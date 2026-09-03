പ്രണയാര്ദ്രരായി ജസ്റ്റിനും ആഷ്ലിയും! 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റി'ലെ മൂന്നാമത്തെ ഗാനവും പുറത്ത്
'തണ്ണീർ മത്തൻ ദിനങ്ങൾ', 'സൂപ്പർ ശരണ്യ', 'പ്രേമലു' എന്നീ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമകളുടെ സംവിധായകനായ ഗിരീഷ് .എ. ഡിക്കൊപ്പം നിവിൻ പോളി ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്'.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 3, 2026 at 8:37 PM IST
നിവിന് പോളിയും മമിത ബൈജുവും ഒന്നിച്ചെത്തിയ ചിത്രം 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' തിയേറ്ററുകളില് വിജയകരമായി പ്രദര്ശനം തുടരുന്നു. ഗിരീഷ് എ.ഡിയുടെ സംവിധാനത്തില് ഒരുങ്ങിയ ഈ ചിത്രത്തിന് തുടക്കം മുതല് ഗംഭീര പ്രതകരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിലെ വര്ണജാലം എന്ന ഗാനമാണ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര്.
വിനായക് ശശികുമാറിന്റെ വരികള്ക്ക് കെ. എസ് ഹരിശങ്കറും പൂര്ണിമ കണ്ണനും ചേര്ന്ന് ആലപിച്ച ഗാനത്തിന്റെ ലിറിക്കല് വേര്ഷനാണ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. വിഷ്ണു വിജയ് ആണ് ഗാനത്തിന് സംഗീതം നല്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓണം റിലീസായി ഓഗസ്റ്റ് 21 നാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്. ചിത്രം റിലീസായി രണ്ടാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോള് 230 കോടിയിലധികമാണ് ആഗോളതലത്തില് നിന്നും വാരിക്കൂട്ടിയത്.
'പ്രേമലു'വിനുശേഷം ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസ് നിർമ്മിക്കുന്ന ആറാമത്തെ ചിത്രമാണ് 'ബത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്'. ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ബാനറിൽ ദിലീഷ് പോത്തൻ, ഫഹദ് ഫാസിൽ, ശ്യാം പുഷ്കരൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസിനോടൊപ്പം നിവിൻ ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന സിനിമ കൂടിയാണിത്.
ഗിരീഷ് എ.ഡിയും കിരൺ ജോസിയും ചേർന്നാണ് സിനിമയുടെ രചന നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.
'തണ്ണീർ മത്തൻ ദിനങ്ങൾ', 'സൂപ്പർ ശരണ്യ', 'പ്രേമലു' എന്നീ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമകളുടെ സംവിധായകനായ ഗിരീഷ് .എ. ഡിക്കൊപ്പം നിവിൻ പോളി ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമെന്ന പ്രത്യേകതയും ഇതിനുണ്ട്.
റൊമാന്റിക് കോമഡി ജോണറിലാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സൂപ്പര്ഹിറ്റ് ചിത്രം 'സര്വം മായ'യ്ക്ക് ശേഷം നിവിന് പോളി ഗിരീഷ്. എ.ഡിയുമായി കൈകോര്ക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. മലയാളം പതിപ്പിന് പിന്നാലെ സെപ്റ്റംബര് നാലിന് ചിത്രത്തിന്റെ തമിഴ്, തെലുഗു പതിപ്പ് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
നിവിനും മമിതയ്ക്കും ഒപ്പം വിനയ് ഫോർട്ട്, സംഗീത് പ്രതാപ്, സുരേഷ് കൃഷ്ണ, ബിന്ദു പണിക്കർ, റോഷൻ ഷാനവാസ്, ശ്യാം മോഹൻ, ഷമീർ ഖാൻ, ശ്രിന്ദ, പാർവതി അയ്യപ്പദാസ്, മീനാക്ഷി രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങി വലിയൊരു താരനിര തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്.
ചാലക്കുടി, പൊള്ളാച്ചി, ഗോവ, ഹൈദ്രബാദ്, കുട്ടിക്കാനം എന്നീ ലൊക്കേഷനുകളിലായി നൂറിലധികം ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായത് .
ഛായാഗ്രഹണം: അജ്മൽ സാബു, സംഗീത സംവിധാനം: വിഷ്ണു വിജയ്, എഡിറ്റർ: ആകാശ് ജോസഫ് വർഗ്ഗീസ്. ഗാനരചന: വിനായക് ശശികുമാർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: ബെന്നി കട്ടപ്പന, ജോസ് വിജയ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: റിച്ചാർഡ്, ആർട്ട് ഡയറക്ടർ: ആഷിക് എസ്, കോസ്റ്റ്യൂം: ധന്യ ബാലകൃഷ്ണന്, മേക്കപ്പ്: റോണക്സ് സേവ്യർ, സംഘട്ടനം: ആക്ഷൻ സന്തോഷ്.
പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്: ജംഷീർ പുരക്കാട്ടിരി, ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: ഫിലിപ്പ് ഫ്രാൻസിസ്, സൗണ്ട് മിക്സിങ്: വിഷ്ണു സുജാതൻ, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ: ശങ്കരൻ എ.എസ്, കെ.സി സിദ്ധാർത്ഥൻ, വിഎഫ്എക്സ്: എഗ്ഗ് വൈറ്റ് വിഎഫ്എക്സ്, കളറിസ്റ്റ്: രമേഷ് സി.പി, സ്റ്റിൽസ്: റിൻസൺ എം.ബി, റിഷിലാൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ,പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ: യെല്ലോ ടൂത്ത്സ്.