'പ്രണവിനെ എവിടുന്ന് പൊക്കി'!സ്‌പൈസ് ജെറ്റില്‍ മോഹന്‍ലാലിനും ആന്‍റണിക്കുമൊപ്പം നിവിന്‍

മൂവരേയും ഒരുമിച്ച് കണ്ടതോടെ പുതിയ സിനിമ വരുന്നുണ്ടോയെന്നാണ് ആരാധകരുടെ സംശയം.

NIVIN PAULY MOHANLAL PRANAV MOHANLAL ANTONY PERUMBAVOOR
മോഹന്‍ലാല്‍, ആന്‍റണി, നിവിന്‍, പ്രണവ് (nivinpaulyactor@Instagram)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 10, 2025 at 11:28 AM IST

നിവിന്‍ പോളി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പങ്കുവച്ച ചിത്രമാണ് ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ചര്‍ച്ചയാവുകയാണ്. മലയാളത്തിന്‍റെ സ്വന്തം മോഹന്‍ലാലിന്‍റെയും പ്രണവിന്‍റെയും ഒപ്പം ഒരു സ്പൈസ് ജെറ്റിലിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് നിവിന്‍ പോളി തന്‍റെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്. നിര്‍മാതാവ് ആന്‍റണി പെരുമ്പാവൂരും ഒപ്പമുണ്ട്.

ചിത്രത്തില്‍ താരങ്ങളെയും നിര്‍മാതാവിനെയും ഒരുമിച്ച് കണ്ടതോടെ ഒന്നിച്ച് സിനിമ വരുന്നുണ്ടോയെന്നായിരുന്നു പ്രേക്ഷകരുടെ ആന്‍റണി ചേട്ടാ ഈ മുതലുകളെ വച്ച് ഒരു തീ ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കൂ, നിവിന്‍ പോളി കോമഡി മൂവി വേണം, മൂവരും ഏതെങ്കിലും സിനിമയില്‍ സഹകരിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ടോ, എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു പ്രേക്ഷകരുടെ കമന്‍റുകള്‍.

ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിന്‍റെ സൗത്ത് അണ്‍ബൗണ്ട് പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ പോകുന്ന യാത്രയ്ക്കിടയിലുള്ള ചിത്രമാണിതെന്നാണ് സൂചന.

മോഹന്‍ലാലിനേയും ആന്‍റണി പെരുമ്പാവൂരിനെയും പ്രണവിനെയും മെന്‍ഷന്‍ ചെയ്‌തുകൊണ്ടാണ് നിവിന്‍ പോളി ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ ഫോട്ടോ പങ്കുവച്ചത്.

ചൊവ്വാഴ്‌ച വൈകുന്നേരം നാലുമണിക്ക് ചെന്നൈയില്‍ ഐ ടി സി ഗ്രാന്‍ഡ് ചോള ഹോട്ടലില്‍ നടന്ന പരിപാടിയില്‍ മലയാളത്തിന്‍റെ മോഹന്‍ലാല്‍, നിവിന്‍ പോളി, തമിഴ് താരം കമല്‍ഹാസന്‍,വിജയ് സേതുപതി, തെലുഗു താരം നാഗാര്‍ജുന, തമിഴ്നാട് ഉപ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദയനിധി സ്റ്റാലിന്‍, എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.

ഉർവശി, റഹ്മാൻ, രജത് കപൂർ, നരേൻ, വിനീത്, പ്രിയാമണി, ശ്രുതി രാമചന്ദ്രൻ, നിഖില വിമൽ, ലിയോണ ലിഷോയ്, ഗൗരി കിഷൻ, റംസാൻ, അനുമോൾ, സംവിധായകരായ മിഥുൻ മാനുവൽ, ജീത്തു ജോസഫ്, ഗാനരചയിതാവായ വിനായക് ശശികുമാർ തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തു.

വമ്പന്‍ താരനിര അണിനിരന്ന സദസില്‍ ഹോട്ട്സ്റ്റാര്‍ ഒറിജിനലുകള്‍, ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്ററുകള്‍, സിനിമകള്‍, സീരിസുകള്‍ എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുന്ന 25 മുന്‍നിര സൗത്ത് ടൈറ്റിലുകളുടെ വരാനിരിക്കുന്ന പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചു.

മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ ഒടുവില്‍ തിയേറ്ററില്‍ റിലീസിനെത്തിയ ഹൃദയപൂര്‍വ്വം, എല്‍ ടു എമ്പുരാന്‍, തുടരും തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങള്‍ ഹോട്ടസ്റ്റാറിലൂടെയായിരുന്നു പിന്നീട് ഒടിടി പ്രദര്‍ശനം. പ്രണവ് നായകാനായി എത്തിയ രാഹുല്‍ സദാശിവന്‍ ചിത്രം ഡീയസ് ഈറെയും ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെയാണ് പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചത്. നിവിന്‍പോളി ആദ്യമായി അഭിനയിക്കുന്ന വെബ്‌സീരിസ് ഫാര്‍മയും ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെയാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നിലെത്തുക. അടുത്തിടെ വെബ്സീരീസിന്‍റെ ട്രെയിലര്‍ പങ്കുവച്ചിരുന്നു.

സര്‍വം മായയാണ് നിവിന്‍ പോളിയുടെ തിയേറ്ററില്‍ റിലീസാവാനിരിക്കുന്ന ചിത്രം, ബെത്‌ലഹേ കുടുംബ യൂണിറ്റ്, ബേബി ഗേള്‍ എന്നീ ചിത്രങ്ങളും അണിയറയില്‍ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. ബി ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രവുമുണ്ട്.

