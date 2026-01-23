അത് ഡെബ്യൂ ഇതും ഡെബ്യൂ... അപ്പോ രണ്ട് ഡെബ്യൂവോ? കണ്ടീഷൻസ് ഫോളോ പണ്ണി നിതീഷ് സഹദേവ്
സൂപ്പർതാര ചിത്രങ്ങളെപ്പോലും പിന്നിലാക്കി കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും തരംഗമാകുന്ന തലൈവർ തമ്പി തലൈമയിൽ സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി സംവിധായകൻ നിതീഷ് സഹദേവ് ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 23, 2026 at 5:36 PM IST|
Updated : January 23, 2026 at 5:43 PM IST
അക്കി വിനായക്
നിതീഷ് സഹദേവ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'തലൈവർ തമ്പി തലൈമയിൽ' എന്ന തമിഴ് ചിത്രം ഈ വർഷത്തെ പൊങ്കൽ റിലീസുകളിൽ അപ്രതീക്ഷിത വിജയമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ബേസിൽ ജോസഫ് നായകനായ ഫാലിമി എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം നിതീഷ് സഹദേവ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം കൂടിയാണിത്. സൂപ്പർതാര ചിത്രങ്ങളെപ്പോലും പിന്നിലാക്കി കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും തരംഗമാകുന്ന ഈ സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി സംവിധായകൻ നിതീഷ് സഹദേവ് ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം ചേരുന്നു.
പഠിച്ചു പഠിച്ച് സൊന്നെനേ കണ്ടീഷൻസ്സെ ഫോളോ പണ്ണുങ്കടാ, കണ്ടീഷൻസ്സെ ഫോളോ പണ്ണുങ്കടാ.സിനിമയുടെ ടൈൽ എൻഡിൽ ജീവ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രം പറയുന്ന ഈ ഡയലോഗ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ തരംഗമാണ്. തൻ്റെ ആദ്യചിത്രമായി നിതീഷ് സഹദേവ് മലയാളത്തിൽ ഒരുക്കാനിരുന്ന സിനിമയാണ് തലൈവർ തമ്പി തലൈമയിൽ . തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെ സംഭവിച്ച യഥാർഥ സംഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥയും തിരക്കഥയും ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത്. എന്തുകൊണ്ട് ഈ സിനിമ മലയാളത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഫാലിമിക്ക് ശേഷം സംവിധാനം ചെയ്യാനിരുന്ന മമ്മൂട്ടി ചിത്രത്തിൻ്റെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചും സംവിധായകന് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്
'ഫാലിമി' എന്ന ഹിറ്റ് മലയാളം സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം എന്തുകൊണ്ട് തമിഴ് സിനിമ ?
കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മാസത്തോടെ മമ്മൂക്കയോടൊപ്പമുള്ള പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ വർക്കുകൾക്കിടയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു ഇടവേള വന്നു (അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള കാര്യം മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്). ആ സമയത്താണ് 'ഫാലിമി' കണ്ട് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ നടൻ ജീവ വിളിക്കുന്നത്. ചിത്രം തമിഴിലേക്ക് റീമേക്ക് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ റീമേക്കിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു ഫ്രഷ് സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചത്. തലൈവർ തമ്പി തലൈമയിൽ എന്ന ചിത്രം സംഭവിച്ചതിന് പ്രധാനമായും ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് നടൻ ജീവ ബ്രോ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്തുണയില് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചിത്രീകരണത്തിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്തു. മുത്തു കുമാർ എന്ന തമിഴ് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന സഹ സംവിധായകനെ കൂടി ലഭിച്ചതോടെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായി. കണ്ണൻ രവി എന്ന നിർമാതാവ് പിന്തുണയ്ക്കാൻ എത്തിയതോടെ എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.
ഫാലിമി എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ തമിഴ് സിനിമ ചെയ്യുന്നതിന് മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക കാരണങ്ങളുണ്ടോ?
ഒരു തമിഴ് സിനിമ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വളരെക്കാലം മുൻപ് തന്നെയുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം തമിഴ്നാട് ബോർഡറിൽ ഉള്ള ഒരു ഗ്രാമമാണ് എൻ്റെ സ്വദേശം. അമ്മ എപ്പോഴും തമിഴ് സിനിമകൾ കാണുന്ന ആളാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചെറുപ്പം മുതലേ തമിഴ് സിനിമകൾ കണ്ടുവളരാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. രണ്ടുവർഷം ഞാൻ ചെന്നൈയിലാണ് ജീവിച്ചത്. ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്ക് ചെന്നൈയിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തമിഴ് ഭാഷ എനിക്ക് ഒട്ടും അന്യമല്ല.
