റിലീസ് തിയതി മാറ്റി; പ്രഖ്യാപിച്ചതിലും നേരത്തെ നിഖില വിമലിന്‍റെ പെണ്ണ് കേസ് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്

കാസര്‍ക്കോട്ട് മുതല്‍ കന്യാകുമാരി വരെ ഓടി നടന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് വിവാഹ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന പെണ്‍കുട്ടിയായാണ് നിഖില ചിത്രത്തിലെത്തുന്നത്.

PENNU CASE RELEASE DATE ANNOUNCED NIKHILA VIMAL NIKHILA VIMAL MOVIES LATEST MALAYALAM MOVIE RELEASE
Pennu Case (Movie Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 8, 2026 at 4:43 PM IST

2 Min Read
നിഖില വിമല്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന പെണ്ണ് കേസ് ജനുവരി 10 ന് ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും. നിഖില വിമലിനോടൊപ്പം, ഹക്കീം ഷാജഹാൻ, രമേശ് പിഷാരടി, അജു വർഗ്ഗീസ് എന്നിവരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

നവാഗതനായ ഫെബിൻ സിദ്ധാർത്ഥ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ പെണ്ണ് കേസ് 2026 ജനുവരി പതിനാറിന് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുമെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ കേസ് നേരത്തെ വിളിച്ചു എന്ന പോസ്റ്ററോടുകൂടിയാണ് ജനുവരി 10ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുമെന്ന് ചിത്രത്തിന്‍റെ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കാസര്‍ക്കോട്ട് മുതല്‍ കന്യാകുമാരി വരെ ഓടി നടന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് വിവാഹ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന പെണ്‍കുട്ടിയായാണ് നിഖില ചിത്രത്തിലെത്തുന്നത്. അവതരണം കൊണ്ടും വ്യത്യസ്‌തതകൊണ്ടും നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയ ട്രെയിലര്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധപിടിച്ചുപറ്റിയിരുന്നു.

കേരളത്തില്‍ അങ്ങോളമിങ്ങോളം ഒരു പെണ്‍കുട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് വിവാഹ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നതെന്നാണ് ട്രെയിലറിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്.

ഒരു പെണ്‍കുട്ടി ഓടിനടന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് വിവാഹ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്ന വാര്‍ത്തയോടെയാണ് ട്രെയിലര്‍ ആരംഭിക്കുന്നത്. പല നാടുകളില്‍ പല പേരുകളിലൂടെയാണ് വിവാഹ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നതെന്ന് ട്രെയിലറില്‍ കാണാം. ഇത് പിന്നീട് കേസാവുന്നതും അന്വേഷണമൊക്കെ ട്രെയിലറില്‍ രസകരമായ രീതിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊലീസ് വേഷത്തിലാണ് ഹക്കീം ചിത്രത്തിലെത്തുന്നത്.

ഇർഷാദ് അലി,അഖിൽ കവലയൂർ, കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാഷ്, ശ്രീകാന്ത് വെട്ടിയാർ, ജയകൃഷ്ണൻ, പ്രവീൺ രാജാ, ശിവജിത്, കിരൺ പീതാംബരൻ, ഷുക്കൂർ, ധനേഷ്, ഉണ്ണി നായർ, രഞ്ജി കങ്കോൽ,സഞ്ജു സനിച്ചൻ, അനാർക്കലി,ആമി,സന്ധ്യാ മനോജ്, ലാലി തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തില്‍ വേഷമിടുന്നുണ്ട്.

ഇ ഫോര്‍ എക്‌സ്പിരിമെന്‍റ്സ്, സീസ്റ്റുഡിയോസ് ലണ്ടന്‍ ടാക്കീസ്, വി യു ടാക്കീസ് എന്‍റര്‍ടെയ്ന്‍മെന്‍റ്സ് എന്നീ ബാനറില്‍ മുകേഷ് ആര്‍ മേത്ത, ഉമേഷ് കെ ആര്‍, രാജേഷ് കൃഷ്‌ണ, സി വി സാരഥി എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്.

ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഛായാഗ്രഹണം നിര്‍വഹിക്കുന്നത് ഷിനോസ്. രശ്‌മി രാധാകൃഷ്ണൻ, ഫെബിൻ സിദ്ധാർത്ഥ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന് കഥയും തിരക്കഥയും ഒരുക്കിയത്.

സംഗീതം-അങ്കിത് മേനോൻ,എഡിറ്റർ-ഷമീർ മുഹമ്മദ്. കോ- പ്രൊഡ്യൂസർ- അക്ഷയ് കെജ്‌രിവാൾ,അശ്വതി നടുത്തോളി,

Pennu Case (Movie Poster)

ക്രീയേറ്റീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ-വിനോദ് സി ജെ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ-വിനോദ് രാഘവൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ-അർഷാദ് നക്കോത്ത്,ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ-പ്രേംലാൽ കെ കെ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ-ജിനു പി കെ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ-അർഷാദ് നക്കോത്ത്, മേക്കപ്പ്-ബിബിൻ തേജ, കോസ്റ്റ്യൂംസ്-അശ്വതി ജയകുമാർ,സ്റ്റിൽസ്-റിഷാജ് മുഹമ്മദ്, ഡിസൈൻ-യെല്ലോ ടൂത്ത്സ്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ-അസിഫ് കൊളക്കാടൻ, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ-കിഷൻ മോഹൻ,സൗണ്ട് മിക്സിംഗ്-എം ആർ രാജാകൃഷ്ണൻ, കളറിസ്റ്റ്-ലിജു പ്രഭാകർ, ആക്ഷൻ-അഷറഫ് ഗുരുക്കൾ, വിഎഫ്എക്സ്-ഡിജിറ്റൽ ടെർബോ മീഡിയ, മാർക്കറ്റിംഗ് ഹെഡ്-വിവേക് രാമദേവൻ, (ക്യാറ്റലിസ്റ്റ്) ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ-സോനു അലക്സ്, പി ആർ ഒ-എ എസ് ദിനേശ്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

