ETV Bharat / entertainment

പല ദേശങ്ങളില്‍ പല വേഷങ്ങളില്‍! വിവാഹ തട്ടിപ്പുകാരിയായി നിഖില വിമല്‍, പെണ്ണ് കേസ് ട്രെയിലര്‍

കേരളത്തില്‍ അങ്ങോളമിങ്ങോളം ഒരു പെണ്‍കുട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് വിവാഹ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നതെന്നാണ് ട്രെയിലര്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന.

PENNU CASE MOVIE NIKHILA VIMALPENNU CASE TRAILER MALAYALAM LATEST MOVIE RELEASE
Movie Poster (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 19, 2025 at 8:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

നിഖില വിമല്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന പെണ്ണ് കേസിന്‍റെ ട്രെയിലര്‍ പുറത്ത്. കാസര്‍ക്കോട്ട് മുതല്‍ കന്യാകുമാരി വരെ ഓടി നടന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് വിവാഹ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന പെണ്‍കുട്ടിയായാണ് നിഖില ചിത്രത്തിലെത്തുന്നത്. അവതരണം കൊണ്ടും വ്യത്യസ്‌തതകൊണ്ടും ട്രെയിലര്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധപിടിച്ചുപറ്റുന്നുണ്ട്.

നിഖില വിമലിനോടൊപ്പം, ഹക്കീം ഷാജഹാൻ, രമേശ് പിഷാരടി, അജു വർഗ്ഗീസ് എന്നിവരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നവാഗതനായ ഫെബിൻ സിദ്ധാർത്ഥ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ പെണ്ണ് കേസ് 2026 ജനുവരി പതിനാറിന് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും.

കേരളത്തില്‍ അങ്ങോളമിങ്ങോളം ഒരു പെണ്‍കുട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് വിവാഹ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നതെന്നാണ് ട്രെയിലറിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്.

ഒരു പെണ്‍കുട്ടി ഓടിനടന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് വിവാഹ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്ന വാര്‍ത്തയോടെയാണ് ട്രെയിലര്‍ ആരംഭിക്കുന്നത്. പല നാടുകളില്‍ പല പേരുകളിലൂടെയാണ് വിവാഹ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നതെന്ന് ട്രെയിലറില്‍ കാണാം. ഇത് പിന്നീട് കേസാവുന്നതും അന്വേഷണമൊക്കെ ട്രെയിലറില്‍ രസകരമായ രീതിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊലീസ് വേഷത്തിലാണ് ഹക്കീം ചിത്രത്തിലെത്തുന്നത്.

ഇർഷാദ് അലി,അഖിൽ കവലയൂർ, കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാഷ്, ശ്രീകാന്ത് വെട്ടിയാർ, ജയകൃഷ്ണൻ, പ്രവീൺ രാജാ, ശിവജിത്, കിരൺ പീതാംബരൻ, ഷുക്കൂർ, ധനേഷ്, ഉണ്ണി നായർ, രഞ്ജി കങ്കോൽ,സഞ്ജു സനിച്ചൻ, അനാർക്കലി,ആമി,സന്ധ്യാ മനോജ്, ലാലി തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തില്‍ വേഷമിടുന്നുണ്ട്.

ഇ ഫോര്‍ എക്‌സ്പിരിമെന്‍റ്സ്, സീസ്റ്റുഡിയോസ് ലണ്ടന്‍ ടാക്കീസ്, വി യു ടാക്കീസ് എന്‍റര്‍ടെയ്ന്‍മെന്‍റ്സ് എന്നീ ബാനറില്‍ മുകേഷ് ആര്‍ മേത്ത, ഉമേഷ് കെ ആര്‍, രാജേഷ് കൃഷ്‌ണ, സി വി സാരഥി എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്.

ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഛായാഗ്രഹണം നിര്‍വഹിക്കുന്നത് ഷിനോസ്. രശ്‌മി രാധാകൃഷ്ണൻ, ഫെബിൻ സിദ്ധാർത്ഥ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന് കഥയും തിരക്കഥയും ഒരുക്കിയത്.

സംഗീതം-അങ്കിത് മേനോൻ,എഡിറ്റർ-ഷമീർ മുഹമ്മദ്. കോ- പ്രൊഡ്യൂസർ- അക്ഷയ് കെജ്‌രിവാൾ,അശ്വതി നടുത്തോളി,

ക്രീയേറ്റീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ-വിനോദ് സി ജെ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ-വിനോദ് രാഘവൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ-അർഷാദ് നക്കോത്ത്,ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ-പ്രേംലാൽ കെ കെ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ-ജിനു പി കെ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ-അർഷാദ് നക്കോത്ത്, മേക്കപ്പ്-ബിബിൻ തേജ, കോസ്റ്റ്യൂംസ്-അശ്വതി ജയകുമാർ,സ്റ്റിൽസ്-റിഷാജ് മുഹമ്മദ്, ഡിസൈൻ-യെല്ലോ ടൂത്ത്സ്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ-അസിഫ് കൊളക്കാടൻ, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ-കിഷൻ മോഹൻ,സൗണ്ട് മിക്സിംഗ്-എം ആർ രാജാകൃഷ്ണൻ, കളറിസ്റ്റ്-ലിജു പ്രഭാകർ, ആക്ഷൻ-അഷറഫ് ഗുരുക്കൾ, വിഎഫ്എക്സ്-ഡിജിറ്റൽ ടെർബോ മീഡിയ, മാർക്കറ്റിംഗ് ഹെഡ്-വിവേക് രാമദേവൻ, (ക്യാറ്റലിസ്റ്റ്) ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ-സോനു അലക്സ്, പി ആർ ഒ-എ എസ് ദിനേശ്.

Also Read:ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ലോകത്ത് രണ്ടെണ്ണമുള്ള ക്യാമറയില്‍;മാ വന്ദേ ആരംഭിച്ചു, മോദിയായി ഉണ്ണി മുകുന്ദന്‍

TAGGED:

PENNU CASE MOVIE
NIKHILA VIMAL
PENNU CASE TRAILER
MALAYALAM LATEST MOVIE RELEASE
PENNU CASE MOVIE OFFICIAL TRAILER

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.