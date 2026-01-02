ETV Bharat / entertainment

2026 ല്‍ ഞെട്ടിക്കാന്‍ നിവിന്‍; അണിയറയില്‍ ഒരുങ്ങുന്നത് വമ്പന്‍ ചിത്രങ്ങള്‍

സമീപ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ തന്‍റെ സിനിമയ്ക്കുണ്ടായ തിരിച്ചടികളെയൊക്കെ കാറ്റില്‍ പറത്തിക്കൊണ്ടാണ് സര്‍വം മായയൂടെ നിവിന്‍റെ തിരിച്ചു വരവ്.

Nivin Pauly (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 2, 2026 at 4:46 PM IST

യുവതാരങ്ങളില്‍ ഏറെ ജനപ്രിതി നേടിയ നടനാണ് നിവിന്‍ പോളി. ആരാധകരുടെ ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവില്‍ വമ്പന്‍ തിരിച്ചു വരവാണ് നിവിന്‍ പോളി സര്‍വം മായ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. സമീപ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ നിവിന്‍ സിനിമയ്ക്കുണ്ടായ തിരിച്ചടികളെയൊക്കെ ഈയൊരൊറ്റ സിനിമകൊണ്ടാണ് ഇല്ലാതാക്കിയത്.

വിനീത് ശ്രീനിവാസന്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത മലര്‍വാടി ആര്‍ട്സ് ക്ലബിലൂടെയാണ് 2010 ല്‍ നിവിന്‍ സിനിമയിലേക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത് . പിന്നീട് വിനീത് ശ്രീനിവാസന്‍റേത് തന്നെ സംവിധാനത്തില്‍ തട്ടത്തില്‍ മറയത്തിലൂടെ മലയാളി സിനിമാ പ്രേമികളുടെ ഹൃദയത്തില്‍ നിവിന്‍ പോളി ചേക്കേറി. 2015 ഓടെ യുവാക്കളെ ഹരം കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് അല്‍ഫോണ്‍സ് പുത്രന്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത പ്രേമം എന്ന സിനിമയിലൂടെ മലയാളത്തിലേയും തമഴിലേയും പ്രേക്ഷകരുടെ ഉള്ളില്‍ നായകനെന്ന സ്ഥാനമുറപ്പിക്കാന്‍ നിവിന് കഴിഞ്ഞു. എന്നാല്‍ 15 വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ഒട്ടേറെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍ നിവിന്‍റെ സിനിമാ ജീവിതത്തില്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

Vineeth Sreenivasan and Nivin Pauly (ETV Bharat)

ഇപ്പോഴിതാ ആരാധകര്‍ക്ക് ഏറെ പ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്ന വാര്‍ത്തയാണ് മോളിവുഡില്‍ നിന്ന് വരുന്നത്. ഈ വര്‍ഷം (2026) കൈനിറയെ ചിത്രങ്ങളാണ് നിവിന്‍റേതായി അണിയറയില്‍ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബേബി ഗേള്‍ മുതല്‍ ബെന്‍സ് വരെ നിവിന്‍റേതായി പുറത്തിറങ്ങാനുള്ളത് ആറ് ചിത്രങ്ങളാണ്. ത്രില്ലര്‍ ചിത്രം മുതല്‍ ഫീല്‍ ഗുഡ് വരെ നിവിന്‍റെ പട്ടികയിലുണ്ട്.

ബേബി ഗേള്‍

നിവിന്‍ പോളി പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് ബേബി ഗേള്‍. ത്രില്ലര്‍ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ചിത്രമായിരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ആശുപത്രിയിലെ ഒരു അറ്റൻഡന്റായി സനൽ മാത്യുവായി നിവിൻ പോളി എത്തുന്നു ബോബി സഞ്ജയ് തിരക്കഥയൊരുക്കുന്ന ഈ ചിത്രം അരുണ്‍ വര്‍മയാണ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. മാജിക് ഫ്രെയിംസിന്‍റെ ബാനറില്‍ ലിസ്റ്റിന്‍ സ്റ്റീഫനാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്.

Movie (Poster)

സംഗീത് പ്രധാവും ലിജോ മോളും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. അഭിമന്യു തിലകന്‍, അസീസ് നെടുമങ്ങാട്, അശ്വന്ത് ലാല്‍ എന്നിവരും ചിത്രത്തിലുണ്ട്

ബെന്‍സ്

ആരാധകര്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചിത്രമാണ് ബെന്‍സ്. കൈതിയിലൂടെ സംവിധായകന്‍ ലോകേഷ് കനകരാജ് തുടക്കമിട്ട സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സായ എല്‍ സി യുവിവെ അടുത്ത ചിത്രം ബെന്‍സിലെ സൂപ്പര്‍ വില്ലനായി നിവിന്‍ പോളി എത്തുന്നത്.

