ക്രിസ്മസ് ആഘോഷമാക്കാന് നിവിനും അജുവും എത്തുന്നു; അപ്ഡേറ്റുമായി അഖില് സത്യന്
നിവിന് പോളി അഖില് സത്യന് കൂട്ടുകെട്ടിലൊരുങ്ങുന്ന സര്വ്വം മായയുടെ റിലീസ് തീയതി പുറത്ത്. ഫാന്റസി ഹൊറര് കോമഡി വിഭാഗത്തിലൊരുങ്ങിയ ചിത്രം ക്രിസ്മസ് റിലീസായി പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുമ്പിലെത്തും. അജു വര്ഗ്ഗീസും ചിത്രത്തില് സുപ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 20, 2025 at 11:33 AM IST
നിവിന് പോളിയും അഖില് സത്യനും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം 'സര്വ്വം മായ'യുടെ റിലീസ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ലോകമൊട്ടാകെയുള്ള തിയേറ്ററുകളില് ഡിസംബര് 25നാണ് ചിത്രം റിലീസിനെത്തുക. ഒരു ഫാന്റസി ഹൊറര് കോമഡി വിഭാഗത്തിലായാണ് സംവിധായകന് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
സംവിധായകന് സത്യന് അന്തിക്കാടിന്റെ മകന് അഖില് സത്യന് കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയുടെ ടീസര് നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. ഒരു നിഷ്കളങ്കനായ ഗ്രാമീണ ലുക്കാണ് ചിത്രത്തില് നിവിന് പോളിക്ക്. പ്രേക്ഷകര് ഇതുവരെ കാണാത്ത മേക്കോവറിലാകും ചിത്രത്തില് നിവിന് പോളി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമയുടെ മെറ്റീരിയലുകള് നല്കുന്ന സൂചന.
അതേസമയം ചിത്രത്തില് അജു വര്ഗീസും സുപ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്. നിവിനും അജുവും ഒന്നിക്കുന്ന പത്താമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ഇവരെ കൂടാതെ ജനാര്ദ്ദനന്, പ്രീതി മുകുന്ദന്, അല്ത്താഫ് സലീം, രഘുനാഥ് പലേരി, മധു വാര്യര്, റിയ ഷിബു എന്നിവരും ചിത്രത്തിലുണ്ട്.
ഫഹദ് ഫാസിലിനെ നായകനാക്കി 'പാച്ചുവും അത്ഭുത വിളക്കും' എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം അഖില് സത്യന് ഒരുക്കിയ ചിത്രം കൂടിയാണിത്. അഖില് സത്യന് ഇതാദ്യമായാണ് നിവിന് പോളിക്കൊപ്പം എത്തുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലത്തില് ഒരുക്കിയ ഈ ചിത്രം ഒരു ദൃശ്യ വിസ്മയം ആയിരിക്കുമെന്നാണ് അണിയറപ്രവര്ത്തകര് ഉറപ്പ് നല്കുന്നത്.
ഫയര് ഫ്ലൈ ഫിലിംസിന്റെ ബാനറില് അജയ്യ കുമാര്, രാജീവ് മേനോന് എന്നിവര് ചേര്ന്നാണ് സിനിമയുടെ നിര്മ്മാണം. അഖില് സത്യന് തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റിംഗും നിര്വ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശരണ് വേലായുധന് ഛായാഗ്രഹണവും ജസ്റ്റിന് പ്രഭാകരന് സംഗീതവും നിര്വ്വഹിച്ചു.
കലാസംവിധാനം - അജി കുറ്റിയാണി, കോസ്റ്റ്യൂം - സമീറ സനീഷ്, മേക്കപ്പ് - സജീവ് സജി, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - വന്ദന സൂര്യ, സഹ സംവിധാനം - ആരൺ മാത്യു, സിങ്ക് സൗണ്ട് - അനിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ - രാജീവൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - ബിജു തോമസ്, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ - വിനോദ് ശേഖർ, സ്റ്റിൽസ് - രോഹിത് കെ സുരേഷ്, ഡിസൈൻസ് - ഏസ്തറ്റിക് കുഞ്ഞമ്മ, മാർക്കറ്റിംഗ് - സ്നേക്ക്പ്ലാന്റ് എൽഎൽപി, പിആർഒ - ഹെയിൻസ് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് അണിയറപ്രവര്ത്തകര്.
