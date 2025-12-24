പഴയ നിവിന് പോളിയെ കാത്ത് ആരാധകര്! സര്വ്വം മായ നാളെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക്
മലയാള സിനിമയിലെ ഹിറ്റ് കൂട്ടുകെട്ടായ നിവിൻ പോളിയും അജു വർഗീസും ഒന്നിക്കുന്ന പത്താമത്തെ ചിത്രം എന്ന പ്രത്യേകതയും 'സർവ്വം മായ'യ്ക്കുണ്ട്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 24, 2025 at 4:27 PM IST
പ്രേക്ഷകര് ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയും കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് സര്വം മായ. അഖില് സത്യന് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രത്തില് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നത് നിവിന് പോളിയാണ്. ഫാന്റസി ഹോറര് കോമഡി വിഭാഗത്തില് ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം ക്രിസ്മസ് റിലീസായി നാളെ (ഡിസംബര് 25) തിയേറ്ററുകളില് എത്തുകയാണ്.
ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ നിവിന് പോളിയുടെ ഒരു കിടിലന് തിരിച്ചു വരവിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് മലയാളക്കര. നേരത്തേ തുടരെയുള്ള ബോക്സ് ഓഫിസ് പരാജയങ്ങളും സിനിമകളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുമൊക്കെ താരത്തെ അല്പം പിന്നോട്ട് വലിച്ചെങ്കിലും സര്വം മായത്തിലൂടെ വമ്പന് തിരിച്ചു വരവുണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ.
പാച്ചുവും അത്ഭുതവിളക്കും എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം അഖിൽ സത്യൻ ഒരുക്കുന്ന ചിത്രമാണ് സർവ്വം മായ. സെൻട്രൽ പിക്ചേഴ്സ് ആണ് സിനിമ കേരളത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. എ പി ഇന്റർനാഷണൽ ആണ് റസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്കറ്റിന്റെ അവകാശം നേടിയത്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ചിത്രം തിയേറ്ററിൽ എത്തിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് ഹോം സ്ക്രീൻ എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ്. സിനിമയുടെ അഡ്വാന്സ് ബുക്കിംഗ് ഡിസംബര് 23 മുതല് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നിവിന് എന്ന താരോദയം
വിനീത് ശ്രീനിവാസന് സംവിധാനം ചെയ്ത മലര്വാടി ആര്ട്സ് ക്ലബിലൂടെയാണ് നിവിന് സിനിമയിലേക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. 2010 ലായിരുന്നു അത്. പിന്നീട് വിനീത് ശ്രീനിവാസന്റേത് തന്നെ സംവിധാനത്തില് തട്ടത്തില് മറയത്തിലൂടെ മലയാളി സിനിമാ പ്രേമികളുടെ ഹൃദയത്തില് നിവിന് പോളി ചേക്കേറി. പിന്നീട് കണ്ടത് യുവാക്കളെ ഹരം കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് 2015 ല് അല്ഫോണ്സ് പുത്രന് സംവിധാനം ചെയ്ത പ്രേമം എന്ന സിനിമയിലൂടെ മലയാളത്തിലേയും തമഴിലേയും പ്രേക്ഷകരുടെ ഉള്ളില് നായകനെന്ന സ്ഥാനമുറപ്പിക്കാന് നിവിന് കഴിഞ്ഞു. നേരത്തിലും ഓം ശാന്തി ഓശാനയിലുമൊക്കെ നിവിനെ പ്രേക്ഷകര് നെഞ്ചോട് ചേര്ത്തു.
2016 ല് പുറത്തിറങ്ങിയ എബ്രിഡ് ഷൈന് സംവിധാനം ചെയ്ത ആക്ഷന് ഹീറോ ബിജുവിലും മികച്ച പ്രകടനം തന്നെ നിവിന് കാഴ്ച വച്ചു. എസ് ഐ ബിജു പൗലോസായാണ് പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിച്ചത്. പിന്നീട് ജേക്കബിന്റെ സ്വര്ഗരാജ്യത്തിലൂടെയും നിവിന് നിറഞ്ഞു നിന്നു.