MOVIE (POSTER)

രാഘവ ലോറന്‍സ് നായകനായി എത്തുന്ന ബെന്‍സില്‍ റെമോ സുല്‍ത്താന്‍ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളും സംവിധായകന്‍ ഭാഗ്യരാജ് കണ്ണനാണ് തിരക്കഥ രചിച്ച് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന്ത.് വമ്പന്‍ മുതല്‍മുടക്കില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം ലോകേഷ് കനകരാജ് നിര്‍മാണ പങ്കാളിയാകുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ കഥ ഒരുക്കിയത് ലോകേഷ് തന്നെയാണ്.

നിവിൻ പോളി-ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചിത്രം

നിവിന്‍ പോളി ബി ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍ കൂട്ടുക്കെട്ടില്‍ ഇതുവരെ പേരിട്ടിട്ടില്ലാത്ത പൊളിറ്റിക്കല്‍ ചിത്രവും അണിയറയില്‍ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. വമ്പന്‍ മുതല്‍മുടക്കില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ ചിത്രീകരണം പൂര്‍ത്തിയായി. കേരളത്തിൽ ചർച്ചയായ ചില രാഷ്ട്രീയ സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബി ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍ രചനയും സംവിധാനവും നിര്‍വഹിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്.

ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസ്, ആർഡി ഇലുമിനേഷൻസ് എൽഎൽപി എന്നീ ബാനറുകളാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം മലയാള സിനിമയിൽ അടുത്തിടെ കാണാത്ത ഴോണര്‍ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലറിലാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്.

കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വിദേശത്തുമായി തൊണ്ണൂറോളം ദിവസങ്ങളെടുത്താണ് ചിത്രം പൂർത്തിയായത്. 2026 ല്‍ ആദ്യപാദത്തില്‍ ചിത്രം റിലീസിനെത്തും.

MOVIE (POSTER)

സിനിമ ജീവിതത്തിന്റെ അമ്പതാം വർഷത്തിൽ ബാലചന്ദ്രമേനോൻ അതിശക്തമായ കഥാപാത്രവുമായി തിരിച്ചെത്തുന്നു എന്നതും ചിത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. വമ്പന്‍ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരക്കുന്നത്.

ഷറഫുദ്ധീൻ, ഹരിശ്രീ അശോകൻ, മണിയൻപിള്ള രാജു, നീതു കൃഷ്ണ, ആൻ അഗസ്റ്റിൻ, സബിത ആനന്ദ്, വിഷ്ണു അഗസ്ത്യ, നിഷാന്ത് സാഗർ, ആർജെ വിജിത, സായ് കുമാർ, വൈശാഖ് ശങ്കർ, മേഖ തോമസ് , ചിരാഗ് ജാനി, അനീന, നന്ദിനി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ചിലമ്പൻ ജോസ് തുടങ്ങിയവർ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്.

യെഴു കടൽ യെഴു മലൈ

നിവിൻ പോളിയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു തമിഴ് ചിത്രമാണ് 'യെഴു കടൽ യെഴു മലൈ'. പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്രകാരൻ റാം തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം. 2024 മെയ് മാസത്തിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ റോട്ടർഡാമിൽ പ്രീമിയർ ചെയ്തെങ്കിലും ഇതുവരെ തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല.

ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്

Nivin Pauly (Instagram)

തുടർച്ചയായ പരാജയങ്ങൾക്ക് ശേഷം, 2026 ൽ കൂടുതൽ എന്റർടെയ്നർ സിനിമകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്ന് നിവിൻ പോളി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ് അതിലൊന്നാണ്, കാരണം ഹിറ്റ് രസകരമായ സിനിമകൾക്ക് പേരുകേട്ട ഗിരീഷ് എഡിയാണ് ഇത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. മമിത ബൈജുവാണ് നായികയായി എത്തുന്നത്. സിനിമയുടെ ചിത്രീരണം ആരംഭിച്ചു.

ഡിയര്‍ സ്റ്റുഡന്‍റ്

ധ്യാന്‍ ശ്രീനിവാസന്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ലവ് ആക്ഷന്‍ ഡ്രാമ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം നയന്‍താരയും നിവിന്‍ പോളിയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഡിയര്‍ സ്റ്റുഡന്‍റ്.

Movie (Poster)

ജോര്‍ജ് ഫിലിപ്പ് റോയ്, സന്ദീപ് കുമാര്‍ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്ന് രചനയും സംവിധാനവും നിര്‍വഹിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. വിനീത് ജയിന്‍ നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന മാവേറിക് മൂവീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമറ്റഡുമായി സഹകരിച്ച് പോളി ജൂനിയര്‍ പിക്‌ചേഴ്സിന്‍റെ ബാനറില്‍ നിവിന്‍ പോളി തന്നെയാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

