വീണ്ടും ഹിറ്റടിക്കാന് നിവിന് പോളിയും അല്ഫോന്സ് പുത്രനും ; 'വിജയം' ടൈറ്റില് ടീസര് പുറത്ത്
ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അല്ഫോന്സ് പുത്രന് വീണ്ടും സംവിധായകുപ്പായമണിയുന്ന ചിത്രമാണ് വിജയം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 27, 2026 at 5:05 PM IST
കേരളക്കരയാകെ തരംഗം തീര്ത്ത 'പ്രേമം' എന്ന ഇന്ഡസ്ട്രി ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം നിവിന് പോളിയും ഹിറ്റ് മേക്കര് അല്ഫോന്സ് പുത്രനും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ ആവേശകരമായ ടൈറ്റില് ടീസര് പുറത്ത്.
'വിജയം' എന്നാണ് സിനിമയ്ക്ക് നല്കിയ പേര്. നിവിന് പോളിയുടെ കരിയറിലെ അന്പതാമത്തെ ചിത്രമാണിത്. സിനിമയുടെ കഥയും എഡിറ്റിങ്ങും സംവിധാനവും നിര്വഹിക്കുന്നത് അല്ഫോൻസ് പുത്രന് തന്നെയാണ്. സിനിമയുടെ ടൈറ്റില് ടീസര് പുറത്തിറങ്ങിയതു മുതല് വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ആരാധകര് ഈ കൂട്ടുക്കെട്ടിലുള്ള ചിത്രത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത്.
പ്രേമം ലുക്കിൽ കറുത്ത ഷർട്ടും വെളുത്ത മുണ്ടും ധരിച്ച് ഒരു കാറ്റാടിപ്പാടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന അൽഫോൻസ് പുത്രനെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ടീസർ ആരംഭിക്കുന്നത്. അക്ഷമനായി എന്തോ നോക്കി നില്ക്കുന്ന അല്ഫോന്സ് പുത്രന്റെ മുന്നിലേക്ക് ആവേശത്തോടെ പൊടിപറത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ബൈക്ക് റേസിങ് സംഘം കടന്നു പോകുന്നു. ഈ സംഘത്തിന്റെ വരവോടെ നിശ്ചലമായ കാറ്റാടികള് പെട്ടെന്ന് അനങ്ങാന് തുടങ്ങുന്നു.
പെട്ടെന്ന് പാഞ്ഞു പോകുന്ന ബൈക്ക് സംഘത്തോട് അല്ഫോന്സ് പുത്രന് ലിഫ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവര് നിര്ത്താതെ പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനിടയില് മണ്ണില് കാണുന്ന വണ്ടിനേയും ഉറുമ്പിനേയുമൊക്കെ അല്ഫോന്സ് പുത്രന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു. ആ സമയത്താണ് വീണ്ടുമൊരു ബൈക്ക് റേസ് താരം അതുവഴി വരുന്നത്. ബൈക്ക് നിര്ത്തി അല്ഫോന്സ് പുത്രന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു. അയാള കണ്ടതോടെ 'ഇതാര്? ഡാഫ്റ്റ് പങ്ക് കേരളത്തിലോ?’ എന്ന് അല്ഫോന്സ് ആത്മഗതം പറയുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് അയാള് അല്ഫോന്സിന്റെ കരണത്തടിക്കുന്നു. ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുന്ന അൽഫോൻസിന്റെ മുൻപിലേക്ക് ഹെൽമറ്റ് മാറ്റി നിവിൻ പോളി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ്. ‘എവിടെയായിരുന്നു’ എന്നാണ് നിവിന്റെ ചോദ്യം. ഒടുവിൽ അൽഫോൻസ് പുത്രനെ റേസിങ് ബൈക്കിൽ കയറ്റി ഇരുത്തി ഇരുവരും ഒരുമിച്ചൊരു യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ്. പരസ്പരം ട്രോളുന്ന നാല് മിനുറ്റ് ദൈര്ഘ്യമുള്ള ടീസറാണ് പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
ബൈക്ക് റേസറായ കഥാപാത്രത്തെയാണ് ചിത്രത്തിൽ നിവിൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സര്വം മായ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷമാണ് നിവിന് പോളിയും അല്ഫോന്സ് പുത്രനും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അല്ഫോന്സ് പുത്രന് സംവിധായകനായി വീണ്ടും എത്തുന്നത്.
പോളി ജൂനിയർ പിക്ചേഴ്സിന്റെ ബാനറിൽ ടോൺസൺ ടോണിയും സുനിൽ രാമഡിയും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാണം. ഷിനോൺസ് ആണ് ക്യാമറ. സംഗീതം സ്റ്റീവ് കോട്ടൂർ. ശബരീഷ് വർമയും സെബാ ടോമിയും ഒന്നിക്കുന്ന ടൈറ്റിൽ ഗാനവും ആരാധകർക്കിടയിൽ ചർച്ചയായിക്കഴിഞ്ഞു.
ബോളിവുഡിൽ തരംഗം സൃഷ്ട്ടിച്ച ധുരന്ധർ 1, ധുരന്ധർ 2 റിവഞ്ച് എന്നീ സിനിമകളുടെയും ഷാരൂഖ് ഖാൻ്റെ മകൻ ആര്യൻ ഖാൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ആക്ഷൻ കോമഡി ഡ്രാമാ സീരിസ് ബാ**ഡ്സ് ഓഫ് ബോളിവുഡിൻ്റെയും പശ്ചാത്തല സംഗീതമൊരുക്കിയ സ്റ്റീവ് കോട്ടൂരാണ് ഈ ചിത്രത്തിന് വേണ്ടിയും സംഗീതമൊരുക്കുന്നത്. ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതല് വിവരങ്ങള് വരും ദിവസങ്ങളില് പുറത്തുവിടുമെന്നാണ് വിവരം.