കേരളം ഇതുവരെ കാണാത്ത പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍; നിവിന്‍ പോളി- ബി ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍ ചിത്രത്തിന് പാക്കപ്പ്

ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസ്, ആർഡി ഇലുമിനേഷൻസ് എൽഎൽപി എന്നീ ബാനറുകളാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം മലയാള സിനിമയിൽ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഴോണര്‍ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലറിലാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്.

B. Unnikrishnan , Nivin Pauly (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 27, 2025 at 5:28 PM IST

2 Min Read
നിവിന്‍ പോളിഡ ബി ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍ കൂട്ടുക്കെട്ടില്‍ പിറക്കുന്ന ബിഗ്‌ബഡ്‌ജറ്റ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ചിത്രീകരണം പൂര്‍ത്തിയായി. കേരളത്തിൽ ചർച്ചയായ ചില രാഷ്ട്രീയ സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബി ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍ രചനയും സംവിധാനവും നിര്‍വഹിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്.

കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വിദേശത്തുമായി തൊണ്ണൂറോളം ദിവസങ്ങളെടുത്താണ് ചിത്രം പൂർത്തിയായത്. 2026 ല്‍ ആദ്യപാദത്തില്‍ ചിത്രം റിലീസിനെത്തും.

സിനിമ ജീവിതത്തിന്റെ അമ്പതാം വർഷത്തിൽ ബാലചന്ദ്രമേനോൻ അതിശക്തമായ കഥാപാത്രവുമായി തിരിച്ചെത്തുന്നു എന്നതും ചിത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. വമ്പന്‍ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരക്കുന്നത്.

ഷറഫുദ്ധീൻ, ഹരിശ്രീ അശോകൻ, മണിയൻപിള്ള രാജു, നീതു കൃഷ്ണ, ആൻ അഗസ്റ്റിൻ, സബിത ആനന്ദ്, വിഷ്ണു അഗസ്ത്യ, നിഷാന്ത് സാഗർ, ആർജെ വിജിത, സായ് കുമാർ, വൈശാഖ് ശങ്കർ, മേഖ തോമസ് , ചിരാഗ് ജാനി, അനീന, നന്ദിനി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ചിലമ്പൻ ജോസ് തുടങ്ങിയവർ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്.

നാലായിരത്തോളം ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളേയും ആയിരത്തിലേറെ പൊലീസുകാരേയും അണിനിരത്തി തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തിയ സെക്രട്ടേറിയേറ്റ് വളയൽ സമരത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം വലിയ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയിരുന്നു. ഒകോബറിലായിരുന്നു ഈ ചിത്രീകരണം നടന്നത്.

B. Unnikrishnan movie (ETV Bharat)

ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും ആളുകളെ അണിനിരത്തി മലയാള സിനിമ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ ആയിരത്തിലേറെ ജൂനിയര്‍ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ടുള്ള രംഗങ്ങൾ കൊച്ചിയിലും ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു.

ചന്ദ്രു സെൽവരാജ് ആണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ഛായാഗ്രഹണം നിര്‍വഹിക്കുന്നത്. സംഗീതം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റിൻ വർഗീസ്. ബൈജു ഗോപാലൻ, വി.സി പ്രവീൺ എന്നിവരാണ് സഹനിർമാതാക്കൾ. ചിത്രത്തിന്‍റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർമാർ കൃഷ്ണമൂർത്തി, ദുർഗ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവരാണ്.

എഡിറ്റർ- മനോജ് സി.എസ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ ഷാജി നടുവിൽ, പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ട്രോളർ- അരോമ മോഹൻ, ആർട്ട് ഡയറക്ടർ- അജി കുറ്റ്യാനി, മേക്കപ്പ്- റോണക്‌സ് സേവ്യർ, കോസ്റ്റ്യും- സിജി തോമസ്‌, ചീഫ് അസ്സോ. ഡയറക്ടർ- ഷാജി പാടൂർ, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ- സുഗീഷ്‌ എസ്ജി, പിആർഒ- സതീഷ് എരിയാളത്ത്, സ്റ്റിൽസ്- അമൽ ജെയിംസ്, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ- യെല്ലോ ടൂത്ത്. പിആർ&മാർക്കറ്റിങ്- കണ്ടന്റ് ഫാക്ടറി.

അതേസമയം അഖില്‍ സത്യന്‍റെ സംവിധാനയത്തില്‍ നിവിന്‍ പോളി നായകനായി എത്തിയ സര്‍വം മായ തിയേറ്ററില്‍ വിജയകരമായി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ 12 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ് ചിത്രം നേടിയത്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

