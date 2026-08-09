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ആരാധകര്‍ ആവേശത്തില്‍! 51ാം ചിത്രവുമായി നിവിന്‍ പോളി; നായിക രുക്‌മിണി വസന്ത്, നിർമാണം മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ട്

നിവിന്‍ പോളിക്കൊപ്പം അജു വര്‍ഗീസും മുഴുനീളെ കഥാപാത്രമായി ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്.

NIVIN PAULY MOVIES RUKMINI VASANTH MALAYALAM MOVIE MARTIN PRAKKAT FILMS UPCOMING MALAYALAM MOVIES
Nivin Pauly’s 51st Movie Announced (Photo: Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 9, 2026 at 7:44 PM IST

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ലയാളികളുടെ പ്രിയതാരം നിവിന്‍ പോളിയുടെ കരിയറിലെ 51-ാം ചിത്രത്തിന് തുടക്കമായി. ‘ജയ ജയ ജയ ജയ ഹേ’ എന്ന ചിത്രത്തിൽ വിപിൻ ദാസിനൊപ്പം സഹ എഴുത്തുകാരനായി പ്രവർത്തിച്ച നാഷിദ് ഫാമിയാണ് പുതിയ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.

നിവിൻ പോളിയും നാഷിദ് ഫാമിയും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. സിനിമയുടെ സ്വിച്ചോൺ ചടങ്ങ് ഞായറാഴ്ച കൊച്ചിയിൽ നടന്നു. മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ട് ഫിലിംസിന്‍റെ ബാനറിൽ മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ട്, പോളി ജൂനിയർ പിക്ചേഴ്‌സിന്‍റെ ബാനറിൽ നിവിൻ പോളി, ഗ്രീൻ റൂം പ്രൊഡക്ഷൻസിന്‍റെ ബാനറിൽ സിബി ചാവറ, രഞ്ജിത്ത് നായർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്‍റെ സ്വിച്ചോൺ ചടങ്ങിൽ സംവിധായകൻ വിപിൻ ദാസ്, സവിൻ ഷാ തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു.

കന്നഡ, തെലുഗു സിനിമാ മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധേയ സാന്നിധ്യമായി മാറിയ രുക്‌മിണി വസന്താണ് ചിത്രത്തിൽ നിവിൻ പോളിയുടെ നായികയായി എത്തുന്നത്. ‘കാന്താര: ചാപ്റ്റർ 1’ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ രുക്‌മിണി വസന്ത് മലയാള സിനിമയിലും ശക്തമായ സാന്നിധ്യമാകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്.

നിവിൻ പോളിയുടെ 51-ാം ചിത്രമെന്ന പ്രത്യേകതയും രുക്‌മിണി വസന്തിന്‍റെ മലയാള അരങ്ങേറ്റവും നാഷിദ് ഫാമിയുടെ സംവിധാന അരങ്ങേറ്റവും ഒരുമിക്കുന്നതിനാൽ പ്രഖ്യാപനം മുതൽ തന്നെ ചിത്രം ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.

NIVIN PAULY MOVIES RUKMINI VASANTH MALAYALAM MOVIE MARTIN PRAKKAT FILMS UPCOMING MALAYALAM MOVIES
Nivin Pauly’s 51st Movie Announced (Photo: Special Arrangement)

നിവിൻ പോളിക്കൊപ്പം അജു വർഗ്ഗീസും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. ഇത്തവണ മുഴുനീള കഥാപാത്രമായാണ് അജു വർഗ്ഗീസ് ചിത്രത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. അജു വർഗ്ഗീസിനും നിവിൻ പോളിക്കും ഇടയിലെ സൗഹൃദവും കോമ്പിനേഷൻ രംഗങ്ങളും പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഘടകമാണ്. ഇരുവരും ഒന്നിച്ചെത്തുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ സാധാരണയായി കാണുന്ന സ്വാഭാവികമായ ഹ്യൂമറും സൗഹൃദവും പുതിയ ചിത്രത്തിലും ഉണ്ടാകുമോ എന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ.

അജു വർഗ്ഗീസിനൊപ്പം മലയാള സിനിമയിലെ നിരവധി പ്രമുഖ താരങ്ങളും ചിത്രത്തിന്‍റെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്. ജഗദീഷ്, കലാരഞ്ജിനി, അശോകൻ തുടങ്ങിയവരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കും.

‘ജയ ജയ ജയ ജയ ഹേ’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ തിരക്കഥാകൃത്ത് വിപിൻ ദാസിനൊപ്പം സഹ എഴുത്തുകാരനായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള നാഷിദ് ഫാമിയാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ സംവിധായകൻ. വിപിൻ ദാസിന്‍റെ എഴുത്ത് ടീമിൽ നിന്നുള്ള നാഷിദിന്റെ സ്വതന്ത്ര സംവിധാന അരങ്ങേറ്റം എന്ന നിലയിലും ചിത്രത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്.

NIVIN PAULY MOVIES RUKMINI VASANTH MALAYALAM MOVIE MARTIN PRAKKAT FILMS UPCOMING MALAYALAM MOVIES
Nivin Pauly’s 51st Movie Announced (Photo: Special Arrangement)

ചിത്രത്തിന്റെ കോ-റൈറ്ററായി നിധിൻ നാഗേഷും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു വ്യത്യസ്ത സിനിമാനുഭവമാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നാണ് വിവരം.

ബബ്ലു അജുവാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നത്. കണ്ണൻ മോഹനാണ് എഡിറ്റിംഗ് നിർവഹിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രോണിക് കിളിയാണ് സംഗീത സംവിധാനം. ആഷിക് എസ് ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ നിർവഹിക്കുന്നത്. റോണക്സ് സേവ്യർ മേക്കപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മെൽവി ജെ വസ്ത്രാലങ്കാരം നിര്‍വഹിക്കുന്നു.

ഷബീർ മലവട്ടത്താണ് പ്രോജക്ട് ഡിസൈനർ. വിനീത് വിജയ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറായും സുജിത് സുരേഷ് ചീഫ് അസോസിയേറ്റായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിതീഷ് ചന്ദ്രനാണ് ആർട്ട് വിഭാഗം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ബോയക് ആണ് സ്റ്റിൽസ്. ഓൾഡ് മോങ്ക്സ് ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിലും സ്നേക്ക്പ്ലാന്റ് എൽഎൽപി വിഷ്വൽ പ്രൊമോഷൻ വിഭാഗത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഹെയിൻസാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പി.ആർ.ഒ.

NIVIN PAULY MOVIES RUKMINI VASANTH MALAYALAM MOVIE MARTIN PRAKKAT FILMS UPCOMING MALAYALAM MOVIES
Nivin Pauly’s 51st Movie Announced (Photo: Special Arrangement)

മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ട് ഫിലിംസ്, പോളി ജൂനിയർ പിക്ചേഴ്സ്, ഗ്രീൻ റൂം പ്രൊഡക്ഷൻസ് എന്നീ മൂന്ന് നിർമ്മാണ ബാനറുകൾ ഒരുമിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ട്, നിവിൻ പോളി, സിബി ചാവറ, രഞ്ജിത്ത് നായർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. ഗ്രീൻ റൂം റിലീസാണ് ചിത്രത്തിന്റെ വിതരണാവകാശം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

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TAGGED:

NIVIN PAULY MOVIES
RUKMINI VASANTH MALAYALAM MOVIE
MARTIN PRAKKAT FILMS
UPCOMING MALAYALAM MOVIES
NIVIN PAULY 51ST MOVIE

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