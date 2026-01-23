'ബേബി ഗേളി'നെ ഏറ്റെടുത്ത് പ്രേക്ഷകര്; നിവിന് പോളി വീണ്ടും ഹിറ്റടിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ്! ആദ്യ പ്രതികരണം
നിവിന് പോളി വമ്പന് തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയ ചിത്രമായിരുന്നു ക്രിസ്മസ് റിലീസ് ആയി എത്തിയ സര്വ്വം മായ.ഈ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് വിജയകരമായി പ്രദര്ശനം തുടരുമ്പോള്ത്തന്നെ നിവിന്റെ അടുത്ത ചിത്രവും പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 23, 2026 at 4:09 PM IST
നിവിന് പോളി പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തിയ ചിത്രം ബേബി ഗേള് ആഗോളതലത്തില് ഇന്ന് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സര്വം മായ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാളി പ്രേക്ഷകര് കാത്തിരുന്നത് പോലെ വമ്പന് തിരിച്ചു വരവാണ് നിവിന് പോളി നടത്തിയിരുന്നത്. ആ ചിത്രം വിജയകരമായി പ്രദര്ശനം തുടരുമ്പോഴാണ് താരത്തിന്റെ അടുത്ത ചിത്രത്തിന്റെ വരവ്.
നിവിന് പോളിയെ നായകനാക്കി അരുണ് വര്മ സംവിധാനം ചെയ്ത ബേബി ഗേള് ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയപ്പോള് ആദ്യ ദിനം മികച്ച പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. നിവിന് പോളി തുടരും എന്നു തന്നെയാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് ഒന്നടങ്കം കുറിക്കുന്നത്.
വീണ്ടും ഹിറ്റടിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ആരാധര് പറയുന്നത്. ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് വമ്പന് വിജയമാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം.
#BabyGirl is a gripping thriller with a good first half, a strong interval, and an excellent second half that feels best in theatres. Arun Varma delivers a better film than Garudan, and Sam CS’s music adds great impact to the movie.— Badusha (@Badusha_bachu) January 23, 2026
Back to back hits for #NivinPauly pic.twitter.com/w3xy2vLMA9
ചിത്രത്തിന്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു കുഞ്ഞാണ് ചിത്രത്തിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം. തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു ആശുപത്രിയില് ജനിച്ച് മൂന്നു ദിവസമായ ഒരു പെണ്കുഞ്ഞിനെ കാണാതാവുന്നു. ഇതോടെ ആശുപത്രിയില് ജോലിക്ക് നിന്നവരുള്പ്പെടെ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലാവുന്നു.
#BabyGirl succeeds as an engaging thriller with a strong emotional connect.#NivinPauly anchors the film with a compelling performance.— Jaison K Jose (@jaison_id) January 23, 2026
Outstanding background score 🔥
Yet another successful outing. pic.twitter.com/zRZfY0Kz3f
കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്താനായി പൊലീസും കുഞ്ഞിനെ കാണാതായ ആശുപത്രിയിലെ അറ്റന്ഡര് സനല് മാത്യുവും നടത്തുന്ന അന്വേഷണമാണ് ചിത്രത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞിനെ തേടി പൊലീസ് നടത്തുന്ന അന്വേഷണവും ആശുപത്രിക്കുള്ളിലെ സംഘര്ഷാവസ്ഥയുമെല്ലാം ഭംഗിയായി അരുണ് വര്മ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരക്കഥാകൃത്തുകളായ ബോബി സഞ്ജയ് എന്നിവര് മികവുറ്റല രീതിയില് തന്നെ ഇത്തരം വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
സര്വം മായ എന്ന ചിത്രത്തില് നിന്നുമാറി വളരെയധികം ഗൗരവമുള്ള കഥാപാത്രമായാണ് നിവിന് പോളി ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത്.അഭിമന്യു തിലകന്റെ പൊലീസ് വേഷവും ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തല്. ലിജോ മോളാണ് ചിത്രത്തില്ന നായികയായി എത്തുന്നത്. ശക്തമായ പ്രകടനമാണ് ലിജോമോളും നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.
#BabyGirl (3.5/5)👍 നല്ല engaging പടം— Mubashir (@_Mubashir___) January 23, 2026
Do not expect shocking or big twist.
Nivin pauly was good but sangeeth prathap and lijomol performance was superb. Sam cs music is elevated movie very well
Duration is another positive #NivinPauly #sangeethprathap #lijomol #arunvarma https://t.co/OHfAvDsig7 pic.twitter.com/CqOBLlkkM8
മാജിക് ഫ്രെയിംസിന്റെ ബാനറിൽ ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ബേബി ഗേൾ. എക്കാലവും മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് സൂപ്പർഹിറ്റുകൾ മാത്രം സമ്മാനിച്ച ബോബി-സഞ്ജയ് തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നുവെന്നറിഞ്ഞതു മുതല് പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതീക്ഷയും വാനോളമായിരുന്നു. ആ പ്രതീക്ഷ ഒട്ടും തെറ്റിക്കാതെയാണ് ചിത്രം ഇന്ന് പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തിയത്.
