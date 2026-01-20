Exclusive: 3 ദിവസം മാത്രം പ്രായം, സിനിമയ്ക്കായി സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ നൽകി അണിയറപ്രവർത്തകൻ; 'ബേബി ഗേളി'നു പിന്നിലെ വെല്ലുവിളി
കേരളത്തിലെ യഥാർഥ സംഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി അരുൺ വർമ്മ ചിത്രം ഒരുക്കുന്നു. ബോബി - സഞ്ജയ് തിരക്കഥയിൽ നിവിൻ പോളിയാണ് നായകൻ. ചിത്രം ജനുവരി 23ന് തിയറ്ററുകളിലെത്തും.
Published : January 20, 2026 at 4:25 PM IST|
Updated : January 20, 2026 at 4:30 PM IST
അക്കി വിനായക്
കേരളത്തിൽ നടന്ന രണ്ട് യഥാർഥ സംഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി അരുൺ വർമ്മ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് 'ബേബി ഗേൾ'. ഗരുഡൻ എന്ന സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം അരുൺ വർമ്മ ഒരുക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ നിവിൻ പോളിയാണ് നായകൻ. ബോബി - സഞ്ജയ് ടീം തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്ന ചിത്രം ജനുവരി 23ന് തിയറ്ററുകളിലെത്തും.
സർവം മായ എന്ന സിനിമയുടെ ബമ്പർ വിജയത്തിന് ശേഷമാണ് നിവിൻ പോളി ഈ ചിത്രത്തിലെത്തുന്നത്. സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ സംവിധായകൻ അരുൺ വർമ്മ ഇടിവി ഭാരതിനൊപ്പം ചേരുന്നു. സിനിമയുടെ അവസാനഘട്ട മിനുക്കുപണികൾക്കിടയിലാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്. ഒരു സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് നവജാത ശിശുവിനെ കാണാതാകുന്നതാണ് സിനിമയുടെ പ്രമേയം. ആശുപത്രി ജീവനക്കാരൻ സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിലാകുന്നതും കുഞ്ഞിനെ തിരികെ ലഭിക്കുമോ എന്നതുമാണ് സിനിമ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന ചോദ്യം. ജനിച്ച് രണ്ടുമൂന്നു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ബേബി ഗേളിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് ട്രെയിലർ സൂചന നൽകുന്നുണ്ട്. റിലീസിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ കഥയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രേക്ഷകരുടെ ആസ്വാദനത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് സംവിധായകൻ പറഞ്ഞു.
ബോബി - സഞ്ജയ് കൂട്ടുകെട്ട്
ആദ്യ ചിത്രമായ ഗരുഡൻ്റെ ജോലികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ സഞ്ജയുമായി സിനിമാ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഗരുഡൻ്റെ തിരക്കഥ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹം നൽകിയിരുന്നു. തുടർച്ചയായ ചലച്ചിത്ര ചർച്ചകളാണ് ബോബി - സഞ്ജയ് കൂട്ടുകെട്ടുമായി ആത്മബന്ധം ഉണ്ടാകാൻ ഇടയാക്കിയത്. ഗരുഡന് ശേഷം ഇരുവരും ചേർന്ന് ഒരുക്കിയ ആശയമാണ് ബേബി ഗേൾ. അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു പ്രോജക്ട് ആയി മാറുകയും ചെയ്തു. കേരളത്തിൽ നടന്ന രണ്ട് യഥാർഥ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിലെ ഹിറ്റ് തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളായ ഇവരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത് വലിയ ദൈവാനുഗ്രഹമായാണ് കാണുന്നത്. ഗരുഡൻ്റെ തിരക്കഥാകൃത്ത് മലയാളത്തിലെ ഹിറ്റ് സിനിമകൾ സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ള മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ് ആയിരുന്നു. കരിയറിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സീനിയർ തിരക്കഥാകൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഭാഗ്യവും അനുഗ്രഹവുമായി കരുതുന്നു.
