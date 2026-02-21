ETV Bharat / entertainment

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഡെലൂലുവിനും ചിത്രത്തിലെ സംഗീത സംവിധാനം നിര്‍വഹിച്ച ജസ്റ്റിന്‍ പ്രഭാകറിനും സൂര്യയുടെയും ജ്യോതികയുടെയും സമ്മാനമെത്തിയത്.

NIVIN PAULY SARVAM MAYA MOVIE NIVIN PAULY LATEST NEWS JYOTHIKA AND SURIYA
Nivin Pauly joins Delulu and Justin in receiving gifts from Jyothika and Suriya.
Published : February 21, 2026 at 3:37 PM IST

തിയേറ്ററിലും ഒടിടിയിലും ഒരുപോലെ ഹിറ്റടിച്ച സിനിമയാണ് സര്‍വം മായ. അഖില്‍ സത്യന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ നിവിന്‍ പോളിയെ നായകനാക്കി ഒരുക്കിയ ചിത്രം ബോക്‌സ് ഓഫിസിലും വമ്പന്‍ കുതിപ്പാണ് നടത്തിയത്. നിവിന്‍ പോളിയുടെ തിരിച്ചു വരവായിട്ടാണ് ഈ ചിത്രത്തെ ആരാധകര്‍ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടത്.

ഇതിലെ റിയ ഷിബു അവതരിപ്പിച്ച ഡെലൂലു എന്ന കഥാപാത്രം പ്രേക്ഷകരുടെ മനം കവര്‍ന്നതാണ്. ഈ ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് തെന്നിന്ത്യന്‍ താരദമ്പതികളായ സൂര്യയും ജ്യോതികയും റിയയ്ക്കും സര്‍വം മായയുടെ സംഗീത സംവിധായകനായ ജസ്റ്റിന്‍ പ്രഭാകരനും സര്‍പ്രൈസ് സമ്മാനം നല്‍കിയത് അടുത്തിടെയാണ്. ഈ സന്തോഷം റിയ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ ഇരുവരും പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച നിവിന്‍ പോളിക്കും ജ്യോതികയുടെയും സൂര്യയുടെയും വക സമ്മാനം എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇക്കാര്യം നിവന്‍ പോളി തന്നെയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ ആരാധകരെ അറിയിച്ച്. നിവിന്‍ പോളി അവതരിപ്പിച്ച പ്രഭേന്ദുവിന്‍റെ ഫോട്ടോ ഉള്‍പ്പെടെ വച്ചാണ് സമ്മാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ആദ്യാവസാനം വരെ ഈ സിനിമ വളരെ എന്‍ഗേജിംഗ് ആയിരുന്നുവെന്നും ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ടെന്നും താരദമ്പതികള്‍ കത്തില്‍ കുറിച്ചു.

സര്‍വം മായയുടെ വിജയത്തില്‍ നിവിന്‍ പോളിക്ക് അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് താരദമ്പതികള്‍ സമ്മാനം അയച്ചത്. നിവിന്റെ പ്രകടനം വളരെ സ്പെഷ്യലാണെന്നും അനായാസമായാണ് കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചതെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു. ആദ്യാവസാനം വരെ ചിത്രം വളരെ എൻ​ഗേജിങ് ആയിരുന്നുവെന്നും ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ടെന്നും താരദമ്പതികൾ കത്തിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് കത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. "നിങ്ങളുടെ രണ്ടു പേരുടെയും സ്നേഹ നിർഭരമായ പെരുമാറ്റത്തിന് വളരെ നന്ദി..."- എന്നാണ് ചിത്രത്തിനൊപ്പം നിവിൻ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഡിസംബര്‍ 25 നാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത്. ആഗോളതലത്തില്‍ 151 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്. സമീപകാലത്തൊന്നും നിവിന്‍ സിനിമ ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ച വച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ സര്‍വം മായയിലൂടെ നിവിന്‍ പോളിയുടെ വെറും തിരിച്ചു വരവല്ല, 100 കോടിയുമായാണ് എത്തിയതെന്നാണ് ആരാധകര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

ജനാർദ്ദനൻ, രഘുനാഥ്‌ പലേരി, മധു വാര്യർ, അൽത്താഫ് സലിം, പ്രീതി മുകുന്ദൻ തുടങ്ങി ഒരു വലിയ താരനിര ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ഫയർഫ്‌ളൈ ഫിലിംസിന്‍റെ ബാനറിൽ അജയ്യ കുമാർ, രാജീവ് മേനോൻ എന്നിവരാണ് ഈ ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്.

