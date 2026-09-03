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'കടലാടും സീമയിലെ' നിമിഷ സജയന്‍- സജീവ് പാഴൂര്‍ ചിത്രം 'എന്ന വിലൈ'യിലെ ആദ്യ ഗാനം പുറത്ത്

വൈകാരികതയും ഏറെ ആഴമുള്ളതും സാമൂഹിക പ്രധാന്യമുള്ള കഥപറയുന്ന ചിത്രമായിരിക്കും 'എന്ന വിലൈ'.

SAJEEV PAZHOOR NIMISHA SAJAYAN ENNA VILAI MOVIE ENNA VILAI MOVIE RELEASE
Enna Vilai Song (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 3, 2026 at 4:42 PM IST

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ദേശീയ പുരസ്‌കാര ജേതാവ് സജീവ് പാഴൂർ ഒരുക്കുന്ന പാൻ ഇന്ത്യൻ തമിഴ് ചിത്രം ‘എന്ന വിലൈ’യിലെ ആദ്യ ഗാനം പുറത്ത്. നിമിഷ സജയന്‍, കരുണാസ് എന്നിവര്‍ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്ന ചിത്രത്തിലെ 'കടലാടും സീമയിലെ' എന്ന ഗാനത്തിന്‍റെ വീഡിയോയാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

സാം സി.എസ് സംഗീതം ഒരുക്കിയ ഗാനം ആലപിച്ചത് ആന്‍റണി ദാസന്‍ ആണ്. ഗാനത്തിന് വരികൾ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് കാർത്തിക് നേതയും ആണ്. സെപ്റ്റംബറിൽ ആഗോള റിലീസായി ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും. കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനത്തിന് എത്തിക്കുന്നത് ദുൽഖർ സൽമാന്‍റെ വേഫെറർ ഫിലിംസ്.

കലാമയ സിനിവേഴ്‌സ്, റോമിയോ പിക്ചേഴ്‌സ് എന്നീ ബാനറുകളിൽ മലയാളിയായ ജിതേഷ് വി, അനുഗോപാൽ വേണുഗോപാലൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് സിനിമ നിര്‍മിക്കുന്നത്. ഈ ചിത്രം രചിച്ചു സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്, ‘തൊണ്ടിമുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മികച്ച തിരക്കഥയ്ക്കുള്ള ദേശീയ അവാർഡും മികച്ച തിരക്കഥയ്ക്കുള്ള കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡും നേടിയ സജീവ് പാഴൂർ ആണ്.

ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ജീവിത മുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍ എത്തിക്കുന്ന ഗാനമാണ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. സിനിമയുടെ കഥാപശ്ചാത്തലത്തെ കുറിച്ചുളള സൂചനയും ഗാനം നല്‍കുന്നുണ്ട്. മനോഹരമായ മെലഡി ഗാനമാണിത്. കരുണാസ്, നിമിഷ സജയൻ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന താരങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഈ ഗാനരംഗത്തിലുണ്ട്. ഏറെ വൈകാരിക മുഹൂർത്തങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ചിത്രമായിരിക്കും ഇതെന്നാണ് ഗാനം നല്‍കുന്ന സൂചന.

ചിത്രത്തിന്‍റെ ഓഡിയോ റൈറ്റ്സ് പ്രശസ്‌ത സംഗീത സംവിധായകനും നിർമാതാവുമായ ജി.വി. പ്രകാശ് കുമാറിന്‍റെ മ്യൂസിക് ലേബൽ ആണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. സോഷ്യോ- പൊളിറ്റിക്കൽ ത്രില്ലർ ഘടകങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ഫാമിലി ഡ്രാമ ആയാണ് ‘എന്ന വിലൈ’ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചന.

പതിനാറാമത് ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൽ മികച്ച തിരക്കഥയ്ക്കുള്ള പുരസ്‌കാരം നേടിയ ചിത്രമാണിത്. വൈകാരികതയും ഏറെ ആഴമുള്ളതും സാമൂഹിക പ്രധാന്യമുള്ള കഥപറയുന്ന ചിത്രമായിരിക്കും എന്ന വിലൈ.

രാമേശ്വരം പശ്ചാത്തലമാക്കി കഥ പറയുന്ന ഈ ചിത്രം, രാമേശ്വരം, ചെന്നൈ, പോണ്ടിച്ചേരി, കൊച്ചി എന്നിവിടങ്ങളിലെ 56 ലൊക്കേഷനുകളിലായി മൂന്ന് ഷെഡ്യൂളുകളിലായാണ് ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയത്.

നിമിഷ സജയൻ, കരുണാസ് എന്നിവർക്കൊപ്പം വൈ ജി മഹേന്ദ്രൻ, പൂർണ്ണിമ ഭാഗ്യരാജ്, മൊട്ട രാജേന്ദ്രൻ, വിജയലക്ഷ്മി, ഷാഷ, പ്രവീണ, കമലേഷ്, ഗോലി സോഡ പാണ്ഡി, ജെ. എസ്. കവി, മോഹൻ റാം, നിഴൽഗൽ രവി, പ്രവീണ, വിവിയാന, ചേതൻ കുമാർ, കവിതാലയ കൃഷ്ണ, ടിഎസ്ആർ ശ്രീനിവാസ്, ലോള്ളൂ സഭ, സ്വാമിനാഥൻ, കൊട്ടച്ചി, ദീപ ശങ്കർ, ചിത്ത ദർശൻ, കവി നക്കലിറ്റീസ്, കെ പി വൈ കോദണ്ഡം, പശുപതി രാജ്, സൂപ്പർ ഗുഡ് സുബ്രമണി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

സെപ്‌റ്റംബറില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്ന ചിത്രം തമിഴ്, മലയാളം, തെലുഗു, കന്നഡ, ഹിന്ദി ഭാഷകളിൽ ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തും. ഛായാഗ്രഹണം - ആൽബി ആന്റണി, സംഗീതം - സാം സി എസ്, എഡിറ്റർ - ശ്രീജിത്ത് സാരംഗ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - എം ശിവകുമാർ, ആർട്ട് ഡയറക്ടർ - കെ ശിവകൃഷ്ണ, ആക്ഷൻ - പിസി സ്റ്റണ്ട്സ്, കോ-ഡയറക്ടർ - രതീഷ്, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ - ആർ മുരുഗാനന്ദം, മേക്കപ്പ് - വി. ദിനേഷ്കുമാർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് - സൽമാൻ കെ എം, സ്റ്റിൽസ് - കാർത്തിക് എ കെ, പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർമാർ - ആർ രാജീവ് ഗാന്ധി, പി കാർത്തി, പിആർഒ - ശബരി.

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TAGGED:

SAJEEV PAZHOOR
NIMISHA SAJAYAN
ENNA VILAI MOVIE
ENNA VILAI MOVIE RELEASE
KADALAADUM SEEMAYILE VIDEO SONG OUT

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