തലൈവർ തമ്പി തലൈമയിൽ എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ തന്നെയാണ്. പിന്നീട് ഇത് തമിഴ് സിനിമയായി പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ആശയം ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് തമിഴ്നാട്ടിലെ സുഹൃത്തുക്കളോടാണ്. ഒരു മലയാള സിനിമ തമിഴിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അനുഭവം ഈ സിനിമയ്ക്ക് തോന്നാൻ പാടില്ല എന്ന നിർബന്ധം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ ഓരോ കാര്യങ്ങളും തമിഴിൽ എങ്ങനെ പ്ലൈസ് ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ നടത്തി. ഡയലോഗുകളെ തർജിമ ചെയ്യാതെ അതിൻ്റെ ആശയം മാത്രം എടുത്ത് തമിഴ് സംസ്കാരത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ മാറ്റി എഴുതുകയായിരുന്നു. മലയാളം സ്ക്രിപ്റ്റ് തമിഴിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഒരു വലിയ ടീം വർക്കിൻ്റെ പിന്തുണയോടെയാണ്. ഒരു കാരണവശാലും ഒരു മലയാള ചുവ ഈ സിനിമയിൽ തോന്നാതിരിക്കാൻ ഉള്ള ആത്മാർഥ പരിശ്രമം ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായി.
സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനെ പറ്റിയും ആ വീടുകളെ പറ്റിയും സംസാരിക്കാമോ?
പഞ്ചായത്ത് വാട്ടർടാങ്ക് മുന്നിലുള്ള രണ്ടു വീടുകൾ. അതാണ് പ്രധാന ലൊക്കേഷൻ. അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം വീടുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെയൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കിയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ കമ്പത്ത് തമ്പി രാമയ്യയുടെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ വീടിൻ്റയും ഇളവരസ് ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ വീടിൻ്റെയും സെറ്റ് ഇടാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അവരുടെ വീടിനു മുന്നിലെ വലിയ പഞ്ചായത്ത് വാട്ടർ ടാങ്കും സെറ്റ് തന്നെയാണ്. ഒരുപക്ഷേ ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പണച്ചെലവ് ഉണ്ടായതും ഈ സെറ്റ് ഇടുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ്. ബാക്കിയൊക്കെ വളരെ എക്കണോമിക്കൽ ആയ രീതിയിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്.
ആ വാട്ടർ ടാങ്ക് മികവുറ്റ ഒരു കലാസൃഷ്ടി തന്നെയായിരുന്നു. അതിൽ കയറി നിൽക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും. ഗുരുവായൂർ അമ്പലനടയിൽ എന്ന സിനിമയുടെയും ഫാലിമിയുടെയും കലാസംവിധാനം നിർവഹിച്ച സുനിൽ ആണ് ആ കരവിരുതിന് പിന്നിൽ. ഗുരുവായൂർ അമ്പലം അത്രയും വലിയ രീതിയിൽ ഒരുക്കി വളരെ കൂൾ ആയി നിന്ന സുനിലേട്ടൻ പക്ഷേ ഈ സിനിമയിലെ വാട്ടർടാങ്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം ടെൻഷനായി പോയി.
ബലമുള്ള ഒരു വാട്ടർടാങ്ക് നിർമിക്കണം. അതുപോലെതന്നെ സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സിൽ ആ വാട്ടർടാങ്ക് മറിഞ്ഞുവീഴുന്നുണ്ട്. അതിനെ വെറുതെ മറിച്ചിടാൻ സാധിക്കില്ല. ഷോർട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത രീതിക്ക് അനുസരിച്ച് വാട്ടർ ടാങ്ക് താഴേക്ക് വീഴണമെങ്കിൽ കയറും മറ്റു സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിതമായി മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യവുമല്ല. പ്രധാന പ്രശ്നം അവിടത്തെ കാറ്റാണ്. മാത്രമല്ല കനത്ത മഴയും. സുനിലേട്ടൻ നല്ല രീതിയിൽ ടെൻഷനായിരുന്നു.
