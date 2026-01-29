ETV Bharat / entertainment

വെറും കളിയല്ല, ഇത് കാര്യമാണ്! സിനിമയെ വെല്ലുന്ന വളർച്ചയുമായി കേരളത്തിലെ ഗെയിമിങ് ഇൻഡസ്ട്രി

കേരളത്തിലെ അനിമേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയയെ കുറിച്ച് നിഖിൽ ചന്ദ്രൻ

nikhil chandran about kerala gaming industry
നിഖിൽ ചന്ദ്രൻ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 29, 2026 at 3:38 PM IST

സിനിമ കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിനോദപാദിയാണ് ഗെയിമിങ്. ഈ മേഖല പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയുടെ മാത്രം കുത്തകയാണെന്നുള്ള മിഥ്യാധാരണ പലര്‍ക്കുമുണ്ട്. വിഖ്യാത ഗെയിംസ് സ്റ്റുഡിയോകളിലെല്ലാം മലയാളി സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിന് ഈ മേഖലയിലുള്ള സംഭാവനകളെക്കുറിച്ച് ഭൂരിഭാഗം പേരും അജ്ഞരാണ്. സിനിമാമേഖല പോലെ തന്നെ ശക്തമായ അടിത്തറ ഉള്ളതാണ് കേരളത്തിലെ അനിമേഷൻ ഗെയിമിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയും. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് നിലവാരത്തിലുള്ള അനിമേഷൻ വിഎഫ്എക്സ് ഗെയിമിങ് സ്റ്റുഡിയോകളെയും കലാകാരന്മാരെയും ലോ കൈപിടിച്ചുയർത്തി ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ എത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള സംഘടനയുടെ പേരാണ് സൈക് അഥവാ സൊസൈറ്റി ഓഫ് എവിജി സിഎക്സ്ആർ. സംഘടനയുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റും എ ആർ വിആർ ഗെയിമിങ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടിൽറ്റ് ലാബ് എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൻറെ ഫൗണ്ടറുമായ നിഖിൽ ചന്ദ്രൻ കേരളത്തിലെ അനിമേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു.

കേരളത്തിലെ ഗെയിമിങ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ആഗോളതലത്തിൽ സംവദിക്കാനും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും, തങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ ലോകത്തിനു മുന്നിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാനും ഉതകുന്ന ഗ്ലോബൽ ഗെയിം ജാം എന്ന പരിപാടി ജനുവരി 30 മുതൽ ഫെബ്രുവരി ഒന്നുവരെ കൊച്ചിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. സൈക്കിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് പരിപാടിയുടെ സംഘാടനം.

ടിൽറ്റ് ലാബ്

സ്ലിപ്പ് സ്ട്രീം എന്ന വളരെ വിജയം നേടിയ ഒരു ഗെയിമിലൂടെയാണ് നിഖിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ ടിൽറ്റ് ലാബ് എന്ന പ്രസ്ഥാനം ഈ മേഖലയിൽ തങ്ങളുടേതായ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നീട് വിവിധ ജോണറിലുള്ള ഗെയിമുകൾ കമ്പനി പുറത്തിറക്കി. ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ കേരള പൊലീസുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ടും ഗെയിമുകൾ പുറത്തിറക്കി. ദൃശ്യമാധ്യമ ലോകത്തെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇപ്പോൾ ടിൽറ്റ് ലാബ് എന്ന പ്രസ്ഥാനം സജീവമാണ്. ചലച്ചിത്രമേഖലയിലും ടിൽറ്റ് ലാബ് കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തിക്കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞവർഷം പുറത്തിറങ്ങിയ മലയാള ചിത്രം എആർഎം അടക്കമുള്ള സിനിമകളുടെ പ്രീ വിഷ്വലൈസേഷൻ ജോലികൾ ടിൽറ്റ് ലാബ് ആണ് നിർവഹിച്ചത്. തെലുഗു ഹിന്ദി മുൻനിര സിനിമകളിലും നിഖിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രസ്ഥാനം എത്തി യിട്ടുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ ഗെയിമിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരുപിടി പ്രോജക്ടുകളും ആയിട്ടാണ് കമ്പനി മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നത്.

ഗ്ലോബൽ ഗെയിം ജാം

കേരളത്തിലെ ഗെയിമിങ് ഇൻഡസ്ട്രി ഒട്ടും പിന്നോട്ട് അല്ല എന്ന് നിഖിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇൻഡസ്ട്രിയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ സൈക് (സൊസൈറ്റി ഓഫ് എ വി ജി സി എക്സ് ആർ) സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പിന്തുണയോടെ നിരവധി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞമാസം ചെന്നൈയിൽ ഐ ജി ഡി എ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള 10 അനിമേഷൻ ഗെയിമിംഗ് സ്റ്റുഡിയോകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചു. അവരുടെ വർക്കുകൾ ലോകത്തിനു കാണിച്ചുകൊടുക്കാനും അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും ഉള്ള വേദിയാണ് അതൊക്കെ. വരുന്ന ജനുവരി 30 മുതൽ ഒന്നു വരെ കൊച്ചിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഗ്ലോബൽ ഗെയിം ജാം എന്ന പരിപാടിയിൽ മുന്നൂറിൽ അധികം സ്റ്റുഡിയോകളുടെ സഹകരണമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ ജി ജി ജെ (ഗ്ലോബൽ ഗെയിം ജാം) ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

ഗെയിമിങ് ഇൻഡസ്ട്രി ഒരുപാട് ജോലി സാധ്യതകൾ ഉള്ള മേഖലയാണെന്ന് നിഖിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പുതിയ കുട്ടികളുടെ ആശയങ്ങൾ പലപ്പോഴും വമ്പൻ ഗെയിമുകളുടെ അടിസ്ഥാനമായി മാറാറുണ്ട്. ഗെയിമിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ ഇല്ലായ്മയാണ് പലപ്പോഴും മുതിർന്നവർക്ക് കുട്ടികളെ ഈ മേഖലയിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിടാൻ വിലങ്ങു തടിയായി നിൽക്കുന്നത്.
ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ ജനനം, കേരളത്തിലെ സ്റ്റുഡിയോകളിൽ നിന്ന് പിറവിയെടുത്ത പ്രശസ്തമായ ഗെയിമുകൾ, ഗെയിമുകൾ ജനപ്രിയമാക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ തന്ത്രങ്ങൾ, തങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സിനിമ ജോലികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിഖിൽ വിശദമായി സംസാരിക്കുന്ന വീഡിയോ ചുവടെ.
എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

