നിഗൂഢതകൾ ബാക്കി; ഫാമിലി ത്രില്ലർ 'ബേബി ഗേൾ' ട്രെയിലർ പുറത്ത്

നിവിൻ പോളി നായകനായി എത്തുന്ന ചിത്രത്തിൽ ലിജോ മോൾ,അഭിമന്യു തിലകൻ, സംഗീത് പ്രതാപ് എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നുണ്ട്.

nivin pauly, Lijo mol (screenshot from the trailer)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 17, 2026 at 3:22 PM IST

2 Min Read
നിവിന്‍ പോളിയെ നായകനാക്കി അരുണ്‍ വര്‍മ്മ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ബേബി ഗേള്‍' ചിത്രത്തിൻ്റെ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി. സിനിമയുടെ കഥകളിലും അവതരണത്തിലു മെല്ലാം അടിമുടി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറെ പുതുമയുള്ള ഒരു പ്രമേയവുമായി കടന്നുവരികയാണ് ബേബി ഗേൾ എന്ന സിനിമ. ജനുവരി 23 ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും.

ഈ ചിത്രത്തിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം കേവലം ഒരാഴ്ച്ച മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാണ്. നിഗൂഢതയും ത്രില്ലറും നിറഞ്ഞ ചിത്രത്തിൽ ആശുപത്രി അറ്റൻഡറായാണ് നിവിൻ പോളി എത്തുന്നത്. ഗരുഡൻ്റെ മികച്ച വിജയത്തിനു ശേഷം അരുൺ വർമ്മ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം മാജിക്ക് ഫ്രെയിംസിൻ്റെ ബാനറിൽ ലിസ്‌റ്റിൻ സ്‌റ്റീഫനാണ് നിർമിക്കുന്നത്. നിരവധി വിജയ ചിത്രങ്ങൾക്ക് തിരക്കഥ രചിച്ച ബോബി സഞ്ജയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നു.

നായിക വേഷത്തിൽ ലിജോ മോൾ ആണ് എത്തുന്നത്. കരുത്തുറ്റ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷക മനസിൽ ഇടം നേടിയ ലിജോ മോളിൻ്റെ ശക്തമായ കഥാപാത്രമാണ് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുക. ഇന്നലെ(ജനുവരി 16) ആണ് ട്രെയിലർ പുറത്തിറക്കിയത്. കൊച്ചി ലുലു മാളിൽ വലിയ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ അഭിനേതാക്കളും, അണിയറ പ്രവർത്തകരും പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിലൂടെയാണ് ട്രെയിലർ പ്രകാശനം നടന്നത്. വൻ വിജയത്തിലേക്കു നീങ്ങിയ സർവ്വംമായ എന്ന ചിത്രത്തിനു ശേഷം നിവിൻ പോളി നായകനായി എത്തുന്ന ചിത്രമെന്ന നിലയിലും ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഏറെ വലുതാണ്.

കുടുംബ പ്രേക്ഷകരെ ഏറെ ആകർഷിക്കും വിധത്തിൽ പ്രേക്ഷകരെ ഉദ്വേഗത്തിൻ്റെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള അവതരണമാണ് ഈ ചിത്രത്തിനു വേണ്ടി അണിയറ പ്രവർത്തകർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ട്രെയിലറിൽക്കൂടി മനസിലാക്കാൻ കഴിയും. അഭിമന്യു തിലകൻ, സംഗീത് പ്രതാപ്, അസീസ് നെടുമങ്ങാട്, ജാഫർ ഇടുക്കി, നന്ദു ശ്രീജിത്ത് രവി, കിച്ചു ടെല്ലസ്, അശ്വന്ത്ലാൽ, ജോസൂട്ടി, അതിഥി രവി, പ്രേംപ്രകാശ്, മേജർ രവി,ആൽഫി പഞ്ഞിക്കാരൻ, ഷാബു പ്രൗദിൻ, മൈഥിലി നായർ എന്നിവരും മുഖ്യ വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു ആശുപത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രമേയം. നിഗൂഢതകളും ചോദ്യങ്ങളും ബാക്കിയാക്കിയാണ് ട്രെയിലര്‍ അവസാനിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തും, കൊച്ചിയിലുമായിട്ടാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നത്.

Baby girl movie poster (Special arrangement)

മറ്റ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ

  • സംഗീതം - ജേക്‌സ് ബിജോയ്
  • ഛായാഗ്രഹണം - ഫയസ് സിദ്ദിഖ്
  • എഡിറ്റിംഗ് - ഷൈജിത്ത് കുമാരൻ
  • കലാസംവിധാനം - അനിസ് നെടുമങ്ങാട്
  • കോസ്റ്റ്യും ഡിസൈൻ - മെൽവിൻ ജെ
  • മേക്കപ്പ് -റഷീദ് അഹമ്മദ്
  • സ്റ്റിൽസ് - പ്രേംലാൽ പട്ടാഴി
  • ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ സുകു ദാമോദർ
  • അഡ്മിനിസ്‌റ്റേഷൻ ആൻ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഹെഡ്- ബബിൻ ബാബു
  • എക്‌സിക്കുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ- നവീൻ.പി.തോമസ്
  • കോ - പ്രൊഡ്യൂസർ - ജിസ്‌റ്റിൻ സ്‌റ്റീഫൻ
  • ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ - സന്തോഷ് പന്തളം
  • പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻചാർജ് - അഖിൽ യശോധരൻ
  • പ്രൊഡക്ഷൻ എഎക്‌സിക്കുട്ടീവ് - പ്രസാദ് നമ്പ്യാങ്കാവ്, ജയശീലൻ സദാനന്ദൻ
  • പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - പ്രശാന്ത് നാരായണൻ
  • പി ആർ ഒ വാഴൂർ ജോസ്

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

