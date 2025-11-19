പൊലീസ് ഓഫീസര് ആയി നയന്താര; ആറ് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും നിവിന് പോളിക്കൊപ്പം
പിറന്നാള് ദിനത്തില് നയന്താരയുടെ പോസ്റ്റര് പുറത്ത് വിട്ട് ഡിയര് സ്റ്റുഡന്സ് ടീം. വിദ്യ രുദ്രന് എന്ന പൊലീസ് ഓഫീസറുടെ കഥാപാത്രത്തെയാണ് ചിത്രത്തില് നയന്താര അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നിവിന് പോളിയാണ് ചിത്രത്തില് നായകനായി എത്തുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 19, 2025 at 1:24 PM IST
നയന്താര-നിവിന് പോളി കൂട്ടുകെട്ടില് ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം 'ഡിയര് സ്റ്റുഡന്സി'ന്റെ പുതിയ പോസ്റ്റര് പുറത്ത്. ചിത്രത്തിലെ നയന്താരയുടെ പോസ്റ്ററാണ് അണിയറപ്രവര്ത്തകര് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. നയന്താരയുടെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് താരത്തിന് ആശംസകള് അറിയിച്ച് കൊണ്ടാണ് പോസ്റ്റര് പുറത്തുവിട്ടത്.
ചിത്രത്തില് വിദ്യ രുദ്രന് എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് നയന്താര അവതരിപ്പിക്കുക. ഒരു പൊലീസ് ഓഫീസറുടെ വേഷത്തിലാണ് താരം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക. നിവിന് പോളിയും പോസ്റ്റര് താരത്തിന്റെ സോഷ്യല് മീഡിയ പേജില് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിത്രം ഉടന് തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് സൂചന.
അതേസമയം ഫണ് അവതാരത്തിലുള്ള ഹരി എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് നിവിന് പോളി അവതരിപ്പിക്കുക. ഇവരെ കൂടാതെ ഷറഫുദ്ദീന്, അജു വര്ഗ്ഗീസ്, ജഗദീഷ്, ലാല്, സുരേഷ് കൃഷ്ണ, മല്ലിക സുകുമാരന്, നന്ദു, ജോണി ആന്റണി, ഷാജു ശ്രീധര്, റെഡ്ഡിന് കിംഗ്സ്ലി തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തില് അണിനിരക്കും.
ജോർജ് ഫിലിപ്പ് റോയ്, സന്ദീപ് കുമാർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് സിനിമയുടെ രചനയും സംവിധാനവും. വിനീത് ജയിൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന മാവെറിക് മൂവീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡുമായി സഹകരിച്ച് പോളി ജൂനിയർ പിക്ചേഴ്സിന്റെ ബാനറിൽ നിവിൻ പോളിയാണ് സിനിമയുടെ നിര്മ്മാണം.
അതേസമയം 'ലവ് ആക്ഷന് ഡ്രാമ'യ്ക്ക് ശേഷം നയന്താരയും നിവിന് പോളിയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ആറ് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം നയന്താരയും നിവിനും ഒന്നിക്കുമ്പോള് പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതീക്ഷകളും വാനോളമാണ്. നയന്താര വീണ്ടും മലയാളത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തുന്ന ചിത്രം എന്ന പ്രത്യേകതയും 'ഡിയര് സ്റ്റുഡന്സി'നുണ്ട്.
നേരത്തെ സിനിമയുടെ ടീസര് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. സ്കൂള് പശ്ചാത്തലത്തില് സ്കൂള് കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കഥ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ടീസര് നല്കിയ സൂചന. 'ഡിയര് സ്റ്റുഡന്സ്' ഒരു കംപ്ലീറ്റ് എന്റര്ടെയിനറാണെന്നും ടീസര് സൂചന നല്കുന്നു. കോമഡിയും ഫണ്ണും ആക്ഷനും ഒക്കെ കോർത്തിണക്കിയ ഒരു ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
ആനന്ദ് സി ചന്ദ്രൻ, ഷിനോസ് ഛായാഗ്രഹണവും ലാൽ കൃഷ്ണ എഡിറ്റിംഗും നിര്വ്വഹിച്ചു. ജസ്റ്റിൻ വർഗീസ്, സിബി മാത്യു അലക്സ് എന്നിവര് ചേര്ന്നാണ് ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങള്ക്ക് സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സിബി മാത്യു അലക്സ് പശ്ചാത്തല സംഗീതവും ഒരുക്കി.
ആക്ഷൻ - മഹേഷ് മാത്യു, കലൈ കിങ്സൺ, വസ്ത്രാലങ്കാരം - മെൽവി ജെ, മഷർ ഹംസ, മേക്കപ്പ്- റോണക്സ് സേവ്യർ, ഗാനരചന- സുഹൈൽ കോയ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - സജിത് എം സരസ്വതി, സൗണ്ട് മിക്സ് - സിനോയ് ജോസഫ്, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ - നിക്സൺ ജോർജ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - മനോജ് പൂങ്കുന്നം, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ - ഡിനോ ശങ്കർ, അനീസ് നാടോടി, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - രാജസിംഗ്, പ്രവീൺ പ്രകാശൻ, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ - ആര്യൻ സന്തോഷ്, സ്റ്റിൽസ് - അനുപ് ചാക്കോ, സുഭാഷ് കുമാരസ്വാമി, പിആർഒ - ശബരി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് അണിയറപ്രവര്ത്തകര്.
