കേരളത്തിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ ഭ്രാന്ത് പറയാൻ 'പന്തടിക്കാം'; ശബ്ദമായി മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി: വിശേഷങ്ങള് പങ്കുവെച്ച് സംവിധായകൻ
കേരളത്തിൻ്റെ ഫുട്ബോള് ആവേശത്തെ ആസ്പദമാക്കി ചെയ്ത വ്യത്യസ്തത നിറഞ്ഞ 'പന്തടിക്കാം' എന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററി സീരീസിനെക്കുറിച്ച് സംവിധായകൻ നിതിൻ ലോപ്പസ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 8, 2026 at 1:13 PM IST|
Updated : October 8, 2026 at 1:33 PM IST
അക്കി വിനായക്
കേരളത്തിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ ഭ്രാന്തിനെയും കായികത്തോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശത്തെയും ആസ്പദമാക്കി നിതിൻ ലോപ്പസ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'പന്തടിക്കാം' എന്ന സ്പോർട്സ് ഡോക്യുമെൻ്ററി സീരീസ് പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ മാസം ആദ്യം 'സീ ഫൈവ്' ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ പ്രക്ഷേപണം ആരംഭിച്ച ഈ സീരീസിന് മലയാളത്തിൻ്റെ മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി ശബ്ദം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ്. കരിയറിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു മുഴുനീള ഡോക്യുമെൻ്ററി സീരീസിന് മമ്മൂട്ടി വോയിസ് ഓവർ നൽകുന്നത്. വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് സംവിധായകൻ നിതിൻ ലോപ്പസ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
സംവിധായകൻ്റെ കരിയറും 'പന്തടിക്കാം' എന്ന ആശയവും
സംഗീത സംവിധായകനായി കരിയർ ആരംഭിച്ച നിതിൻ്റെ മോഹം സംവിധായകനാവുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. തിരുമാലിയുടെ പച്ച പരിഷ്കാരി എന്ന ഗാനം ദൃശ്യവൽക്കരിച്ചിരിക്കുന്നതിനൊപ്പം നിരവധി തമിഴ്, തെലുഗു, അറബിക് സിനിമകൾക്ക് നിതിന് സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചു. കേരളത്തിന് ഫുട്ബോൾ എന്ന കായിക വിനോദത്തോടുള്ള അഭിനിവേശം തിരിച്ചറിയാൻ ഇത്തവണത്തെ സി ഫൈവിലൂടെ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് അവസരമൊരുക്കി. ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിലും ബംഗാളിലും ഫുട്ബോൾ ജ്വരം ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ ആണെങ്കിലും കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും മലബാറിൽ ഫുട്ബോൾ മനുഷ്യരുടെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് സി ഫൈവ് ഒരു സ്പോർട്സ് ഡോക്യുമെൻ്ററി സീരീസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതും അവസരം ലഭിക്കുന്നതും.
ഒരു വെബ് സീരീസ് വേണോ അതോ ഡോക്യുമെൻ്ററി സീരീസ് തയ്യാറാക്കണോ എന്നായിരുന്നു ആദ്യചിന്ത. അവസാനം അധികം കണ്ടു സുപരിചിതമല്ലാത്ത ഡോക്യുമെൻ്ററി സീരീസ് ചെയ്യാം എന്നതിലെത്തി. അതാകുമ്പോള് ഒരു പുതുമയും ഉണ്ടാകും. സാധാരണ കണ്ടു പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററിയില്നിന്നു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാകണം 'പന്തടിക്കാം' ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു അവതാരകൻ കാര്യങ്ങൾ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിലുപരി മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിതനായ ഒരു താരം ഒരു കഥ പറയുന്നതുപോലെ ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്യാം എന്ന തീരുമാനമെടുത്തു.