സൗഹൃദവും സഹകരണവും
സൗഹൃദം ഒരു ഘടകമായി നിൽക്കുമ്പോഴും ഇവരുടെ തിരക്കഥ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം തുടക്കത്തിൽ ഉള്ളിൽ ഒരല്പം ടെൻഷൻ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. പ്രൊഫഷണലായി ഇവരെ സമീപിക്കുമ്പോൾ റൈറ്റർ - ഡയറക്ടർ കെമിസ്ട്രി വർക്കാകുമോ എന്ന പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇവരുടെ സിനിമകൾ തിയറ്ററിൽ നിന്ന് കണ്ട് കൈയടിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് താൻ. അവരുടെ സീനിയോറിറ്റി തുടക്കക്കാരനായ തന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഭാരം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ സഞ്ജയ് തന്നെ വളരെയധികം കംഫർട്ടബിൾ ആക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പെരുമാറിയത്. ഒരു സഹോദരനെപ്പോലെയും സുഹൃത്തിനെപ്പോലെയുമാണ് അദ്ദേഹം കണക്കാക്കിയത്. അവരുടെ സമീപനം തന്നിലെ സംവിധായകന് ആത്മവിശ്വാസം നൽകി. കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷത്തിനിടയിൽ താനും സഞ്ജയും തമ്മിൽ സംസാരിക്കാത്ത ഒരു ദിവസം പോലുമില്ല. സിനിമയും സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളും സൗഹൃദ സംഭാഷണത്തിന് ദൃഢത നൽകി.
തുല്യ പങ്കാളിത്തം
സംവിധായകൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ബോബി - സഞ്ജയ് ടീമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രശ്നവുമല്ല. വളരെ തുറന്ന രീതിയിലും ഉദാര മനസ്സോടുകൂടിയാണ് അവരുടെ ആശയങ്ങളും എഴുത്തും പകർന്നു നൽകിയത്. അവരുടെ തിരക്കഥയിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തീർച്ചയായിട്ടും അവർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിലെ ഇത്രയും സീനിയർ ആയ തിരക്കഥാകൃത്തുക്കൾ തന്നെപ്പോലെയുള്ള ഒരു പുതിയ സംവിധായകനെ പൂർണ അർഥത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. ഈ മനസ്സാണ് ഇവരെപ്പോലെയുള്ള സീനിയർ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരെ വിഖ്യാതരാക്കി മാറ്റുന്നത്. ബേബി ഗേൾ എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംവിധായകൻ്റെയും തിരക്കഥാകൃത്തിൻ്റെയും തുല്യമായ സഹകരണം (Equal Collaboration) സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഒരു സംവിധായകൻ ആകാനുള്ള യാത്രയിലെ ഒഴിവാക്കപ്പെടാൻ ആകാത്ത ഘടകമായാണ് തിരക്കഥ രചനയെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗരുഡൻ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് മുൻപ് മൂന്നുനാല് തിരക്കഥകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഗരുഡൻ്റെ ആദ്യഘട്ട തിരക്കഥ എഴുതിയത് താൻ തന്നെയാണ്. പിന്നീടാണ് മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ് സിനിമയുടെ ഭാഗമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തിരക്കഥ രചന അന്യമായ കാര്യമല്ല. എന്നാൽ ബോബി - സഞ്ജയ് എന്ന തിരക്കഥാകൃത്തുക്കൾ തന്നിലെ തിരക്കഥാകൃത്തിന് ഒരു പാഠപുസ്തകം ആയിരുന്നു. കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് സിനിമ എഴുതുക, പുതിയ തലമുറയ്ക്കും പഴയ തലമുറയ്ക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഘടന ഉണ്ടാക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയ തിരക്കഥാകൃത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. ആ പ്രോസസ് വളരെ അടുത്തുനിന്ന് നോക്കിക്കാണാൻ സാധിച്ചു. അവരുടെ തിരക്കഥ രചന അവരുടെ സർക്കിളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ഗുണകരമായ ചർച്ചകൾക്ക് അധിഷ്ഠിതമായാണ് അവരുടെ എഴുത്ത് പുരോഗമിക്കുന്നത്. ആ ചർച്ചകളുടെ ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചതുകൊണ്ട് ബേബി ഗേൾ എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥ ഒരു കൊളാബറേറ്റീവ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാം.
നിവിൻ പോളിയുടെ കടന്നുവരവ്
ബേബി ഗേൾ എന്ന സിനിമ മറ്റൊരു താരത്തെ ആലോചിച്ച് മുന്നോട്ടുപോയതാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡേറ്റ് അടക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടപ്പോഴാണ് നിവിനോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും അവസാനഘട്ടത്തിലാണ് നിവിനോട് ഈ പ്രോജക്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് കിട്ടി. ഭാഗ്യവശാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിവിന് ഈ പ്രോജക്റ്റുമായി സഹകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും ആയിരുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ ഒക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കടാക്ഷം ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു. എന്തു സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടെന്നു മാത്രമേ പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നിവിൻ ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി തിരക്കഥയിൽ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരുന്നു. ആ മാറ്റങ്ങൾ സിനിമയ്ക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്തു.