വാട്ടർ ടാങ്ക് ബോംബ് പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞു വീഴുന്നത് സിനിമയിലെ നിർണായക രംഗമാണല്ലോ ?
തിരക്കഥയിൽ വാട്ടർ ടാങ്ക് പൊളിഞ്ഞു വീഴുന്ന രംഗം പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് വേറൊരു രീതിയിലാണ്. താഴെ വീഴുന്ന വാട്ടർ ടാങ്ക് വീണ്ടും ഉയർന്നുപൊങ്ങി പൂർവസ്ഥിതിയിൽ ആകണമായിരുന്നു. ആ ഒരു പ്രവർത്തി വിവിധ ആംഗിളിൽ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അതായത് ആ വാട്ടർ ടാങ്ക് നിരവധി തവണ താഴെ വീഴുകയും ഉയർന്നുപൊങ്ങുകയും വേണം. പക്ഷേ ആ രംഗം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ ലഭിച്ചത് ഒരു മണിക്കൂറാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച രീതിയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ടാങ്ക് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതും താഴേക്ക് വീഴുന്നതും ഒരു മ്യൂസിക്കിൻ്റെ അകമ്പടിയോടെ വ്യത്യസ്തമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ ആയിരുന്നു വിചാരിച്ചിരുന്നത്.എനിക്കിത് പുതുമയുള്ള സംഭവമല്ല. ഫാലിമി എന്ന സിനിമയിൽ ജഗദീഷ് ചേട്ടനും മഞ്ജുപിള്ളയും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. മഞ്ജു പിള്ളയുടെ കഥാപാത്രം ട്രെയിനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വീഴുന്ന രംഗം. ആ ചാട്ടം വേറൊരു രീതിയിൽ ആയിരുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്തു വച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചത് പോലെ അവിടെവച്ചത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അതിനു കുറച്ചു കൂടി വലിയ ക്യാൻവാസ് വേണം. പക്ഷേ രണ്ടു സിനിമയിലെ രംഗങ്ങളും പ്രേക്ഷകർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ഔട്ട് ആയി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിരാശയില്ല.
എന്തുകൊണ്ട് ഈ സിനിമ മലയാളത്തിൽ സംഭവിച്ചില്ല ?
തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലും ഇപ്പോൾ പറയപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, മലയാളത്തിൽ അടുത്തകാലത്തായി ഇറങ്ങുന്നത് പോലെയുള്ള ആശയ മികവുള്ള സിനിമയാണ് തലൈവർ തമ്പി തലൈമയിൽ എന്ന്. മലയാള സിനിമ പോലെ തമിഴ് സിനിമയും മാറണമെന്ന് അവിടെയും പറയുന്നു ഇവിടെയും പറയുന്നു.
ഈ സിനിമ മലയാളത്തിൽ സംഭവിക്കാത്തതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ജീവ അവതരിപ്പിച്ച നായക കഥാപാത്രത്തിന് സിനിമയിൽ സ്പേസ് കുറവായതുകൊണ്ടാണ്. മലയാളത്തിലെ രണ്ട് ഹീറോകളോട് ഞാൻ ഈ സിനിമയുടെ കഥ പറഞ്ഞതാണ്. ഈ സിനിമ നായകനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി മുന്നേറുന്ന കഥയല്ല. പല സമയത്തും പല കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും സിനിമയിൽ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും തമ്പി രാമയ്യ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രത്തിൻ്റെയും ഇളവരസ് അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രത്തിൻ്റെയും നിഴലിലായി പോകുന്നുണ്ട് ജീവയുടെ കഥാപാത്രം. ഈ കഥയിൽ ഹീറോയ്ക്ക് അധികമൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താലാണ് മലയാളത്തിൽ ഈ ചിത്രം നടക്കാതെ പോയത്.
എന്നാൽ സിനിമയുടെ കഥ മോശമാണ് എന്ന് അഭിപ്രായം ആർക്കുമില്ല. സബ്ജക്ട് ആരും മോശം പറയാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നു. ആ കാത്തിരിപ്പ് വല്ലാതെ നീണ്ടു. പിന്നീട് മരണ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ, കല്യാണവീട്ടിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ, മരണവും ബർത്ത് ഡേയും ഒരുമിച്ച് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആശയങ്ങൾ തുടർച്ചയായി മലയാള സിനിമയിൽ സംഭവിക്കുന്നു. അതിനെ തുടർന്നാണ് തലൈവർ തമ്പി തലൈമയിൽ മലയാളത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചത്.
