ആകാംക്ഷയോടെ ആരാധകര്! സജിന് ഗോപുവും നിഖില വിമലും ഒന്നിക്കുന്ന 'ധൂമകേതു' റിലീസ് ഡേറ്റ് പുറത്ത്
'സൂക്ഷ്മദര്ശിനി' എന്ന സൂപ്പര്ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം ഹാപ്പി അവേഴ്സ് എന്റര്ടെയ്ന്മെന്റ്സും എ ആൻഡ് എച്ച്എസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസും ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് 'ധൂമകേതു'.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 10, 2026 at 9:40 AM IST
പ്രേക്ഷകരേവരും ഏറ്റെടുത്ത 'നെയ്മര്' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം സുധി മാഡിസണ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ധൂമകേതു' റിലീസിനൊരുങ്ങുന്നു. 'സൂക്ഷ്മദര്ശിനി' എന്ന സൂപ്പര്ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം ഹാപ്പി അവേഴ്സ് എന്റര്ടെയ്ന്മെന്റ്സും എ ആൻഡ് എച്ച്എസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസും ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് 'ധൂമകേതു'.
സജിൻ ഗോപുവും നിഖില വിമലും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്ന ചിത്രം സെപ്റ്റംബർ 25-ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.
'ധൂമകേതു' സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ നേരത്തെ പ്രേക്ഷകര് ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. മലയാളത്തിൽ അപൂർവ്വമായി മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന അണ്ടർവാട്ടർ ദൃശ്യങ്ങളുമായാണ് 'ധൂമകേതു' ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് എത്തിയിരുന്നത്. സിനിമയുടേതായി പുറത്തിറങ്ങിയ 'ചിരഞ്ജീവി' എന്ന ഗാനവും ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.
സജിൻ ഗോപു, നിഖില വിമൽ എന്നിവര്ക്ക് പുറമെ ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ, ഗണപതി, സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതൻ തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന താരങ്ങള്. സമീർ താഹിർ, ഷൈജു ഖാലിദ്, സജിൻ അലി, അബ്ബാസ് തിരുനാവായ എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ രചന നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് സോണിയും മനുവും ചേർന്നാണ്.
വിതരണം : ഭാവന റിലീസ്, ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം നിര്വഹിക്കുന്നത് ജിൻ്റോ ജോർജ്ജ് ആണ്, എഡിറ്റർ: വിവേക് ഹർഷൻ, സിനിമയ്ക്ക് സംഗീത സംവിധാനം നിര്വഹിക്കുന്നത് അങ്കിത് മേനോൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: ഔസേപ്പ് ജോൺ, ശബ്ദലേഖനം: രംഗനാഥ് രവി, വസ്ത്രാലങ്കാരം: മഷർ ഹംസ, ചമയം: ആർ. ജി. വയനാടൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: ആന്റണി തോമസ്, സംഘട്ടനം: സ്റ്റീവൻ കുമാർ, കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ: ബിനോയ് നമ്പാല, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: ബോബി സത്യശീലൻ, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ: ഷൗക്കത്ത് കല്ലൂസ്, സൗണ്ട് മിക്സ്: വിഷ്ണു സുജാതൻ, ഡിസൈൻ: യെല്ലോടൂത്ത്സ്, സ്റ്റിൽസ്: സെറീൻ ബാബു, പ്രൊമോ സ്റ്റിൽസ്: വിഷ്ണു തണ്ടാശ്ശേരി, രോഹിത് കെ. സുരേഷ്, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർമാർ: നിശാന്ത് എസ്. പിള്ള, വാസുദേവൻ വി. യു, ഡി.ഐ: കളർ പ്ലാനറ്റ് സ്റ്റുഡിയോസ്, വി.എഫ്.എക്സ്: പിക്റ്റോറിയൽ വി.എഫ്.എക്സ്, പ്രോലാബ് വി.എഫ്.എക്സ്, പി.ആർ.ഒ: ആതിര ദിൽജിത്ത്.
'അനന്തൻ കാടാണ്' നിഖില വിമലിന്റേതായി അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം. മുരളി ഗോപിയുടെ തിരക്കഥയിൽ ജിയെൻ കൃഷ്ണകുമാർ സംവിധാനം ചെയുന്ന മലയാള ചിത്രമാണിത്. ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാര് വെബ്സീരിസ് 'അണലി' എന്നിവയാണ് നിഖില വിമലിന്റേതായി അണിയറയില് ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റിലീസുകള്. 'പൊന്മാന്', 'പൈങ്കിളി' എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ താരമാണ് സജിന് ഗോപു.