താരമല്ല കഥയാണ് താരം
നിവിൻ്റെ കരിയറിൽ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുമ്പോഴും ആ അവസ്ഥയിലും ഒപ്പം നിൽക്കുന്നവരാണ് അദ്ദേഹത്തിൻറെ ആരാധകർ. മലയാളികൾ അദ്ദേഹത്തെ എപ്പോഴും സ്നേഹിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സിംഗിൾ ഹീറോ ഓറിയൻ്റഡ് പ്രോജക്ട് സംഭവിക്കേണ്ട, അത് വിജയമാകേണ്ട ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ പ്രോജക്ടിന് അദ്ദേഹം സമ്മതം മൂളുന്നത്. ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആശയമാണ് ഹീറോ. ഒരു സ്റ്റാർ എന്ന ഘടകം ബേബി ഗേൾ എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്രയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതല്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരുപക്ഷേ ഈ പ്രോജക്ടിനോട് വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നോ പറയാം. പക്ഷേ ഈ സിനിമ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പറയേണ്ട ഒരു സബ്ജക്ട് ആണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമുണ്ടായി. താരമല്ല സിനിമയുടെ കഥയാണ് പ്രധാനം. ആ ബോധ്യം നിവിൻ പോളി എന്ന മികച്ച നടനുണ്ട്.
സുരേഷ് ഗോപിയിൽ നിന്ന് നിവിൻ പോളിയിലേക്ക്
ഗരുഡൻ എന്ന ആദ്യ ചിത്രത്തിൽ സുരേഷ് ഗോപിയും ബിജു മേനോനും ആണ് പ്രധാന അഭിനേതാക്കൾ. ഈ സിനിമയിൽ നിവിൻ പോളി. അനുഭവത്തിൽ ഈ മൂന്നു താരങ്ങളും സംവിധായകർക്ക് പൂർണമായും വിധേയമായും പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഭിനേതാക്കളാണ്. പിന്തുണ നൽകുന്നവരാണ്. ലൊക്കേഷനിൽ സംവിധായകന് മാനസിക സമ്മർദം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തികളും ഇവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും സംഭവിക്കില്ല. ഒരു പുതുമുഖ സംവിധായകൻ ആണെങ്കിലും ഈ മൂന്ന് അഭിനേതാക്കളും തന്നെ അങ്ങനെ കരുതിയിട്ടില്ല. അത് അവരുടെ മഹാമനസ്കത. സംവിധായകനായ താൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ, പൂർണ അർഥത്തിൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സുരേഷ് ഗോപിയും ബിജു മേനോനും നിവിൻ പോളിയും ഒരേ രീതിയിലാണ് തയാറായത്. ഒരു സംവിധായകൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് മേലെയുള്ള പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാനും ഈ മൂന്ന് അഭിനേതാക്കളും മുൻപന്തിയിൽ തന്നെയുണ്ട്.
അനുഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ
ഗരുഡൻ സിനിമയിൽ സുരേഷ് ഗോപിയോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരല്പം ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ച രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ടെൻഷനുകളെ ദുരീകരിക്കുന്ന സമീപനമാണ് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായത്. തന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പിതാവിന് തുല്യമായ വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹവുമായി സൗഹൃദം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിനുശേഷം കരിയറിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സുരേഷേട്ടനുമായി സംസാരിക്കാറുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്. ബിജു മേനോൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മലയാള സിനിമ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച അഭിനേതാവാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു സീനിയർ അഭിനേതാവ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരിക്കൽപോലും പെരുമാറിയിട്ടില്ല. സെറ്റിൽ എത്തിയാൽ നമ്മുടെ വിഷൻ ഒപ്പം നിന്ന് ഒരു സീനിനെ എത്രത്തോളം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകും. സുരേഷേട്ടൻ്റെയും ബിജു ചേട്ടൻ്റെയും പിന്തുണ ഗരുഡൻ എന്ന സിനിമയുടെ വിജയത്തിൻ്റെ ഘടകമാണ്.
