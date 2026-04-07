വിസ്മയങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കാന് നിമിഷ് രവി ; ഇനി ഋഷഭ് ഷെട്ടിയുടെ 'ജയ് ഹനുമാന്' ടീമിനോടൊപ്പം
തെലുഗുവിലെ വമ്പന് നിര്മാണ കമ്പനിയായ മൈത്രി മൂവി മേക്കേഴ്സ് ആണ് 'ജയ് ഹനുമാന്' നിര്മിക്കുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 7, 2026 at 4:44 PM IST
പാന്-ഇന്ത്യന് ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് ഹിറ്റായ ഹനുമാൻ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം പ്രശാന്ത് വര്മ സംവിധാനം ചെയുന്ന ചിത്രമാണ് ജയ് ഹനുമാന്. കാന്താര എന്ന പാന് ഇന്ത്യന് ചിത്രത്തിന് ശേഷം ദേശീയ അവാര്ഡ് ജേതാവും കന്നഡ സൂപ്പര്താരവുമായ ഋഷഭ് ഷെട്ടിയാണ് ചിത്രത്തില് ഹനുമാനായി എത്തുന്നത്. എന്നാല് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം നിര്വഹിക്കുന്നത് മലയാളയായ നിമിഷ് രവിയാണ്.
ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് ചിത്രങ്ങളായ ലോക ചാപ്റ്റര് വണ്: ചന്ദ്രയ്ക്കും ലക്കി ഭാസ്കറിനും ക്യാമറ ചലപ്പിച്ച ഛായാഗ്രാഹകനാണ് നിമിഷ് രവി. വമ്പന് മുതല് മുടക്കില് ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം നിര്വഹിക്കുന്ന കാര്യം നിമിഷ് രവി തന്നെയാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചത്.
" എന്റെ അടുത്ത സിനിമ, എന്റെ മുഴുവന് സമര്പ്പണവും ആശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമ. അവസാനം ഏറെ ദൂരെയായി, മങ്ങിയതുപോലെയും തോന്നുന്നു. എന്നാല് അതിന്റെ മായാജാലത്തില് ഞാന് വിശ്വസിക്കുന്നു", നിമിഷ് രവി കുറിച്ചു.
നേരത്തെ ജയ് ഹനുമാന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര് പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നാലെ വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് സിനിമാസ്വാദകര് ഇതിനെ സ്വീകരിച്ചത്. തെലുഗുവിലെ വമ്പന് നിര്മാണ കമ്പനിയായ മൈത്രി മൂവി മേക്കേഴ്സ് ആണ്. 'ജയ് ഹനുമാന്' നിര്മിക്കുന്നത്.
അതേസമയം പ്രശാന്ത് വര്മ- റിഷഭ് ഷെട്ടി- മൈത്രി മൂവി മേക്കേഴ്സ് കൂട്ടുകെട്ടില് ചിത്രം ഒരുങ്ങന്നുവെന്നതറിഞ്ഞതു മുതല് പ്രേക്ഷകര് ഏറ്റവുമധികം കാത്തിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യന് ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായി ജയ് ഹനുമാന് മാറി.
കാന്താരയിലൂടെ വലിയ ഇന്ത്യയിലുടനീളം പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയ ഋഷഭ് ഷെട്ടി സമകാലിക കഥകളെ പുരാണ കഥകളുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് വമ്പന് ഹിറ്റ് തീര്ക്കുന്ന പ്രശാന്ത് വര്മയോടൊപ്പം ഒന്നിക്കുമ്പോള് ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്ററില് കൂടുതല് പ്രേക്ഷകര് മറ്റൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല.
ജയ് ഹനുമാന് ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര് പുറത്തു വിട്ടിരുന്നത്, കൈയ്യില് ശ്രീരാമ വിഗ്രഹം ആദരവോടെ പിടിച്ച് ഇരിക്കുന്ന ഹനുമാന് എന്ന കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് റിഷഭ് ഷെട്ടിയെ പോസ്റ്ററില് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രശാന്ത് വര്മ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഭാഗമാണ് ജയ് ഹനുമാന്.
നവീന് യെര്നേനിയും വൈ രവിശങ്കറും ചേര്ന്ന് നിര്മ്മിക്കുന്ന ചിത്രം വമ്പന് മുതല് മുടക്കിലും മികച്ച സാങ്കേതിക നിലവാരത്തിലുമായിരിക്കും ഒരുക്കുന്നത്.
ദുല്ഖര് സല്മാന് നായകനായ കുറുപ്പ്, മമ്മൂട്ടി പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ റോഷാക്, ദുല്ഖല് സല്മാന്റെ തെലുഗു ചിത്രം ലക്കി ഭാസ്കര് തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളുടെ ഡി ഒ പി നിര്വഹിച്ചതിലൂടെ പ്രേക്ഷകര്ക്ക് നിമിഷ് രവിയെ സുപരിചിതമാണ്.
മാത്രമല്ല നടി അഹാന കൃഷ്ണ കുമാറുമായി പ്രണയത്തിലാണെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള് ഇടയ്ക്കിടെ പരക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിമിഷ് രവി വാര്ത്തകളില് പലപ്പോഴും നിറഞ്ഞു നില്ക്കാറുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അഹാനയോ നിമിഷ് രവിയോ പരസ്യമായി പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാല് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഹാനയുടെ പിതാവ് നടന് കൃഷ്ണകുമാര് ചില വെളിപ്പെടുത്തലുകള് നടത്തിയിരുന്നു. മക്കള് കല്യാണം കഴിക്കാന് പോകുന്നവരെ നേരത്തെ അറിയാമെന്നാണ് കൃഷ്ണ കുമാര് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. നിമിഷിന്റെ അച്ഛന് രവിയുമായി എനിക്ക് 35 കൊല്ലമായുള്ള പരിചയമുണ്ടെന്നും പ്രൊഡ്യുസര് ആയിരുന്നുവെന്നും കൃഷ്ണ കുമാര് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. വര്ഷങ്ങള് മുമ്പ് അഹാനയും നിമിഷും ഷോര്ട്ട് ഫിലിം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഞാന് നിമിഷിനെ പരിചയപ്പെടുന്നതെന്നും കൃഷ്ണ കുമാര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