ഈ സിനിമയുടെ കഥയിലെ നായകൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സ്പേസ് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടുതന്നെയാണ് ജീവ ഈ സിനിമ ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചത്. തമിഴിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം പ്രോജക്ട് ആകുന്നത് വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. പലരും ജീവയോട് ഈ സിനിമയിൽ താങ്കളുടെ കഥാപാത്രത്തിന് പ്രാധാന്യം പലയിടത്തും നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ അതൊന്നും അദ്ദേഹം ചെവി കൊണ്ടില്ല. അദ്ദേഹം പ്രാധാന്യം നൽകിയത് സിനിമയുടെ ആശയത്തിന് തന്നെയായിരുന്നു. ഹീറോ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് തമിഴ്. ജീവയെ പോലെ ഒരു മുൻനിര താരം സിനിമയുടെ കഥയ്ക്ക് മാത്രം പ്രാധാന്യം നൽകി മുന്നോട്ടുവന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മികച്ച തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഫലം തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ വലിയ വിജയം. ജീവ ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവ് എന്നാണ് ആരാധകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.
അങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത്രയും വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ബലം ഒന്നുകൊണ്ടുതന്നെയാണ്. അവരോടൊപ്പം ക്യാമറയുമായി പോവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ജോലി. അവർക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുമ്പോൾ സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെടും. 300, 400 സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ച തമ്പി രാമയ്യ സാറിനെക്കുറിച്ചും ഇളവരസ് സാറിനെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ എന്തു പറയാൻ.
പൂർണിയുടെ ഫ്ലാഷ്ബാക്ക് വെറും രണ്ടോ മൂന്നോ ഷോട്ടുകളിൽ ഒതുക്കാൻ എടുത്ത തീരുമാനം വലിയൊരു പരീക്ഷണമാണല്ലോ?
പൂർണിയുടെ കഥാപാത്രത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് കൃത്യമായി ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ സിനിമ വർക്കൗട്ട് ആവുകയുള്ളൂ എന്നതായിരുന്നു പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലെ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചാവിഷയം. പൂർണിയുടെ കഥാപാത്രത്തിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ? അവളുടെ അച്ഛൻ തമ്പി രാമയ്യയുടെ കഥാപാത്രം എന്തുകൊണ്ട് ഇളവരസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തോട് ദേഷ്യം കാണിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണമാണ് പൂർണി. സൂചനകളിലൂടെ മാത്രം ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് പറയുന്ന ശൈലി പൊതുവേ തമിഴ് സിനിമയിൽ ഇല്ല. പക്ഷേ ആ സ്ഥിരം ശൈലി ഒക്കെ തമിഴ് സിനിമയിൽ മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ധൈര്യം.
കണ്ടൻ്റ് ഓറിയൻ്റഡ് ആയ ചിത്രങ്ങളെക്കാൾ തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് നൽകുന്ന സിനിമകളാണ് മലയാളത്തിൽ വിജയം നേടിയത്. മലയാളികൾക്ക് ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമകളാണ്. ആശയമൂല്യമുള്ള സിനിമകൾ മലയാളി കണ്ടു മടുത്തു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതുപോലെ.
തമിഴ് സിനിമ പ്രേക്ഷകർ കണ്ടൻ്റ് ഓറിയൻ്റഡ് സിനിമകളെ ഇപ്പോൾ ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുകയാണ്. പ്രേക്ഷകർ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയി. അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു പതിവ് ശൈലിയിൽ എന്നതുപോലെ പൂർണി എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മുഴുനീള ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ളത്. രണ്ടോ മൂന്നോ ഷോട്ടിൽ പൂർണിയുടെ കഥ സൂചനാസമാനമായി കാണിച്ചാൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് അത് മനസ്സിലാകും, അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഞാൻ മുന്നോട്ടുവച്ച അഭിപ്രായമാണ്.
