നിഖില വിമല്- സജിന് ഗോപു ചിത്രം ധൂമകേതു റിലീസിനൊരുങ്ങുന്നു; സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂര്ത്തിയായി
സുധി മാഡിസണ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റില് പോസ്റ്റര് അടുത്തിടെയാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 27, 2026 at 3:00 PM IST
പ്രേക്ഷകര് ഏറ്റെടുത്ത സൂക്ഷ്മദര്ശനി എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ഹാപ്പി അവേഴ്സ് എന്റര്ടെയ്ന്മെന്റ്സും എ ആന്ഡ് എച്ച് എസ് പ്രൊഡക്ഷന് ഹൗസും ചേര്ന്ന് നിര്മിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് ധൂമകേതു. നിഖില വിമല് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ഈ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂര്ത്തിയായി.
ഷൈന് ടോം ചാക്കോ, സജിന് ഗോപു, സിദ്ധാര്ഥ് ഭരതന്, ഗണപതി എന്നിവരും ചിത്രത്തില് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്ന ചിത്രമാണിത്. സുധി മാഡിസണ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റില് പോസ്റ്റര് അടുത്തിടെയാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്.
സമീർ താഹിർ, ഷൈജു ഖാലിദ്, സജിൻ അലി, അബ്ബാസ് തിരുനാവായ എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ രചന നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് സോണിയും മനുവും ചേർന്നാണ്.
ഛായാഗ്രഹണം: ജിൻ്റോ ജോർജ്ജ്, എഡിറ്റർ: ചമൻ ചാക്കോ, സംഗീതം: ജസ്റ്റിൻ വർഗ്ഗീസ്, കോസ്റ്റ്യും: മഷർ ഹംസ, സൗണ്ട് ഡിസൈനർ: രംഗനാഥ് രവി, കാസ്റ്റിങ് ഡയറക്ടർ: ബിനോയ് നമ്പാല, മേക്കപ്പ്: ആർ.ജി വയനാടൻ, ഗാനരചന: വിനായക് ശശികുമാർ.
പ്രാഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: ഓസേപ്പ് ജോൺ, ചീഫ് അസ്സോ.ഡയറക്ടർ: ബോബി സത്യശീലൻ, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ: ഷൗക്കത്ത് കല്ലൂസ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: ആൻ്റണി തോമസ്, വി.എഫ്.എക്സ്: പിക്റ്റോറിയൽ എഫ്എക്സ്, അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർമാർ: നിഷാന്ത് എസ്.പിള്ള, വാസുദേവൻ വി.യു, പ്രൊമോ സ്റ്റിൽസ്: രോഹിത് കെ സുരേഷ്, സ്റ്റിൽസ്: സെറിൻ ബാബു, ഡിസൈൻ: യെല്ലോ ടൂത്ത്സ്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ: ഭാവന റിലീസ്, പിആർഒ: ആതിര ദിൽജിത്ത്.
2026 പകുതിയോടെ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തുമെന്നാണ് സൂചന. എന്നാല് നിര്മാതാക്കള് ഇതുവരെ റിലീസ് തിയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. 2025 ഡിസംബര് 1 നായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചത്.
പെണ്ണു കേസാണ് നിഖില വിമലിന്റേതായി അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം. നവാഗതനായ ഫെബിന് സിദ്ധാര്ഥ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. രശ്മി രാധാകൃഷ്ണും ഫെബിന് സിദ്ധാര്ഥുമാണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ രചിച്ചത്. ഇതിന്റെ ഒടിടി അവകാശം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് സീ5 ആണ്.
ദ്വിഭാഷ ആക്ഷന് ത്രില്ലര് ചിത്രം അനന്തന് കാട്, ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാര് വെബ്സീരിസ് അണലി എന്നിവയാണ് നിഖില വിമലിന്റേതായി അണിയറയില് ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റിലീസുകള്.
പൊന്മാന്, പൈങ്കിളി എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ താരമാണ് സജിന് ഗോപു.
