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ഓണത്തിന് മാറ്റുരയ്ക്കാന്‍ നിവിൻ പോളി–മമിത ബൈജു ചിത്രം; 'ബത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' റിലീസ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു

ഗിരീഷ് എ.ഡിയുടെ ഹിറ്റ് ട്രാക്ക് റെക്കോർഡും നിവിൻ–മമിത കൂട്ടുകെട്ടും ചേർന്നപ്പോൾ ഓണത്തിന് മലയാള സിനിമാ പ്രേക്ഷകർക്ക് മറ്റൊരു വലിയ ആഘോഷ ചിത്രം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ആരാധകര്‍ക്ക്.

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Bethlehem Kudumba Unit (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 18, 2026 at 12:22 PM IST

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ണച്ചിത്രങ്ങളുടെ നിരയിലേക്ക് മറ്റൊരു വമ്പൻ റിലീസ് കൂടി. നിവിൻ പോളിയും മമിത ബൈജുവും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന 'ബത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' സിനിമയുടെ റിലീസ് തിയതി പുറത്ത്. ചിത്രത്തിന്‍റെ പുതിയ പോസ്റ്ററിനൊപ്പമാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ റിലീസ് തീയതി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൂടെ ബാഗുകളുമായി നടന്നുവരുന്ന നിവിൻ പോളിയുടെയും മമിത ബൈജുവിന്‍റെയും പുതിയ പോസ്റ്റർ ഇതിനോടകം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. ചിത്രത്തിന്‍റെ യാത്രയും പ്രണയവും കുടുംബബന്ധങ്ങളും നർമ്മവും നിറഞ്ഞ ഒരു അനുഭവമായിരിക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് പോസ്റ്റർ നൽകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററിലും ഓണം റിലീസിന്‍റെ സൂചന നൽകിയിരുന്ന അണിയറ പ്രവർത്തകർ ഇപ്പോൾ റിലീസ് തീയതി സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ സിനിമാപ്രേമികളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ കൂടുതൽ ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഓണം റിലീസായി ഓഗസ്റ്റ് 21നാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത്.

'തണ്ണീർ മത്തൻ ദിനങ്ങൾ', 'സൂപ്പർ ശരണ്യ', 'പ്രേമലു' എന്നീ സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം സംവിധായകൻ ഗിരീഷ് എ.ഡി ഒരുക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് 'ബത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്'. ഗിരീഷ് എ.ഡിയും കിരൺ ജോസിയും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. റൊമാന്‍റിക് കോമഡി ജോണറിലൊരുങ്ങുന്ന ചിത്രം നർമ്മവും വികാരവും കുടുംബബന്ധങ്ങളും ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു സമ്പൂർണ എന്‍റര്‍ടെയ്‌നറായിരിക്കുമെന്നാണ് വിവരം.

'പ്രേമലു'വിന്‍റെ വൻ വിജയത്തിന് ശേഷം ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസ് നിർമിക്കുന്ന ആറാമത്തെ ചിത്രവുമാണ് ഇത്. ദിലീഷ് പോത്തൻ, ഫഹദ് ഫാസിൽ, ശ്യാം പുഷ്‌കരന്‍ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസിനൊപ്പം നിവിൻ പോളി ആദ്യമായി കൈകോർക്കുന്ന സിനിമ എന്ന പ്രത്യേകതയും 'ബത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' സ്വന്തമാക്കുന്നു.

നിവിൻ പോളിയുടെയും ഗിരീഷ് എ.ഡിയുടെയും ആദ്യ കൂട്ടുകെട്ടായതിനാൽ തന്നെ പ്രഖ്യാപന ഘട്ടം മുതൽ സിനിമ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. അതുപോലെ, യുവതാരനിരയിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന മമിത ബൈജുവും നിവിനും ഒന്നിക്കുന്നതും പ്രേക്ഷകർ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ്.

നിവിനും മമിതയ്ക്കും പുറമെ വിനയ് ഫോർട്ട്, സംഗീത് പ്രതാപ്, സുരേഷ് കൃഷ്‌ണ, ബിന്ദു പണിക്കർ, റോഷൻ ഷാനവാസ്, ശ്യാം മോഹൻ, ഷമീർ ഖാൻ, ശ്രിന്ദ, പാർവതി അയ്യപ്പദാസ്, മീനാക്ഷി രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങി വലിയ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നത്.

ചാലക്കുടി, പൊള്ളാച്ചി, ഗോവ, ഹൈദരാബാദ്, കുട്ടിക്കാനം എന്നിവിടങ്ങളിലായി നൂറിലധികം ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. അജ്‌മൽ സാബുവാണ് ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നത്. വിഷ്‌ണു വിജയ് സംഗീതസംവിധാനം ഒരുക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ എഡിറ്റർ ആകാശ് ജോസഫ് വർഗീസ് ആണ്. വിനായക് ശശികുമാറിന്‍റേതാണ് ഗാനരചന.

ഓണച്ചിത്ര മത്സരത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന 'ബത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' നിവിൻ പോളിയുടെ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവിനുള്ള ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായിരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ. ഗിരീഷ് എ.ഡിയുടെ ഹിറ്റ് ട്രാക്ക് റെക്കോർഡും നിവിൻ–മമിത കൂട്ടുകെട്ടും ചേർന്നപ്പോൾ ഓണത്തിന് മലയാള സിനിമാ പ്രേക്ഷകർക്ക് മറ്റൊരു വലിയ ആഘോഷ ചിത്രം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും ശക്തമാണ്.

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