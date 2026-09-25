8000 വര്ഷങ്ങളിലേറെ മരണമിത്തായാളായി നിവിന് പോളി; ട്രെന്ഡിങ്ങായി ‘യേഴു കടൽ യേഴു മലൈ ട്രെയിലര്
പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ആകാംക്ഷയുണര്ത്തുന്ന നിരവധി ദൂരൂഹതകള് സിനിമയില് ഒളിപ്പിച്ചുവച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന സൂചനയാണ് ട്രെയിലര് നല്കുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 25, 2026 at 12:30 PM IST
നിവിന് പോളി പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന തമിഴ് ചിത്രം ‘യേഴു കടൽ യേഴു മലൈ’യുടെ ആകാംക്ഷ നിറയ്ക്കുന്ന ട്രെയിലര് പുറത്ത്. പ്രശസ്ത സംവിധായകന് റാം രചനയും സംവിധാനവും നിര്വഹിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലറാണ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. നിവിനൊപ്പം സൂരി, അഞ്ജലി എന്നിവരും ചിത്രത്തില് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്.
സിനിമ ആഗോളതലത്തില് ഒക്ടോബര് 1 ന് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും. 'റിച്ചി' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം നിവിന് പോളി പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന തമിഴ് ചിത്രം കൂടിയാണ് ‘യേഴു കടൽ യേഴു മലൈ’. ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലര് പുറത്തിറങ്ങി 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില് തന്നെ 1.5 കാഴ്ചക്കാരാണ് യൂട്യൂബില് കണ്ടത്.
ഫാന്റസിയും പ്രണയവും ആക്ഷനും കോര്ത്തിണക്കിയൊരുക്കിയ ചിത്രമായിരിക്കും ‘യേഴു കടൽ യേഴു മലൈ’ എന്ന സൂചനയാണ് ട്രെയിലര് നല്കുന്നത്. 8000–ലേറെ വർഷം പഴക്കമുള്ള മരണമില്ലാത്തയാളായാണ് നിവിൻ ചിത്രത്തിലെത്തുന്നത്. ട്രെയിന് യാത്രയ്ക്കിടെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന മരണമില്ലാത്ത ഒരാളും സാധാരണക്കാരനായ ഒരാളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെയാകും ചിത്രത്തിന്റെ കഥ പുരോഗമിക്കുന്നത്. ത്രില്ലറും മിസ്റ്ററിയും നിറച്ചാണ് ട്രെയിലര് പുരോഗമിക്കുന്നത്.
പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ആകാംക്ഷയുണര്ത്തുന്ന നിരവധി ദൂരൂഹതകള് സിനിമയില് ഒളിപ്പിച്ചുവച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന സൂചനയാണ് ട്രെയിലര് നല്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ലോകവും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ യാത്രയുമെല്ലാം കൂടുതല് ആകാംക്ഷയും ആവേശവും നിറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. വ്യത്യസ്തമായ കഥപറച്ചിലുകള്ക്കൊണ്ടു തന്നെ സംവിധായകന് റാമിന്റെ സിഗ്നേച്ചര് ട്രീറ്റ്മെന്റും ട്രെയിലറിലുണ്ട്.
നിവിന് പോളിയുടെ വ്യത്യസ്തമായ ഭാവപ്രകടനങ്ങളും വൈവിധ്യമൊക്കെ പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മികച്ച രീതിയില് ആസ്വദിക്കാന് കഴിയുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ചിത്രം ഒരുക്കിയതെന്ന സൂചന ട്രെയിലര് നല്കുന്നുണ്ട്. നിവിൻ, സൂരി എന്നിവരുടെ പ്രകടനമാണ് ട്രെയിലറിലെ പ്രധാന ആകർഷണം. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള രസകരമായ നിമിഷങ്ങളും വൈകാരിക മുഹൂര്ത്തങ്ങളുമൊക്കെ ട്രെയിലറില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ചിത്രം കേരളത്തില് വമ്പന് റിലീസായി എത്തിക്കുന്നത് ദുല്ഖര് സല്മാന്റെ വേഫെയർ ഫിലിംസ് ആണ്.
തിയേറ്റർ റിലീസിന് മുൻപ് തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളകളിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ ചിത്രമാണ് ‘യേഴു കടൽ യേഴു മലൈ’. 53-ാമത് റോട്ടർഡാം അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ പ്രീമിയർ ചെയ്ത ചിത്രം വി പ്രൊ ബിഗ് സ്ക്രീൻ അവാർഡ് മത്സര വിഭാഗത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 12 ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു.
യുവൻ ശങ്കർ രാജയാണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതമൊരുക്കുന്നത്. വി ഹൗസ് പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ സുരേഷ് കാമാച്ചിയാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. നിർമ്മാതാവ്:സുരേഷ് കാമാച്ചി, ബാനർ: വി ഹൗസ് പ്രൊഡക്ഷൻസ്, സംഗീതം:യുവൻ ശങ്കർ രാജ, അഡീഷണൽ മ്യൂസിക്: സന്തോഷ് ധയാനിധി, ഛായാഗ്രഹണം:എൻ. കെ. ഏകാംബരം, എഡിറ്റിംഗ്:മതി വി. എസ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ: ഉമേഷ് ജെ. കുമാർ, വരികൾ:മദൻ കാർക്കി, മതി പുകഴേന്തി, ആക്ഷൻ: സ്റ്റണ്ട് സിൽവ.