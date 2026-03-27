നിവിന് പോളിയുടെ 'പ്രതിഛായ' ബോക്സ് ഓഫിസില് എത്ര നേടി! ആദ്യദിന കണക്കുകള് ഇങ്ങനെ
ബാലചന്ദ്രമേനോന്റെ മികച്ച പ്രകടനത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകര് എടുത്തു പറയുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 27, 2026 at 10:24 AM IST
നിവിന് പോളിയെ നായകനാക്കി ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണന് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് പ്രതിഛായ. വലിയ കാന്വാസില് ഒരുക്കിയ ചിത്രം ഇന്നലെ (മാര്ച്ച് 26)യാണ് ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്. പൊളിറ്റിക്കല് ത്രില്ലര് ജോണറില് ഒരുങ്ങിയ ഈ ചിത്രത്തിന് ആദ്യദിനം മുതല് മികച്ച അഭിപ്രായമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണന് ചിത്രമെന്നതുകൊണ്ടും സര്വംമായ, ബേബി ഗേള് എന്നീ ചിത്രത്തിന് ശേഷം നിവിന് പോളി പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രമെന്ന നിലയിലും വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് പ്രേക്ഷകര് പ്രതിഛായയെ ഏറ്റെടുത്തത്.
കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അധികാര സമവാക്യങ്ങളുടെയും കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുക്കിയ ചിത്രമാണ് പ്രതിഛായ. ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയും അയാളുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഛായ സംരക്ഷിക്കാനായി മകൻ നടത്തുന്ന പോരാട്ടങ്ങളുമാണ് ചിത്രത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പൊളിറ്റിക്കല് ത്രില്ലര് എന്നതിനപ്പുറം ഒരു അച്ഛന് മകന് ബന്ധവും ഈ ചിത്രം പറയുന്നുണ്ട്.
നേരത്തെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തില് കണ്ട ബാര് വിവാദവും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ ലൈംഗിക ആരോപണവും തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. കെ എന് വര്ഗീസ് എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത് ബാലചന്ദ്ര മോനോന് ആണ്.
പിതാവിനുണ്ടാകുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധികളില് താങ്ങായി നില്ക്കുന്ന മകനായി നിവിന് പോളിയുമാണ് വേഷമിടുന്നത്. ഭരണത്തിനിടയില് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ ഉയരുന്ന ലൈംഗിക ആരോപണണം അത് വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും കുടുംബത്തിലുമുണ്ടാക്കുന്ന ചലനങ്ങളാണ് സിനിമ പറയുന്നത്.
ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തി ആദ്യദിനം പിന്നിടുമ്പോള് ആഗോള ബോക്സ് ഓഫിസില് എത്ര വരുമാനം നേടിയെന്നാണ് സിനിമാ പ്രേമികളും ട്രാക്കര്മാരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. കാരണം ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യവാര്ത്തകളും ടീസറും ട്രെയിലറുമെല്ലാം പുറത്തിറങ്ങിയത് മുതല് തുടങ്ങിയ സംശയങ്ങളും ചര്ച്ചകളും മുന് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ഉമ്മന് ചാണ്ടിയുടെ ബയോപിക് ആണോ എന്നായിരുന്നു. അതിനുള്ള ചില സൂചനകളും ചിത്രം മുന്നോട്ടു വച്ചിരുന്നു. ആ അഭ്യൂഹങ്ങള്ക്ക് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്.
വലിയ ഹൈപ്പിലെത്തിയ ഈ ചിത്രം ആദ്യദിവസം ആഗോളതലത്തില് 75 ലക്ഷം രൂപയാണ് നേടിയത്. മലയാളത്തില് നിന്ന് മാത്രം 65 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ചിത്രത്തിന് നേടാനായത്. ഇനിയുള്ള വാരാന്ത്യങ്ങളില് ചിത്രത്തിന് കൂടുതല് ചലനമുണ്ടാക്കാന് കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകരുടെയും ട്രാക്കര്മാരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
അതേസമയം ചിത്രത്തിന്റെ മേക്കിങ് മികവിനെ കുറിച്ച് പ്രേക്ഷകര് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ഫ്രെയിമുകളിലെ ബ്രില്യന്സും ഷോട്ടുകളിലെ റിച്ച്നെസിനെ്യൊക്കെ പ്രേക്ഷകര് പുകഴ്ത്തുന്നുണ്ട്. ബാലചന്ദ്ര മേനോന് അവതരിപ്പിച്ച് വര്ഗീസ് എന്ന മുഖ്യമന്ത്രി കഥാപാത്രവും ഏറെ മികവുറ്റതാണെന്ന് തന്നെയാണ് ഓരോ കാഴ്ചക്കാരനും പറയുന്നത്.ഏറെ കാലത്തിന് ശേഷം ബാലചന്ദ്രമേനോന്റെ കരുത്തുറ്റ പ്രകടനമാണ് സിനിമയില് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.
വര്ഗീസിന്റെ മൂത്തമകന് ടോബിയായി വേഷമിട്ടത് നിഷാന്ത് സാഗര് ആണ്. പക്വതയാര്ന്ന പ്രകടനം തന്നെയായിരുന്നു നിശാന്ത് സാഗറിന്റേത്. പുരുഷോത്തമന് എന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരനായി ഹരിശ്രീ അശോകനും ഈ ചിത്രത്തില് വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്. രവി മാധവന് എന്ന കോര്പറേറ്റ് വില്ലനായി എത്തിയത് ഷറഫുദ്ദീന് ആണ്. മലയാളി പ്രേക്ഷകര് ഇതുവരെ കാണാത്ത രീതിയില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രമായിരുന്നു ഷറഫുദ്ദീന്റേത്. ശ്രീ ഗോകുലം മൂവിസിന്റെ ബാനറില് ഗോകുലം ഗോപാലനാണ് ചിത്രം നിര്മിച്ചത്.
മണിയൻപിള്ള രാജു, നിഷാന്ത് സാഗർ, ആൻ അഗസ്റ്റിൻ, സബിത ആനന്ദ്, ആർ ജെ വിജിത, നീതു കൃഷ്ണ, സായ് കുമാർ, മേഖ തോമസ് തുടങ്ങി വമ്പന് താരനിരയാണ് ചിത്രത്തില് അണിനിരന്നത്.