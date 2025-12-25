'ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് ഒരു വഴിക്കായി! നിവിനും അജുവും പൊളിച്ചു'; സര്വം മായ പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം
നിവിന് പോളിയുടെ തിരിച്ചുവരവിനായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ആരാധകര്, അഖില് സത്യന് ചിത്രത്തിലൂടെ അതിന് സാധിച്ചോ? ആദ്യ പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം.
പ്രേക്ഷകര് ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയും കാത്തിരുന്ന ചിത്രമാണ് സര്വം മായ. അഖില് സത്യന് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രത്തില് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നത് നിവിന് പോളിയാണ്. ഫാന്റസി ഹോറര് കോമഡി ഴോണറില് ഒരുങ്ങിയ ഈ ചിത്രം ഇന്ന് തിയേറ്ററിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ നിവിന് പോളിയുടെ ഒരു കിടിലന് തിരിച്ചു വരവിനായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു മലയാളക്കര. നേരത്തേ തുടരെയുള്ള ബോക്സ് ഓഫിസ് പരാജയങ്ങളും സിനിമകളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുമൊക്കെ താരത്തെ അല്പം പിന്നോട്ട് വലിച്ചെങ്കിലും സര്വം മായത്തിലൂടെ വമ്പന് തിരിച്ചു വരവുണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ആരാധകര് പ്രതീക്ഷിച്ചത്.
#SarvamMaya First half receiving slow and Good ❤️ pic.twitter.com/Ml7fjr7m6z— Vimal🥰 (@rajuvimal15) December 25, 2025
സിനിമയുടെ ആദ്യ പകുതി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ മികച്ച പ്രതികരണങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. എടുത്തു പറയുന്നത് അജു- നിവിന് കോംബോയെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. കലക്കിയെന്നും കിടിലന് ഫീലാണ് പടം എന്നൊക്കെയാണ് അഭിപ്രായങ്ങള്.
#SarvamMaya – 3.75/5. Nivin Pauly Makes A Solid Comeback 🤝 Film Has No Major Horror Elements & Focuses More On Feel Good & Fun Moments.— Trendswood (@Trendswoodcom) December 25, 2025
Nivin Pauly & Riya Shibu Deliver Good Performances. Aju’s Comedy Clicks In Parts. Fun Filled 1st Half While The 2nd Half Is Filled With… pic.twitter.com/cDqCZJRkRb
മെയ്യഴകൻ പോലെ ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് പടമാകും സർവ്വം മായ എന്ന സൂചനയാണ് സിനിമയുടെ ആദ്യ പകുതി നൽകുന്നതെന്ന് പുറത്തുവരുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ. അതുപോലെ ഒരു സിനിമ മലയാളത്തില് ആഗ്രഹിച്ചെന്നും ഇപ്പോള് സങ്കടം മാറിയെന്നുമൊക്കെ ആരാധകര് സോഷ്യല് മീഡിയയില് കുറിക്കുന്നുണ്ട്.
#SarvamMaya A light-hearted simple movie 😍— Sidhardh Ramesh (@SidhardhRamesh) December 25, 2025
The debutant Riya Shibu is the real show stealer... #NivinPauly 💖 pic.twitter.com/51lnwmHqcW
ആദ്യ പകുതി പോലെ തന്നെയാണ് രണ്ടാം പകുതിയും ഇതേ മൂഡിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ചിത്രം വലിയ വിജയം നേടുമെന്നും അഭിപ്രായങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്.
#SarvamMaya Interval— Varun R 🇮🇳 (@VarunNR_79) December 25, 2025
slow build up till the ghost entry#NivinPauly - Aju Varghese combo rocked
light comedies worked big time
story of a cute, sweet, friendly, girl next door Ghost
come fall in love with the ghost !!
Good Start. pic.twitter.com/mVTZBT2x6h
പാച്ചുവും അത്ഭുതവിളക്കും എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം അഖിൽ സത്യൻ ഒരുക്കിയ ചിത്രമാണ് സർവ്വം മായ. സെൻട്രൽ പിക്ചേഴ്സ് ആണ് സിനിമ കേരളത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. എ പി ഇന്റർനാഷണൽ ആണ് റസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്കറ്റിന്റെ അവകാശം നേടിയത്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ചിത്രം തിയേറ്ററിൽ എത്തിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് ഹോം സ്ക്രീൻ എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ്. സിനിമയുടെ അഡ്വാന്സ് ബുക്കിംഗ് ഡിസംബര് 23 മുതല് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
We had to wait all the way till #SarvamMaya to finally see the @NivinOfficial we longed for…🙌🏻— Aʙʜɪ (@Abijith23_) December 25, 2025
Yes, Nivin is back in his comfort zone.❤️ pic.twitter.com/ldfrqT5e1Z
സര്വ്വം മായയിലൂടെ സ്വാഭാവിക നർമ്മത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന പഴയ നിവിൻ പോളിയായി തിരികെ കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാ സിനിമ പ്രേമികൾ. കൂടാതെ, മലയാള സിനിമയിലെ ഹിറ്റ് കൂട്ടുകെട്ടായ നിവിൻ പോളിയും അജു വർഗീസും ഒന്നിക്കുന്ന പത്താമത്തെ ചിത്രം എന്ന പ്രത്യേകതയും 'സർവ്വം മായ'യ്ക്കുണ്ട്.
#SarvamMaya 🤝 pic.twitter.com/sZQQxgbL0F— Trendswood (@Trendswoodcom) December 25, 2025
സംഗീതത്തിന് ഏറെ പ്രധാന്യത്തോടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ദൃശ്യവിസ്മയമായിരിക്കുമെന്ന് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് തന്നെ ഉറപ്പു നല്കുന്നുണ്ട്. സത്യൻ അന്തിക്കാട് - മോഹൻലാൽ ചിത്രം ‘ഹൃദയപൂർവ്വ’ത്തിന് ശേഷം ജസ്റ്റിൻ പ്രഭാകരനാണ് ‘സർവ്വം മായ‘യിലും സംഗീതസംവിധാനം നിർവ്വഹിക്കുന്നത്.
#SarvamMaya - a fun filled entertaining engaging first half. So happy to watch @NivinOfficial back to comfort zone and prime charm. #NivinPauly - Aju duo stole the show with friendship vibes and natural humour — such great chemistry❤️— Anandhu Gireesh (@anandhuveyyy_) December 25, 2025
Hoping the 2nd half keeps this momentum 👍🏻 pic.twitter.com/dn2naZaF6W
ജനാർദ്ദനൻ, രഘുനാഥ് പലേരി, മധു വാര്യർ, അൽത്താഫ് സലിം, പ്രീതി മുകുന്ദൻ തുടങ്ങി ഒരു വലിയ താരനിര ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ഫയർഫ്ളൈ ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ അജയ്യ കുമാർ, രാജീവ് മേനോൻ എന്നിവരാണ് ഈ ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്.
