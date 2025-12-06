ETV Bharat / entertainment

ഐ ആം കെ. പി വിനോദ്! ആകാംക്ഷ നിറച്ച് നിവിന്‍ പോളിയുടെ 'ഫാര്‍മ' ട്രെയിലര്‍

നിവിന്‍ പോളി ആദ്യമായി അഭിനയിക്കുന്ന വെബ്‌സീരിസാണ് ഫാര്‍മ. ഒട്ടേറെ യഥാര്‍ഥ കഥകളില്‍ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉള്‍ക്കൊണ്ടാണ് വെബ്‌സീരിസ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

Pharma Poster (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 6, 2025 at 5:22 PM IST

2 Min Read
രാധകര്‍ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന നിവിന്‍ പോളിയുടെ ആദ്യ വെബ് സീരിസായ ഫാര്‍മയുടെ ട്രെയിലര്‍ പുറത്ത്. ഡിസംബര്‍ 19 ന് ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെ പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തുന്ന ഈ പരമ്പര മെഡിക്കല്‍ ഡ്രാമ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെടുന്നവയാണ്. ഒടിടി പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ഏറെ ആസ്വദിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് പരമ്പര ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ട്രെയിലര്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന.

കെ . പി വിനോദ് എന്ന മെഡിക്കല്‍ റെപ്രസെന്‍റേറ്റീവായാണ് നിവിന്‍ പോളി പരമ്പരയില്‍ എത്തുന്നത്. ഒരു മെഡിക്കല്‍ റെപ്രസന്‍റേറ്റീവിന്‍റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന പല സംഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് കഥ സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നാണ് ട്രെയിലര്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നായകന്‍ ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍ മേഖലയില്‍ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതും അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാന്‍ അയാള്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതും തുടര്‍ന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളൊക്കെ ട്രെയിലറില്‍ കാണുന്നുണ്ട്. പി ആര്‍ അരുണ്‍ ആണ് വെബ്സീരീസ് സംവിധാനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

നൂറുകണക്കിന് യഥാര്‍ഥ കഥകളില്‍ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉള്‍ക്കൊണ്ടാണ് ഈ സീരീസ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് സംവിധായകന്‍ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഫൈനല്‍സ് എന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്‌ത് ശ്രദ്ധേയനായതാണ് പി ആര്‍ അരുണ്‍.

മലയാളത്തിന് പുറമെ, ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ, ബംഗാളി, മറാഠി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏഴ് ഭാഷകളിലും സീരീസ് പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാന്‍ കഴിയും.

നിവിനോടൊപ്പം ദേശീയ അവാര്‍ഡ് ജേതാവായ രജത് കപൂര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വലിയ താരനിരയും ഈ പരമ്പരയില്‍ അണിനിരക്കുണ്ട്. ഏറെ നാളത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം രജത് കപൂര്‍ മലയാളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. അഗ്നിസാക്ഷി എന്ന മലയാള ചിത്രത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചത്. എട്ട് എപ്പിസോഡുകളായാണ് സീരിസ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. 2024 ല്‍ ഗോവയില്‍ നടന്ന ഐഎഫ്എഫ്‌ഐയില്‍ ഈ സീരിസ് പ്രീമിയര്‍ ചെയ്തിരുന്നു.

ശ്രുതി രാമചന്ദ്രന്‍, ബിനു പപ്പു, നരേന്‍, വീണ നന്ദകുമാര്‍, മുത്തുമണി, ആലേഖ് കപൂര്‍ എന്നിവരാണ് മറ്റുപ്രധാനകഥപത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മൂവി മില്‍ ബാനറില്‍ കൃഷ്ണന്‍ സേതുകുമാര്‍ ആണ് ചിത്രം നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഛായാഗ്രഹണം: അഭിനന്ദന്‍ രാമാനുജം, സംഗീതം: ജേക്‌സ് ബിജോയ്, എഡിറ്റിങ്: ശ്രീജിത് സാരംഗ്, പ്രൊഡക്ഷന്‍ കണ്‍ട്രോളര്‍: നോബിള്‍ ജേക്കബ്, പിആര്‍ഒ: റോജിന്‍ കെ. റോയ്.

സര്‍വ്വം മായമാണ് നിവിന്‍ പോളിയുടേതായി ഇനി പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള ചിത്രം. പാച്ചുവും അത്ഭുത വിളക്കും എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം അഖില്‍ സത്യാന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണിത്. ജനാര്‍ദ്ദനന്‍, അജുവര്‍ഗീസ്, രഘുനാഥ് പാലേരി, മധുവാര്യര്‍, അല്‍ത്താഫ് സലീം, പ്രീതി മുകുന്ദന്‍ എന്നീ താരങ്ങളും ചിത്രത്തില്‍ വേഷമിടുന്നുണ്ട്.