നിവിൻ എന്ന നടൻ ഇനി നിവിനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ, അദ്ദേഹം സറ്റിൽ ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ (Subtle acting) എക്സ്പേർട്ട് ആണ്. മേജർ രവി സാറിൻറെ കൂടെ നിരവധി സിനിമകളിൽ അസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മേജർ രവി കൂടുതലും ചെയ്യുന്നത് മോഹൻലാൽ സിനിമകൾ ആണല്ലോ. ആ സമയത്ത് ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ ലാലേട്ടൻ അഭിനയിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞ് സംവിധായകൻ കട്ട് പറയുമ്പോൾ സംശയം തോന്നും, ഇത് മതിയോ എന്ന്. പക്ഷേ അത് എഡിറ്റ് ടേബിളിൽ കാണുമ്പോഴാണ് സംശയം തോന്നിയ ലാലേട്ടൻ്റെ അഭിനയത്തിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ മനസ്സിലാവുന്നത്. അതിൽ കുറവും ഉണ്ടാകില്ല കൂടുതലും ഉണ്ടാകില്ല. കിറുകൃത്യം ആയിരിക്കും. നിവിൻ പോളിയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. സെറ്റിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയോ എന്ന് നിവിൻ്റെ അഭിനയം കാണുമ്പോൾ തോന്നും. പക്ഷേ മോണിറ്ററിൽ അത് വീണ്ടും കാണുമ്പോഴാണ് പെർഫെക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അളന്നു മുറിച്ച് കഥാപാത്രത്തെ പൂർണമായി ഉൾക്കൊണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നിവിൻ അഭിനയിക്കുക. നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻറെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇത് മതിയോ എന്ന് സംശയം തോന്നും. പക്ഷേ എഡിറ്റിൽ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഒരു സംവിധായകനെ ഒരു കാരണവശാലും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാത്ത നടനാണ് നിവിൻ. സിനിമയെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി മികച്ച പിന്തുണ നൽകുന്നവരാണ് മലയാളത്തിലെ സീനിയർ ആക്ടേഴ്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാലം അവർ നിലനിൽക്കുന്നത്. കരിയറിലെ പ്രതിസന്ധികളിൽ പോലും ജനങ്ങളും സിനിമയും അവരെ കൈവിടാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ്.
നവജാത ശിശുവിനെ തേടി
തിരക്കഥ എഴുതുന്ന സമയത്ത് മൂന്നോ നാലോ ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മാനസികമായി അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തെ വളരെ സീരിയസായി എടുത്തിരുന്നില്ല. പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ സമയത്ത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയി നമുക്ക് നോക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു വിട്ട കാര്യമാണ് മൂന്ന് ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ വച്ച് അഭിനയിപ്പിക്കുക എന്നത്. പക്ഷേ ഷൂട്ടിങ് ആരംഭിക്കാറായപ്പോഴാണ് രണ്ടുമൂന്നു ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ ചിത്രീകരണത്തിനായി ലഭിക്കുക എന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത്. ഒരു ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് പോലെ വളരെ നിസ്സാരമായി ഒരു കുഞ്ഞിനെ ചിത്രീകരണത്തിനായി ലഭിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആരാണ് രണ്ടുമൂന്നു ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ സിനിമ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വിട്ടുതരിക എന്നത്. പ്രായോഗികമായ ബുദ്ധിമുട്ട് തിരിച്ചറിയുന്നത് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം മാത്രമുള്ളപ്പോഴായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഈ സിനിമയുടെ ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയ അഖിൽ യശോദരൻ്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് അവരുടെ ഡെലിവറി ടൈം.
വെല്ലുവിളിയായി ചിത്രീകരണം
കുഞ്ഞിനെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി വിട്ടു തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതൊരുപക്ഷേ ക്രൂരമായി പോകും. ഈയൊരു പ്രതിസന്ധി തിരിച്ചറിഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസറായ അഖിൽ തൻറെ കുഞ്ഞിനെ ചിത്രീകരണത്തിനായി വിട്ടു തരാം എന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നത്. പക്ഷേ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻറെ തീരുമാനത്തോട് യെസ് പറയാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷേ ഈ സിനിമയുടെ രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിന് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം മാത്രമാകും പ്രായം. പ്രസവിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. ഒരു നോർമൽ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് രണ്ടുമൂന്നു ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപകടമാണ്. അത്തരം തിരിച്ചറിവുകളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം അഖിലിനോട് അദ്ദേഹത്തിൻറെ ഭാര്യയോടും കുടുംബാംഗങ്ങളോടും അനുമതി ചോദിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആ പ്രായത്തിലുള്ള കുഞ്ഞിന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പോലും ശരിയായി ഉണ്ടാകില്ല. അഥവാ ചിത്രീകരണത്തിന് ലഭിച്ചാൽ പോലും പതിന്മടങ്ങ് ജാഗരൂകരായി പ്രവർത്തിക്കണം.
