്കര് കുറിച്ചു.
