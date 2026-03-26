കത്തിപ്പടര്ന്ന രാഷ്ട്രീയം; ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണന് - നിവിന് പോളി ചിത്രം പ്രതിഛായ പ്രേക്ഷകര് ഏറ്റെടുത്തോ? പ്രതികരണം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 26, 2026 at 5:24 PM IST
നിവിന് പോളിയെ നായകനാക്കി ബി. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് പ്രതിഛായ. പൊളിറ്റിക്കല് ത്രില്ലര് വിഭാഗത്തിലൊരുക്കിയ ഈ ചിത്രം ഇന്ന് ആഗോളതലത്തില് റിലീസിനെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യദിനം മുതല് മികച്ച അഭിപ്രായമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്.
കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അധികാര സമവാക്യങ്ങളുടെയും കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുക്കിയ ചിത്രമാണ് പ്രതിഛായ. ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയും അയാളുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഛായ സംരക്ഷിക്കാനായി മകൻ നടത്തുന്ന പോരാട്ടങ്ങളുമാണ് ചിത്രത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
#Prathichaya is a predictable and clichéd political drama. It follows the usual B. Unni style, attempting to cover multiple topics like scandals and media politics, but it fails to remain engaging throughout. The film lags in several parts, making it feel slow, and leans heavily…— Movie Planet (@MoviePlanetMP) March 26, 2026
നേരത്തെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തില് കണ്ട ബാര് വിവാദവും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക നേരെ ഉണ്ടായ ലൈംഗിക ആരോപണവും തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. കെ എന് വര്ഗീസ് എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത് ബാലചന്ദ്ര മോനോന് ആണ്. പിതാവിനുണ്ടാകുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധികളില് താങ്ങായി നില്ക്കുന്ന മകനായി നിവിന് പോളിയുമാണ് വേഷമിടുന്നത്. ഭരണത്തിനിടയില് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ ഉയരുന്ന ലൈംഗിക ആരോപണണം അത് വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും കുടുംബത്തിലുമുണ്ടാക്കുന്ന ചലനങ്ങളാണ് സിനിമ പറയുന്നത്.
The Caption Speaks Louder than Words 🔥🔥 #JanaNayagan 📈#NivinPauly's #Prathichaya Opens up with Good Response All Over 👏👏👏 pic.twitter.com/y5Y9JPwBAQ— Kerala Box Office (@KeralaBxOffce) March 26, 2026
മികച്ച അഭിനയമാണ് ബാലചന്ദ്രമേനോന്റേതെന്നാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം. മുന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന് ചാണ്ടിയെ ഓര്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. നിവിന് പോളിയുടെ കഥാപാത്രത്തിന് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
NivinPauly's #Prathichaya - Opened with Positive Response..🤝 Film running in Theatres Now..⭐ pic.twitter.com/SJYetOt9dm— Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) March 26, 2026
തിരക്കഥയിലെ ചില പാളിച്ചകള് എടുത്തു പറയുന്നവരുമുണ്ട്. എന്നാല് ഷറഫുദ്ദീന് അവതരിപ്പിച്ച വില്ലന് കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ചും പ്രേക്ഷകര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. വ്യത്യസ്തമായ ഈ പരീക്ഷണം അതിന്റെ പശ്ചാത്തലവും അത്ര മികവ് പുലര്ത്തിയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു വിഭാഗം പറയുന്നത്.
#Prathichaya First half ABSOLUTE MAYHEM 🔥— MiGr@De (@am_Migrade) March 26, 2026
The genre that Mollywood has been missing for so long! 💥🔥
@NivinOfficial in absolute 🔥 mode@actorsharafu as villain is always SOLID & menacing 🔥. Screen presence on another level #BalachandraMenon SOLID COMEBACK 🔥
That… pic.twitter.com/CRooWnZEY6
എന്നാല് ഒരു വിഭാഗം സിനിമ മികച്ചതാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് അഭിപ്രായം. നിവിന്റെയും ബാലചന്ദ്ര മേനോന്റെയും അഭിനയത്തെ കുറിച്ച് അവര് എടുത്തു പറയുന്നുമുണ്ട്. ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണന് തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയത്. വലിയ കാന്വാസിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയ ഈ ചിത്രം നിര്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രീഗോകുലം മൂവിസ് ആണ്.
#Prathichaya is nothing less than a Peak Political Thriller 📈 #NivinPauly achayan swag and dialogue delivery was 😌🔥— Sayooj (Rolex) (@Rolex950083) March 26, 2026
Whole Cast and crew gave their best esp Ann Augustine, #SharafUDheen, #Balachandramenon 🥰👏✨
An absolute redemption of #BUnnikrishnan 🔥🙌
WORTH IT✅ pic.twitter.com/9WSlkpRIXM
ഹരിശ്രീ അശോകൻ, മണിയൻപിള്ള രാജു, നിഷാന്ത് സാഗർ, ആൻ അഗസ്റ്റിൻ, സബിത ആനന്ദ്, ആർ ജെ വിജിത, നീതു കൃഷ്ണ, സായ് കുമാർ, മേഖ തോമസ് തുടങ്ങി വമ്പന് താരനിരയാണ് ചിത്രത്തില് അണിനിരന്നത്.
ചിത്രത്തിന്റെ സാങ്കേതിക നിലവാരം മികച്ചതാണെന്നാണ് പലരും പറയുന്നത്. ചന്ദ്രു സെല്വരാജിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം മനോഹരമായി തന്നെ ഓരോ ഷോട്ടും ഒപ്പിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റിന് വര്ഗീസാണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീത സംവിധാനം നിര്വഹിച്ചത്. .
Also Read:'ഇപ്പോ ശരിയാക്കി തരാം'! പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിക്കുന്ന പപ്പുവിന്റെ റോഡ് റോളര് സീന് അബദ്ധത്തെ കുറിച്ച് പ്രിയദര്ശന്
ബോക്സ് ഓഫിസില് പാപ്പന്റെയും പിള്ളേരുടെയും വിളയാട്ടം; രണ്ടാം വാരത്തിലും ആട് 3 കുതിക്കുന്നു, എട്ടാം ദിന കലക്ഷന്