മമ്മൂട്ടിയിലേക്ക്
നിരവധി കലാകാരന്മാരെ 'പന്തടിക്കാം' എന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററി സീരീസിൻ്റെ ശബ്ദമായി ചിന്തിച്ചു. ഒടുവിൽ മമ്മൂക്ക (മമ്മൂട്ടി) എന്ന ഓപ്ഷനിലേക്ക് എത്തി. അത് വളരെയധികം എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു. മമ്മൂക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ പോസിറ്റീവായ പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്. മമ്മൂക്ക ഭാഗമായാൽ ശ്രദ്ധേയമായ പല വിദേശ ഡോക്യൂമെൻ്ററികളുമായും നമ്മുടെ സൃഷ്ടിയെ ചിലപ്പോൾ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചേക്കും.
അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ മമ്മൂക്ക
ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് വോയിസ് ഓവർ പൂർത്തിയാക്കിയത്. 5 അധ്യായങ്ങളാണ് ഡോക്യുമെൻ്ററി സീരീസിൽ ഉള്ളത്. എല്ലാ അധ്യായത്തിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഉണ്ട്. വിദാർത്ഥ് എന്ന എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് തന്നെയാണ് 'പന്തടിക്കാം' സീരീസിന് സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വോയ്സ് ഓവർ ചെയ്തു പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മമ്മൂക്ക സ്ക്രിപ്റ്റ് വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു എന്ന അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. മമ്മൂക്കയ്ക്കും ഫുട്ബോൾ വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ്. മോഡുലേഷൻ്റെ രാജാവാണ് മമ്മൂക്ക എന്നത് മലയാളികളോട് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല. ഞങ്ങൾ എഴുതിവെച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന് വേറൊരു ഭാവം കൈവന്നു. മമ്മൂക്കയുടെ ഓരോ സെൻ്റന്സ് ഡെലിവറിയും ഞങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. വോയിസ് ഓവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച ചില തെറ്റുകൾ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. പോർച്ചുഗൽ എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് ഞങ്ങൾ എവിടെയോ തെറ്റായി പോർട്ടുകൽ എന്ന് എഴുതിയിരുന്നതും മമ്മൂക്ക തിരുത്തി.
എന്തുകൊണ്ട് വൈശാഖ് പേരാമ്പ്ര?
ഇന്ത്യൻ ആംപ്യൂട്ട് ഫുട്ബോൾ ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനാണ് വൈശാഖ് പേരാമ്പ്ര. പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ക്രിക്കറ്റ് സെലക്ഷന് പോകുമ്പോൾ ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കാൽ നഷ്ടമാകുന്നു. തുടർന്ന് നിശ്ചയദാർഢ്യം കൊണ്ട് പരിമിതികളെ അവഗണിച്ച് തൻ്റെ പാഷൻ നേടിയെടുത്ത ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ. 'പന്തടിക്കാം' എന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ കഥ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം എന്ന ആലോചനയിലാണ് വൈശാഖ് പേരാമ്പ്രയെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥയറിഞ്ഞപ്പോൾ ഏറ്റവും മികച്ച ഓപ്ഷൻ വൈശാഖ് പേരാമ്പ്ര തന്നെയാണെന്ന് തോന്നി. അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അനുവാദവും ലഭിച്ചു. ഫുട്ബോൾ അഭിനിവേശനത്തിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന ആൾ വെറുമൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസറായാൽ മാത്രം പോരാ, വളരെയധികം റൂട്ടഡ് ആയിരിക്കണം. അയാളുടെ കഥ സാധാരണക്കാരുടെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം.വൈശാഖിന് പറയാൻ ഒരുപാട് കഥകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ കേട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങൾ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെ കണ്ണും മനസും നിറയിച്ച ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ. ആദ്യമായി ക്യാമറ വച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഹൃദയം തകര്ക്കുന്നതായിരുന്നു. "ഫുട്ബോളാണ് എൻ്റെ ജീവിതം. അതാണ് എനിക്ക് എല്ലാം. ഫുട്ബോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ജീവനോടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല". വൈശാഖ് പേരാമ്പ്രയുടെ മാച്ച് അനുഭവങ്ങളെക്കാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളാണ് ഞങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചത്. വൈശാഖ് പേരാമ്പ്ര എന്ന വ്യക്തിയുടെ ഫുട്ബോൾ അഭിനിവേശം തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കഥ പറയാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തി കറക്റ്റ് ചോയിസ് ആയിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി.
വൈശാഖിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ...
വൈശാഖിനെ പരിചരിച്ച ഡോക്ടർ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ മാലാഖ. കാൽ മുറിച്ചുമാറ്റിയ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഫാൻ്റെ ലെഗ് എന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് അവിടെത്തന്നെയുണ്ട് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം. ചികിത്സാ സമയത്ത് കാലു വേദനിക്കുന്നു എന്നും ബന്ധുവിനോട് കാല് ഒന്ന് തിരുമി തരുമോ എന്നും ചോദിച്ചു. കാൽ തിരുമി കൊടുത്തപ്പോൾ ആ കാലിൽ അല്ല മറ്റേ കാലിലാണ് വേദന എന്നായി വൈശാഖ്. മുറിച്ചു കളഞ്ഞ കാൽ അവിടെത്തന്നെയുണ്ട് എന്ന് വൈശാഖിന് തോന്നുകയാണ്. ആ കാലിനാണ് വേദന എടുക്കുന്നതായി അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. വൈശാഖ് പറയുന്നത് കേട്ട് ബന്ധുവിന് കണ്ണീരടക്കാൻ ആയില്ല. അവിടെനിന്ന് ഇന്ത്യൻ ആംപ്യൂട്ട് ഫുട്ബോൾ ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനായയുള്ള വൈശാഖിൻ്റെ വളർച്ച ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രചോദാത്മകമായിരുന്നു.
20 പേർ അടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്രൂ. ഞാൻ കൊല്ലം സ്വദേശിയാണ്. മലബാർ ഭാഗത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവിടെയൊന്നും ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ മെറ്റീരിയൽസ് ശേഖരിച്ചത്. പിന്നീടാണ് മലപ്പുറത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ പ്രതിധ്വനി മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ഓരോ മുക്കും മൂലയും വിറപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. 20 ദിവസമാണ് മലപ്പുറത്ത് ഞങ്ങൾ ചിലവഴിച്ചത്.മലപ്പുറത്ത് പുതിയപാലം എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്ക്രീനിൽ ഫുട്ബോൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ആരവം ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ ഭാഗമാകണമെന്ന് തോന്നി. തിരക്കു കാരണം അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പ്രത്യേക പെർമിഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിംഗ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കയറാൻ സാധിച്ചത്. ഒരു യഥാർഥ ഫുട്ബോൾ മാച്ച് നടക്കുന്ന മൈതാനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്ന അനുഭവമായിരുന്നു. ജനങ്ങൾക്ക് ഫുട്ബോളിനോട് ഇത്രയധികം വികാരം ഉണ്ടെന്ന് അടുത്തറിയുന്നത് അപ്പോഴാണ്. ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ദിവസവും ഷൂട്ടിങ്ങിനായി ഞങ്ങൾ എത്തി. ഓരോ ദിവസവും ഫുട്ബോൾ സ്വന്തം ചോരയായി കാണുന്ന ഒട്ടേറെ മനുഷ്യരെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു.
ഷൂട്ടിങ്ങിനിടയിലെ രസകരമായ അനുഭവങ്ങള്
'പന്തടിക്കാം' എന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററി സീരീസ് ഫുട്ബോൾ അഭിനിവേശത്തെ കുറിച്ചുള്ള കഥയാണ്. ആധികാരികമായി ഫുട്ബോൾ മാച്ചിനെ കുറിച്ചോ അതിലെ അതികായന്മാരെ കുറിച്ചോ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സൃഷ്ടിയല്ല. കഥ പറയാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് കാലഘട്ടവും.