പക്ഷേ പിന്നീട് പുറത്തിറങ്ങിയ സഖാവും ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടില് ഒരിടവേളയിലും തമിഴ് ചിത്രം റിച്ചിയിലും കാര്യമായ ചലനമുണ്ടാക്കാന് നിവിന് കഴിഞ്ഞില്ല.
അതേസമയം 2018 ല് പുറത്തിറങ്ങിയ ഹേയ് ജൂഡ് ബോക്സ് ഓഫിസില് ഹിറ്റായി മാറുകയും ചെയ്തു. എന്നാല് റോഷന് ആന്ഡ്രൂസ് സംവിധാനം ചെയ്ത കായം കുളം കൊച്ചുണ്ണിയില് പ്രതീക്ഷിച്ച തിളക്കമുണ്ടാക്കാന് കഴിഞ്ഞതുമില്ല. പിന്നീട് പുറത്തിറങ്ങിയ മിഖായേലും, ലൗവ് ആക്ഷന് ഡ്രാമയും മൂത്തോനിലുമൊക്കെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ച വച്ചതെങ്കിലും ബോക്സ് ഓഫിസില് ഹിറ്റടിക്കാന് സാധിച്ചില്ല. പിന്നീട് ഒടിടി റിലീസായി എത്തിയ കനകം കാമിനി കലഹം എന്ന ചിത്രവും വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയില്ല.
2022 ല് പുറത്തിറങ്ങി മഹാവീര്, പടവെട്ട്, സാറ്റര്ഡേനൈറ്റ് എന്നി ചിത്രങ്ങളും ബോക്സ് ഓഫിസില് തിളങ്ങിയില്ല. തുറമഖവും രാമചന്ദ്രബോസ് ആന്ഡ് കോയും പ്രേക്ഷകര് ഏറ്റെടുത്തില്ല. പിന്നീട് 2024 ല് പുറത്തിറങ്ങിയ വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം പ്രേക്ഷകര് സ്വീകരിച്ച്, അതിഥി വേഷത്തിലാണ് ചിത്രത്തില് എത്തിയതെങ്കിലും വീണ്ടും നിവിന് പതുക്കെ തിരിച്ചു വരാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലായിരുന്നു. നിവിന്റെ ശരീര പരിപാലനവും തിരക്കഥകളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും അലസതയുമൊക്കെ തിരിച്ചടിയായി എന്നാണ് പൊതുവേയുള്ള സംസാരം.
പഴയ നിവിന് പോളി വീണ്ടും
അഖില് സത്യന് ഒരുക്കുന്ന സര്വ്വം മായയിലൂടെ സ്വാഭാവിക നർമ്മത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന പഴയ നിവിൻ പോളിയായി തിരികെ കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സിനിമ പ്രേമികൾ. കൂടാതെ, മലയാള സിനിമയിലെ ഹിറ്റ് കൂട്ടുകെട്ടായ നിവിൻ പോളിയും അജു വർഗീസും ഒന്നിക്കുന്ന പത്താമത്തെ ചിത്രം എന്ന പ്രത്യേകതയും 'സർവ്വം മായ'യ്ക്കുണ്ട്.
സംഗീതത്തിന് ഏറെ പ്രധാന്യത്തോടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ദൃശ്യവിസ്മയമായിരിക്കുമെന്ന് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് തന്നെ ഉറപ്പു നല്കുന്നുണ്ട്. സത്യൻ അന്തിക്കാട് - മോഹൻലാൽ ചിത്രം ‘ഹൃദയപൂർവ്വ’ത്തിന് ശേഷം ജസ്റ്റിൻ പ്രഭാകരനാണ് ‘സർവ്വം മായ‘യിലും സംഗീതസംവിധാനം നിർവ്വഹിക്കുന്നത്.
ജനാർദ്ദനൻ, രഘുനാഥ് പലേരി, മധു വാര്യർ, അൽത്താഫ് സലിം, പ്രീതി മുകുന്ദൻ തുടങ്ങി ഒരു വലിയ താരനിര ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ഫയർഫ്ളൈ ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ അജയ്യ കുമാർ, രാജീവ് മേനോൻ എന്നിവരാണ് ഈ ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്.
