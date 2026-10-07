തിയേറ്റര് വിജയത്തിന് പിന്നാലെ ഒടിടിയിലും തരംഗമായി ‘ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്’; സിനിമ അതിവേഗം കണ്ടത് ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രേക്ഷകര്
സ്ട്രീമിങ്ങില് ഒന്നാമതായി ചിത്രം. ജസ്റ്റിനേയും ആഷ്ലിയേയും ഏറ്റെടുത്ത് ഒടിടി പ്രേക്ഷകര്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 7, 2026 at 5:19 PM IST
തിയേറ്ററുകളിൽ വൻ സ്വീകാര്യത നേടിയ നിവിൻ പോളി–മമിത ബൈജു ചിത്രം ‘ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റിന്' ഒടിടിയിലും വന് വരവേല്പ്പ്. ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ എത്തിയതിന് പിന്നാലെ ആദ്യ വാരാന്ത്യത്തിൽ തന്നെ ദശലക്ഷകണക്കിന് പേരാണ് ചിത്രം കണ്ടത്. ഓര്മാക്സ് സ്ട്രീംവ്യൂ ആണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച് റിപ്പോര്ട്ട് പുറത്തുവിട്ടത്.
2026ൽ സ്ട്രീമിംഗിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ഹിന്ദിയേതര ചിത്രങ്ങളിൽ ആദ്യ വാരാന്ത്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കണ്ട ചിത്രമായി ‘ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്’ മാറിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഒക്ടോബർ 2 മുതൽ 4 വരെയുള്ള സ്ട്രീമിംഗ് കണക്കുകളാണ് ഇതിനായി പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ ആദ്യ വാരാന്ത്യത്തിൽ ചിത്രത്തിന് 5.4 മില്യൺ വ്യൂസ്, അതായത് ഏകദേശം 54 ലക്ഷം കാഴ്ചക്കാരാണുണ്ടായത് . എല്ലാ ഭാഷാ പതിപ്പുകളിലുമായി 30 മിനിറ്റിലധികം ചിത്രം കണ്ട ഇന്ത്യയിലെ അതുല്യ പ്രേക്ഷകരെയാണ് ഈ കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
തിയേറ്റര് പ്രകടനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് സ്ട്രീമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും തരംഗമാകുന്നത്. 2026ൽ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ഭാഷകളിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈക്കുകൾ നേടിയ തിയേറ്റർ ചിത്രമായി ‘ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്’ മാറിയെന്നാണ് ഓർമാക്സ് റിപ്പോർട്ട്.
ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ച 92 ഓർമാക്സ് പവർ റേറ്റിംഗ് (OPR) ആണ് ഇതിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കണക്ക്. ഒടിടി റിലീസിനിടെ പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ച ശക്തമായ പ്രതികരണമാണ് ഈ റേറ്റിംഗ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
തിയേറ്ററുകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ ശേഷവും ചിത്രത്തിന്റെ ജനപ്രീതിക്ക് കുറവുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ സ്ട്രീമിംഗ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 21ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രം മലയാളത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ വിജയചിത്രങ്ങളിലൊന്നായി മാറിയിരുന്നു. ലളിതമായ കഥപറച്ചിൽ, നർമ്മം, പ്രണയം, കുടുംബബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സംയോജനമാണ് ചിത്രത്തെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ചത്.
ജസ്റ്റിനും ആഷ്ലിയും
ഗിരീഷ് എ.ഡി. സംവിധാനത്തില് പിറന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ നിവിൻ പോളി ജസ്റ്റിൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയും മമിത ബൈജു ആഷ്ലിയായുമാണ് എത്തുന്നത്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം അങ്കമാലിയിലേക്ക് താമസം മാറിയെത്തുന്ന ആഷ്ലി തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ തന്നെക്കാള് 12-13 വയസിന് മുകളില് പ്രായമുള്ള ജസ്റ്റിനുമായി പ്രണയത്തിലാവുന്നതാണ് സിനിമയുടെ പ്രമേയം.
തുടക്കത്തിൽ പരിചയപ്പെടൽ മാത്രമായിരുന്ന ബന്ധം പിന്നീട് പതിയെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് വളരുന്നു. കുടുംബത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകളും സമൂഹത്തിലെ ഗോസിപ്പുകളും മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളും ഇവരുടെ ബന്ധത്തിന് മുന്നിൽ വെല്ലുവിളികളായി എത്തുന്നു. ഈ സാഹചര്യങ്ങളെ നർമ്മത്തിന്റെയും വൈകാരികതയുടെയും പ്രണയത്തിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചിത്രം.
ചിത്രത്തിന്റെ പേരിൽ തന്നെയുള്ള ‘കുടുംബ യൂണിറ്റ്’ കേരളത്തിലെ ചില കത്തോലിക്കാ സമൂഹങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സാമൂഹിക-മതപരമായ കൂട്ടായ്മകളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരേ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും മറ്റ് സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി ഒരുമിച്ച് ചേരുന്ന രീതിയാണിത്.
അത്തരമൊരു അയൽപക്കത്തെയും അവിടെയുള്ള കുടുംബബന്ധങ്ങളെയും സാമൂഹിക ഇടപെടലുകളെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ചിത്രം കഥ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തലം പല പ്രേക്ഷകർക്കും പരിചിതമായ അനുഭവമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
സിനിമയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രത്യേകത പ്രായവ്യത്യാസമുള്ള പ്രണയത്തെ കഥയുടെ ഭാഗമാക്കിയതാണ്. സാധാരണ പ്രണയകഥകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പ്രായവ്യത്യാസത്തെ ഒഴിവാക്കാതെ അതിനെ കഥയുടെ സ്വാഭാവിക ഭാഗമാക്കിയാണ് ചിത്രം മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്.
ലളിതമായ അവതരണത്തിലൂടെ പ്രണയത്തെയും കുടുംബബന്ധങ്ങളെയും സാമൂഹിക ഇടപെടലുകളെയും അവതരിപ്പിച്ചതാണ് ചിത്രത്തിന് പ്രേക്ഷക സ്വീകാര്യത ലഭിക്കാൻ കാരണമായതെന്ന് നിർമ്മാതാവ് ഫഹദ് ഫാസിൽ നേരത്തെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. ഗിരീഷ് എ.ഡി, നിവിൻ പോളി എന്നിവരെയും മുഴുവൻ ടീമിനെയും അദ്ദേഹം പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസ്, ഫഹദ് ഫാസിൽ ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ്, വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ഹീറോ എന്നിവരുടെ ബാനറുകളിൽ നിർമിച്ച ചിത്രത്തിൽ സംഗീത് പ്രതാപ്, വിനയ് ഫോർട്ട്, ബിന്ദു പണിക്കർ തുടങ്ങിയവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലുണ്ട്.