ആരാണ് നിതിൻ ലോപ്പസ്?
സംഗീതസംവിധായകനായിട്ടാണ് ഞാൻ കരിയർ ആരംഭിക്കുന്നത്. തമിഴിലും തെലുങ്കിലും സിനിമകൾ ചെയ്തു. 12 ഓളം അറബിക് ചിത്രങ്ങൾക്ക് സംഗീത സംവിധാനം ഒരുക്കി. പക്ഷേ ആത്യന്തികമായി ഒരു ഫിലിം മേക്കർ ആവുക എന്നതായിരുന്നു ആഗ്രഹം. മ്യൂസിക് വീഡിയോകളും ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളും ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള വഴി തുറക്കാൻ ശ്രമം തുടങ്ങി. ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കുകളുടെ ക്വാളിറ്റി മനസ്സിലാക്കിയാണ് തിരുമാലിയുടെ പച്ചപരിഷ്കാരി ദൃശ്യവൽക്കരിക്കാൻ അവർ എന്നെ സമീപിക്കുന്നത്. അതൊരുപക്ഷേ കേരളത്തിൽ വലിയ തരംഗമായി. തുടർന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നില്ല. കഴിഞ്ഞവർഷം മാത്രം പത്തോളം മ്യൂസിക് വീഡിയോകൾ ചെയ്തു. പല സിനിമകളുമായും സഹകരിച്ചു. എൻ്റെ വർക്കുകൾ കണ്ടിട്ടാണ് സീ ഫൈവ് 'പന്തടിക്കാം' എന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററി സീരീസ് ചെയ്യാൻ അവസരം നൽകിയത്. സിനിമയിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചവിട്ടുപടി.
ഗന്ധർവ്വ എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിം
പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് സജൽ സുദർശനനും റിമ കല്ലിങ്കലും ആണ് ആ ഷോർട്ട് ഫിലിമിലെ പ്രധാന താരങ്ങൾ. ഫിലിം ഉടൻതന്നെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തും. റിലീസിംഗ് വൈകിയെങ്കിലും ഗന്ധർവ്വയാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഡയറക്ടോറിയൽ ഡബ്യു. ഗന്ധർവ്വൻ എന്നൊരു കഥാപാത്രത്തെ നമ്മൾ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ഗന്ധർവ്വൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മലയാളിക്ക് നിതീഷ് ഭരദ്വാജിനെ ആകും മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരിക. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖമാണ് മലയാളിക്ക് ഗന്ധർവൻ. ഞാൻ ഗന്ധർവ്വൻ എന്ന പത്മരാജൻ സാറിൻ്റെ ചിത്രം മലയാളികളെ അത്രയധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സജൽ ഇപ്പോൾ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ എന്ന സിനിമയിൽ ഒരു മികച്ച വേഷം ചെയ്തു. ഗന്ധർവ്വൻ ആകുന്നതിനുവേണ്ടി വളരെയധികം കഷ്ടപ്പാടുകൾ സജൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. വലിയ രീതിയിലുള്ള ബോഡി ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഒക്കെ അദ്ദേഹം നടത്തി.
റിമ കല്ലിങ്കലിലേക്ക്...
ആകാശത്തുനിന്ന് ഗന്ധർവ്വൻ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ മുന്നിലാണ്. ആ സ്ത്രീ ആകട്ടെ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റും. ഫെമിനിസ്റ്റ് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് വന്ന മുഖമായിരുന്നു റിമ കല്ലിങ്കൽ. മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ഫെമിനിസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അഭിനേത്രി തന്നെ വേണം ഞങ്ങളുടെ നായികയാകാൻ. ഇതേ വാക്യം തന്നെയാണ് കഥ പറയാൻ ചെന്നപ്പോൾ റിമ കല്ലിങ്കലിനോട് ആദ്യം വിശദീകരിച്ചത്.
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