കേരളത്തിലെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അങ്ങനെയൊരു കഥ പറയുന്ന രീതി വളരെ എളുപ്പം കിട്ടും. തമിഴ്നാട്ടിലും പൂർണിയുടെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് അവൾ വാട്ടർ ടാങ്കിലേക്ക് ഓടിക്കയറുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ ഷോട്ടിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. എന്നാൽ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് കൃത്യമായി മുഴുവൻ കാണിക്കണമായിരുന്നു എന്ന് അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങളും അവിടെ നിന്നു ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. അവൾക്ക് എന്തോ സംഭവിച്ചു. അതിൻ്റെ കാരണക്കാരൻ ആരാണ്. അത് ഭൂരിഭാഗം പ്രേക്ഷകർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. മധുരയിലെ ഉൾനാടൻ ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള പ്രേക്ഷകർക്ക് പോലും പൂർണിക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതുപോലെതന്നെ ഞാനും ജീവാ ബ്രോയും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ തീരുമാനിച്ച ഒരു കാര്യമായിരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിലെ യൂട്യൂബർമാർക്ക് സിനിമകളിൽ അവസരം നൽകുക എന്നത്. അങ്ങനെയാണ് കന്യാകുമാരിയിലെ ബ്ലോഗർ ആയ സർജിനെയും അമ്മയെയും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പൊതുവേ തമിഴ് സിനിമയിൽ ഇതുപോലെയുള്ള റിസ്കുകൾ എടുക്കാതെ മുഖ പരിചയം ഉള്ള അഭിനേതാക്കളെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന രീതിയാണ് ഇപ്പോഴും പിന്തുടരുന്നത്. ഈ സിനിമയിലെ മണവാളൻ്റെ കഥാപാത്രം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സുഭാഷ് കണ്ണൻ പുതുമുഖമാണ്, സോഷ്യൽ മീഡിയ താരം. അത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ള കഥാപാത്രമാണ് അത്. അങ്ങനെയൊരു കഥാപാത്രത്തെ ഇതുപോലെ ഒരാൾക്ക് നൽകാൻ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ തമിഴ് സിനിമ തയ്യാറാകുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല.
ഇതൊരു വഴിത്തിരിവായി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഒരുപാട് കഴിവുള്ള കലാകാരന്മാരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്നും തമിഴ് സിനിമ ഇനി ക്ഷണിച്ചു തുടങ്ങും.
തമിഴിൽ ഇമോഷണലി കണക്ട് ആവുന്ന വളരെ ഈസിയായ ഡയലോഗ് പോലും മലയാളത്തിൽ എഴുതിയാൽ അയ്യേ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കല്ല് കടിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കല്ലുകടി മാറ്റാൻ മലയാളത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ആ വാക്കിനു പകരം മറ്റൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ച ഇമോഷൻ ചിലപ്പോൾ പ്രകടമാകണം എന്നില്ല.
തമിഴ് ഭാഷ തന്നെ ഒരു എഴുത്തുകാരനെ വല്ലാതെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്. തലൈവർ തമ്പി തലമയിൽ എന്ന സിനിമയിലെ പല ഡയലോഗുകളും മലയാളത്തിൽ കേട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ കല്ലുകടിക്കും. എന്നാൽ അത് തമിഴിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വളരെയധികം മനോഹരമായി മാറുകയാണ്. തമിഴിൽ വളരെ എളുപ്പം ഇൻട്രോ സോങ്ങും റൊമാൻ്റിക് സോങ്ങും മാസ് സോങ്ങും എഴുതാം. എന്നാൽ അതേ ലാഘവത്തിൽ മലയാളത്തിൽ എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പണി പാളുക തന്നെ ചെയ്യും.
ചെയ്ത രണ്ട് സിനിമകളും വലിയ വിജയം നേടുന്നു, ഹാപ്പി അല്ലേ?
തീർച്ചയായും. രണ്ട് ഡെബ്യൂ സിനിമ ചെയ്ത മലയാളം സംവിധായകൻ ഞാനായിരിക്കും. ഫാലിമി മലയാളം ഡെബ്യൂ, തലൈവർ തമ്പി തലൈമയിൽ തമിഴ് ഡെബ്യൂ. ഇനി ഹിന്ദിയിൽ പോയി ഹിന്ദി ഡെബ്യൂചെയ്യാം. എല്ലാം ഡെബ്യൂ...
തിരക്കഥ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. റീപ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കാസ്റ്റിങ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത്.
Also Read: പൂക്കി അനൗണ്സ്മെന്റുമായി ഡെലൂലൂ! സര്വം മായ സ്വീകരണ മുറിയിലേക്ക്; ഒടിടി തിയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു, ചിത്രം എവിടെ കാണാം