മാജിക് ഫ്രെയിംസിനു വേണ്ടി ബോബി സഞ്ജയ് തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമാണിത്. സുരേഷ് ഗോപി പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ഗരുഡന് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ മികച്ച വിജയത്തിന് ശേഷം അരുണ് വര്മയ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് ബേബി ഗേള്.
#BabyGirl— Siddarth J (@ursSiddarthJ) January 23, 2026
Super - Engaging First Half,With Excellent Twist and turns 🔥#NivinPauly pic.twitter.com/C8dVz4Zmuc
റിയൽ ലൈഫ് സ്റ്റോറികളുടെ ഒരു കോമ്പോയാണ് ഈ ചിത്രം. സിനിമയുടെ കഥകളിലും അവതരണത്തിലു മെല്ലാം അടിമുടി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറെ പുതുമയുള്ള ഒരു പ്രമേയവുമായി കടന്നുവരികയാണ് ബേബി ഗേൾ എന്ന ചിത്രംഈ ചിത്രത്തിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം കേവലം മൂന്ന് ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാണ്. ഈ കുഞ്ഞിനെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി ഒരു ഇമോഷണൽ ഫാമിലി ത്രില്ലർ സിനിമയാണ് ബേബി ഗേൾ.
അഭിമന്യു തിലകൻ, സംഗീത് പ്രതാപ്, അസീസ് നെടുമങ്ങാട്, ജാഫർ ഇടുക്കി, നന്ദു ശ്രീജിത്ത് രവി, കിച്ചു ടെല്ലസ്, അശ്വന്ത്ലാൽ, ജോസൂട്ടി, അതിഥി രവി , പ്രേംപ്രകാശ്, മേജർ രവി,ആൽഫി പഞ്ഞിക്കാരൻ, ഷാബു പ്രൗദിൻ, മൈഥിലി നായർ എന്നിവരും മുഖ്യ വേഷങ്ങളിലുണ്ട്..
INTENSE - EMOTIONAL - DRAMA— Kerala Trends (@KeralaTrends2) January 23, 2026
The Bobby-Sanjay brand of brilliance is all over #BabyGirl. No lag. No gimmicks. Just pure, hard-hitting storytelling. Superb performance from #NivinPauly, Sangeeth and Liji Mol. pic.twitter.com/JkolooeXb4
ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം ഫയസ് സിദ്ദിഖ്. എഡിറ്റിംഗ് - ഷൈജിത്ത് കുമാരൻ, സംഗീതം - സാം.സി എസ്.കോ-പ്രൊഡ്യൂസർ - ജസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ. എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - സന്തോഷ് കൃഷ്ണൻ,നവീൻ. പി. തോമസ്. ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ - അഖിൽ യശോധരൻ. കലാസംവിധാനം - അനീസ് നാടോടി. കോസ്റ്റ്യും - മെൽവി. ജെ. മേക്കപ്പ് -റഷീദ് അഹമ്മദ്. സ്റ്റണ്ട് വിക്കി . സൗണ്ട് മിക്സ് -ഫസൽ എ ബെക്കർ. സൗണ്ട് ഡിസൈൻ- സിങ്ക് സിനിമ. സൗണ്ട് റെക്കോർഡിസ്റ്റ്- ഗായത്രി എസ്. ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ -സുകു ദാമോദർ, നവനീത് ശ്രീധർ.
#Babygirl Review..— VIMAL Reddy 📸 (@VimalPB45) January 23, 2026
NIVINPAULY THUDARUM🏆🔥🔥
Excellent Thriller 🥳🥳 pic.twitter.com/aQJCMjuLuU
അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഹെഡ്- ബബിൻ ബാബു. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- പ്രശാന്ത് നാരായണൻ. കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ- ബിനോയ് നമ്പാല.പി ആർ ഒ വാഴൂര് ജോസ്. സ്റ്റിൽസ് -പ്രേംലാൽ പട്ടാഴി. ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻ -ഷുഗർ കാൻഡി. പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ -യെല്ലോ ടൂത്ത്സ് . മാർക്കറ്റിംഗ് -ആഷിഫ് അലി, സൗത്ത് ഫ്രെയിംസ് എന്റർടൈൻമെന്റ്. അഡ്വർടൈസിംഗ് കൺസൾട്ടന്റ് - ബ്രിങ്ഫോർത്ത്
Also Read:അടിമുടി ഇടി പടം! തിയേറ്ററില് തീപ്പൊരി പാറിച്ച് മമ്മൂട്ടിയും പിള്ളേരും; വമ്പന് പ്രതികരണം, ചത്താ പച്ച ആദ്യദിന കലക്ഷന്