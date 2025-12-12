ഡൊമിനിക് ആൻഡ് ദ് ലേഡീസ് പഴ്സ് മുതല് കാന്ത വരെ; ഈ ആഴ്ച വമ്പന് റീലീസുകള്
നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര-ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടിയ ചിത്രങ്ങളും നിവിന് പോളിയുടെ ആദ്യ വെബ് സീരിസും വരെ ഈ ആഴ്ച ഒടിടിയില് എത്തുന്നുണ്ട്.
പുതിയ ഒടിടി റിലീസുകള്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ സിനിമാസ്വാദകരുണ്ട്. മലയാളം റിലീസുകള് മാത്രമല്ല ഇതര ഭാഷാ റിലീസുകള്ക്കായും പ്രേക്ഷകര് കാത്തിരിക്കാറുണ്ട്. ഈ ആഴ്ചയില് പുതിയ റിലീസുകള് തിരയുന്നവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപിടി മികച്ച ചിത്രങ്ങളാണ്. ഈ ആഴ്ചയില് ഏതൊക്കെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളില്, ഏതൊക്കെ റിലീസുകളാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം.
കാന്ത
ദുല്ഖര് സല്മാന് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ തമിഴ് ചിത്രമാണ് കാന്ത. മിസ്റ്ററി ക്രൈം ഡ്രാമ ത്രില്ലര് വിഭാഗത്തില്പ്പെട്ട ഈ ചിത്രം ഒടിടിയില് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സമുദ്രക്കനി, ഭാഗ്യശ്രീ ബോര്സെ, റാണ ദഗുബതി എന്നിവരും പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡിസംബര് 12 മുതലാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ആസ്വദിക്കാനാവുക. നവംബര് 14 നാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററില് റിലീസിനെത്തിയിരുന്നത്. ഒരുമാസത്തിനുള്ളിലാണ് ഒടിടിയിലേക്ക് സിനിമ എത്തുന്നത്. സെല്വമണി സെല്വരാജ് ആണ് കാന്ത സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെയാണ് കാന്ത പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തുന്നത്.
ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമ
നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങള് വാരിക്കൂട്ടിയ ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമ ഒടിടിയിലേക്ക്. ഫാസില് മുഹമ്മദ് രചനയും സംവിധാനവും നിര്വഹിച്ച ചിത്രമാണ് ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമ. ഡിസംബര് 12 മുതല് ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തും. മനോരമ മാക്സിലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ആസ്വദിക്കാനാവുക. ദുല്ഖര് സല്മാന്റെ വേഫെറര് ഫിലിംസാണ് കേരളത്തില് വിതരണത്തിന് എത്തിച്ചത്. എ എഫ് ഡി സിനിമാസുമായി സഹകരിച്ച് സുധീഷ് സ്കറിയയും തമര് കെ വിയും ചേര്ന്നാണ് ചിത്രം നിര്മിച്ചത്. ഒക്ടോബര് 10 നാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്. ചിത്രത്തിന് പ്രകടനത്തിന് മികച്ച നടിക്കുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഷംല ഹംസയ്ക്കാണ്.
ഡൊമനിക് ആന്ഡ് ലേഡീസ് പഴ്സ്
മമ്മൂട്ടിയെ നായകനാക്കി ഗൗതം വാസുദേവ് മേനോൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് 'ഡൊമിനിക് ആൻഡ് ദ് ലേഡീസ് പേഴ്സ്'. ഗൗതം വാസുദേവ് മേനോന്റെ ആദ്യ മലയാള ചിത്രം ചിത്രം കൂടിയാണിത്. 2025 ജനുവരി 23 നാണ് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയിരുന്നത്. എന്നാല് ഈ ചിത്രം ഒടിടിയില് എത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടേറെ അഭ്യൂഹങ്ങള് നിലനിന്നിരുന്നു. പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങള്ക്കെല്ലാം ഉത്തരമെന്നോണം ഒടിടിയില് എത്തുകയാണ്. ഡിസംബര് 19 മുതല് സീ 5 ലൂടെ പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ഈ ചിത്രം ആസ്വദിക്കാനാവും.
ഡൊമിനിക് എന്ന ഡിറ്റക്ടീവ് ആയാണ് മമ്മൂട്ടി ചിത്രത്തിലെത്തുന്നത്. മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം ഗോകുൽ സുരേഷും ചിത്രത്തിലുണ്ട്.
മമ്മൂട്ടി കമ്പനി നിർമിച്ച ആറാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണ് 'ഡൊമിനിക് ആൻഡ് ദ ലേഡീസ് പേഴ്സ്'. ദുൽഖർ സൽമാന്റെ വേഫേറർ ഫിലിംസ് ആയിരുന്നു ചിത്രം വിതരണം ചെയ്തത്.
സൂരജ് രാജൻ, നീരജ് രാജൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിഷ്ണു ആർ ദേവ് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അന്ധകാര
ഡാര്ക്ക് വയലന്സ് ത്രില്ലര് ചിത്രം അന്ധകാരം ഒടിടിയില് എത്തി. ഇന്നു (ഡിസംബര്12)മുതല് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് കാണാനാവും. സൺ നെക്സ്റ്റിലൂടെയാണ് പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തുന്നത്. വാസുദേവ് സനല് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രത്തില് ദിവ്യ പിള്ളയാണ് നായിക.
ചന്തുനാഥ്, ധീരജ് ഡെന്നി, വിനോദ് സാഗർ, ആൻ്റണി ഹെൻറി, മറീന മൈക്കൽ, അജിഷ പ്രഭാകരൻ, സുധീർ കരമന, കെ ആർ ഭരത്, ജയരാജ് കോഴിക്കോട് തുടങ്ങിയവരാണ് മറ്റ് പ്രധാന താരങ്ങൾ.
ആരോമലെ
തമിഴ് ചിത്രം ആരോമലെ ഒടിടിയില് എത്തി. ഡിസംബര് 12 മുതലാണ് ചിത്രം ആസ്വാദിക്കാനാവുക. സാരംഗ് തിയാഗു രചനയും സംവിധാനവും നിർവ്വഹിച്ച തമിഴ് റൊമാന്റിക് കോമഡി ചിത്രമാണ് ആരോമലെ. കിഷൻ ദാസ്, ശിവാത്മിക രാജശേഖർ എന്നിവരാണ് പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തിയത്.
എക് ദീവാനി കി ദിവാനിയ
എക് ദീവാനി കി ദിവാനിയ എന്ന ഹിന്ദി ചിത്രവും ഒടിടിയില് എത്തുന്നുണ്ട്. ഡിസംബര് 16 നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെയാണ് പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തുന്നത്.
ഫാര്മ
നിവിന് പോളി ആദ്യമായി അഭിനയിക്കുന്ന വെബ് സീരീസ് ഫാര്മ പ്രദര്ശനത്തിനൊരുങ്ങുന്നു. ഡിസംബര് 19 മുതല് ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെയാണ് ആസ്വദിക്കാനാവുക. മരുന്നുകമ്പനികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് ഒരുങ്ങുന്ന ഈ വെബ് സീരീസ് അഞ്ചുഭാഷകളിലായാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ, ബംഗാളി, മറാഠി ഭാഷകളിലും കാണാനാകും. പി ആര് അരുണ് ആണ് സലംവിധാനം.
