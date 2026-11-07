'രാമായണ'യെ 'ആദിപുരുഷു'മായി താരതമ്യം ചെയ്ത് സോഷ്യല് മീഡിയ! ചര്ച്ചയ്ക്ക് ചൂടുപിടിപ്പിച്ച് പ്രഭാസ് ആരാധകര്; രണ്ടാം ദിനത്തില് എത്ര നേടി?
രണ്ബീര് കപൂര് ചിത്രം 'രാമായണ' റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചതു മുതൽ വലിയ ട്രോളാണ് പ്രഭാസ് നായകനായ ആദിപുരുഷിന് നേരിടേണ്ടി വന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 7, 2026 at 1:37 PM IST
നിതേഷ് തിവാരിയുടെ സംവിധാനത്തില് രണ്ബീര് കപൂര്, സായ് പല്ലവി, യഷ് എന്നിവര് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ 'രാമായണ'യ്ക്ക് മികച്ച തുടക്കം. നവംബര് 5 ആഗോളതലത്തില് എത്തിയ ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഇന്ത്യന് ബോക്സ് ഓഫിസിലെ പ്രകടനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോള് സോഷ്യല് മീഡിയയുടെ പ്രധാന ചര്ച്ച.
കാരണം 'രാമായണ'യുടെ റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് മുതല് പ്രഭാസ് ചിത്രമായ 'ആദിപുരുഷി'ന് വലിയ ട്രോള് മഴയായിരുന്നു നേരിടേണ്ടി വന്നത്. തിയേറ്ററില് പരാജയമായതോടെ ചിത്രത്തിന്റെ വി എഫ് എക്സുമായി 'രാമായണ'ത്തെ പലരും താരതമ്യം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല് 'രാമായണ' തിയേറ്ററുകളിലെത്തി രണ്ടാം ദിവസം പിന്നിടുമ്പോള് ഈ രണ്ടു ചിത്രങ്ങളുടെയും താരതമ്യം വീണ്ടും സോഷ്യല് മീഡിയയില് നിറയുകയാണ്. ചിത്രത്തിന്റെ ബോക്സ് ഓഫിസ് കലക്ഷന് കണക്കുകള് പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും ചര്ച്ചകള്ക്ക് ചൂടുപിടിച്ചത്.
4,000 കോടി ബജറ്റില് ഒരുങ്ങിയ രാമായണയ്ക്ക് 'ആദിപുരുഷി'ന്റെ ആദ്യ ദിവസത്തെ ഇന്ത്യന് കലക്ഷനെ മറികടക്കാന് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നതാണ് പലരും ചൂണ്ടികാണിക്കുന്നത്.
ആദ്യദിനത്തില് 'രാമായണ'യ്ക്ക് ആഗോളതലത്തില് മികച്ച പ്രതികരണവും വലിയ കലക്ഷനുമാണ് ലഭിച്ചത്. 155 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്. എന്നാല് ഇന്ത്യന് ബോക്സ് ഓഫിസില് 64.85 കോടി രൂപ മാത്രമാണ് നേടിയത്. രണ്ടാം ദിനമായ വെള്ളിയാഴ്ച നേരിയ ഇടിവ് നേരിടുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെയാണ് 'ആദിപുരുഷ്' വീണ്ടും സോഷ്യല് മീഡിയ ചര്ച്ചകളില് നിറഞ്ഞത്.
ആഗോളതലത്തില് 221.05 കോടി രൂപയാണ് രണ്ടുദിവസം കൊണ്ട് 'രാമായണ' നേടിയത്. ഇന്ത്യയില് നിന്ന് 134.80 കോടി രൂപയാണ് മൊത്തം നേടിയത്. 112.90 കോടി രൂപയാണ് നെറ്റ് കലക്ഷന്. വിദേശ വിപണിയില് നിന്ന് 86.25 കോടി രൂപയും ചിത്രം നേടി. രണ്ടാം ദിവസത്തില് മാത്രം 48.05 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. ആദ്യ ദിവസത്തെ 64.85 കോടി രൂപയില് നിന്ന് 25.9 ശതമാനത്തിന്റെ ഇടിവാണ് രണ്ടാം ദിവസമായപ്പോഴേക്കുമുണ്ടായത്.
ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തില് ഇന്ത്യയില് നിന്ന് ഹിന്ദിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് കലക്ഷന് നേടിയത്. 83 കോടി രൂപയാണ് ഇതുവരെ ൃ സ്വന്തമാക്കിയത്. തെലുഗുവില് നിന്ന് 10.75 കോടി രൂപയും കന്നഡയില് നിന്ന്. 12.40 കോടി രൂപയുമാണ് ചിത്രത്തിന് നേടാനായത്. തമിഴില് നിന്ന് 4.10 കോടി രൂപയും മലയാളത്തില് നിന്ന് 2.65 കോടി രൂപയും മാത്രമേ സ്വന്തമാക്കാനായുള്ളു. ഇനി വാരാന്ത്യങ്ങളിലും വരും ദിവസങ്ങളിലും ചിത്രത്തിന് വേഗത്തില് മുന്നേറ്റം നടത്താന് കഴിയുമോയെന്നാണ് ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റുകളും സിനിമാസ്വാദകരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
|ദിവസത്തെ കലക്ഷന്
|ഇന്ത്യ നെറ്റ്
|ഇന്ത്യ ഗ്രോസ്
|വളര്ച്ച/ ഇടിവ്
|ഷോകൾ
|ആദ്യ ദിവസം
|₹64.85 കോടി
|₹77.50 കോടി
|—
|25,200 രൂപ
|രണ്ടാം ദിവസം
|₹48.05 കോടി
|₹57.30 കോടി
|ഇടിവ്▼ 25.9%
|23,316 പേർ
|ഇതുവരെ
|₹112.90 കോടി
|₹134.80 കോടി
|—
|48,516 പേർ
സാക്നില്ക് നല്കുന്ന കണക്കുകള് പ്രകാരം നിലവില് 20,263 ഷോകളിലൂടെ ഇന്ത്യയില് 25.4 ശതമാനം ഒക്യുപന്സിയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.എന്നാല് ആദ്യദിവസത്തില് ഇന്ത്യയിലെ മിക്ക തിയേറ്ററുകളിലും വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. രണ്ടാം ദിവസത്തിലാണ് ഇടിവ് സംഭവിച്ചത്.
ഹിന്ദി പതിപ്പാണ് വരുമാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് ഇപ്പോഴും നൽകുന്നത്. രണ്ടാം ദിവസത്തില് മാത്രം 17,265 ഷോകളിൽ നിന്ന് 25.42 കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചു. കന്നഡ പതിപ്പ് 802 ഷോകളിൽ നിന്ന് 3.62 കോടി രൂപയും തെലുഗു പതിപ്പ് 1,320 ഷോകളിൽ നിന്ന് 3.02 കോടി രൂപയും നേടി. തമിഴ് പതിപ്പ് 487 ഷോകളിൽ നിന്ന് 1.11 കോടി രൂപയും മലയാളം പതിപ്പ് 389 ഷോകളിൽ നിന്ന് 89 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് നേടിയത്.
രാമായണയും ആദിപുരുഷും
'രാമായണ' ശക്തമായ ഓപ്പണിംഗ് നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 'ആദിപുരുഷി'ന്റെ ബോക്സ് ഓഫിസ് കലക്ഷനെ മറികടക്കാന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആദ്യദിനത്തില് രണ്വീര് ചിത്രം 'പത്താന്', 'അനിമല്', 'ദൃശ്യം 2' എന്നിവയുടെ ആദ്യദിന കലക്ഷനെ മറികടന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഓപ്പണിങ് ഡേയില് 'ആദിപുരുഷ്' നേടിയ നെറ്റ് കലക്ഷനെ മറികടക്കാന് ചിത്രത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല.
രണ്ടാം ദിവസം അവസാനിക്കുമ്പോൾ 'ആദിപുരുഷ്' ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 151 കോടി രൂപ നെറ്റ് നേടിയിരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, 'രാമായണ' നിലവിൽ 100 കോടി രൂപയ്ക്ക് അടുത്തു നേടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും രണ്ട് സിനിമകളുടെ റിലീസ് ചെയ്തിരുന്ന ദിവസങ്ങളിലും വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു.
'ആദി പുരുഷ്' തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത് വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു. രണ്ടാം ദിവസം ശനിയാഴ്ചയും അവധി ദിവസമായതുകൊണ്ടു തന്നെയും ചിത്രത്തിന്റെ കലക്ഷന് ഉയരാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് 'രാമായണ' തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത് വ്യാഴാഴ്ചയും പ്രവൃത്തി ദിനത്തിലുമാണ്. രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും പ്രവൃത്തി ദിനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ കലക്ഷനിലും ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. വരും ദിവസങ്ങളില് ചിത്രത്തിന്റെ കലക്ഷന് ഉയരുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്.
നമിത് മൽഹോത്രയുടെ പ്രൈം ഫോക്കസ് സ്റ്റുഡിയോസ്, ഡിഎൻഇജി, യാഷിന്റെ മോൺസ്റ്റർ മൈൻഡ് ക്രിയേഷൻസ് എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ച് നിര്മിച്ച ചിത്രം രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. അടുത്ത ഭാഗം 2028 ദീപാവലി റിലീസായാണ് തിയേറ്ററുകളില് എത്തുക.