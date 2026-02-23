ETV Bharat / entertainment

എ ഐ അല്ല ഒര്‍ജിനല്‍ തന്നെ; ഞെട്ടിച്ച് യഷിന്‍റെ പുത്തന്‍ ലുക്ക്- തരംഗം സൃഷ്‌ടിച്ച് പുതിയ വീഡിയോ

YASH NEW LOOK GEETU MOHANDAS MOVIE TOXIC A FAIRY TALE FOR GROWN UPS ROCKY STAR YASH
Yash's new look (Film Team)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 23, 2026 at 3:36 PM IST

2 Min Read
ഗീതു മോഹന്‍ദാസ്- യഷ് ചിത്രം ടോക്‌സിക്: എ ഫെയറി ടെയില്‍ ഫോര്‍ ഗ്രോണ്‍- അപ്‌സ് എന്ന ചിത്രത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ആരാധകര്‍. ചിത്രത്തിന്‍റേതായി ഇതിനോടകം പുറത്തിറങ്ങിയ പോസ്റ്ററുകളും ടീസറുമെല്ലാം വമ്പന്‍ പ്രതീക്ഷയും ആകാംക്ഷയുമാണ് വര്‍ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ചിത്രത്തില്‍ രണ്ടു ഗെറ്റപ്പില്‍ അച്ഛനും മകനുമായിട്ടാണ് യഷ് എത്തുന്നതെന്നാണ് സൂചന. എന്നാല്‍ റോക്കിങ് സ്റ്റാർ യഷിന്‍റെ വ്യത്യസ്‌ത ലുക്കിനെ കുറിച്ചാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ വലിയ ചര്‍ച്ച.

ടീസറിന്‍റെ അവസാന ഭാഗത്തില്‍ താടിയെടുത്ത യഷിനെയാണ് കാണാനാവുക. എന്നാല്‍ ഇത് എഐ ആണെന്നും മറ്റൊരു നടനാണ് ഈ ഗെറ്റപ്പില്‍ എത്തുന്നതടക്കമുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങള്‍ പ്രചരിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ കഥാപാത്രത്തിനായുള്ള യഷിന്‍റെ തയാറെടുപ്പിന്‍റെ വീഡിയോ പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുകയാണ് യഷ് ടീം.

എട്ടു വര്‍ഷത്തിന് ശേഷമാണ് യഷ് താടിയെടുത്തത്. ഗീതു മോഹന്‍ദാസ് ചിത്രത്തിന് വേണ്ടിയാണ് താരത്തിന്‍റെ വമ്പന്‍ മേക്ക് ഓവര്‍.

രണ്ടു ദിവസം മുന്‍പ് യഷിന്‍റെ പുത്തന്‍ പോസ്റ്റര്‍ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തു വിട്ടിരുന്നു. ചിത്രത്തിലെ യഷിന്‍റെ രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്ററാണ് പുറത്തുവിട്ടത്. 'ടിക്കറ്റ് ടു ഹെൽ' എന്ന ടാഗ്‌ലൈനോടെ എത്തിയ ഈ ക്ലീൻ ഷേവ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററാണിത്.

തന്‍റെ താടിയെടുത്തുള്ള പുത്തന്‍ ലുക്ക് ആരാധകരില്‍ അമ്പരപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം കഥാപാത്രങ്ങളുടെ നിഗൂഡതയും വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ടീസര്‍ പുറത്തിറങ്ങി 24 മണിക്കൂറിനുള്ളല്‍ 197 ദശലക്ഷം കാഴ്‌ചക്കാരാണുണ്ടായത്. പ്രത്യേകിച്ചും ടീസറിന്‍റെ അവസാന 20 സെക്കൻഡുകൾ പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ഇന്ത്യ ഉള്‍പ്പെടെ ഒന്‍പത് രാജ്യങ്ങളില്‍ ടീസര്‍ യൂട്യൂബില്‍ ട്രെന്‍ഡിങ് ആണ്. ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ശ്രീലങ്ക, സിംഗപ്പൂർ, മലേഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലും വലിയ ആകാംഷയും ആവേശവുമാണ് ടീസർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒമാൻ, സൗദി അറേബ്യ, കുവൈറ്റ്, ബംഗ്ലാദേശ്, ബഹ്റൈൻ എന്നിവിടങ്ങളിലും ചിത്രം ചർച്ചാവിഷയമാണ്. കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ടീസർ ട്രെൻഡിങ്ങിൽ ഒന്നാമതായി തുടരുന്നു.

ഒരു മിനുറ്റ് 56 സെക്കന്‍റ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ടീസര്‍ ഫ്രെയിം ബൈ ഫ്രെയിമായി വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് ആരാധകര്‍. ടൈം ലൈനുകള്‍, വ്യത്യസ്‌ത ലുക്കിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങള്‍ അവര്‍ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നിവയെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലെ സജീവ ചര്‍ച്ച.

നേരത്തെ താരത്തിന്‍റെ ജന്മദിനത്തില്‍ രായ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്‍റെ പോസ്റ്റര്‍ പുറത്തു വിട്ടിരുന്നു. വമ്പന്‍ സ്വീകാര്യതയാണ് ഈ പോസ്റ്ററിന് ലഭിച്ചത്. പോസ്റ്ററിലെയും ടീസറിലെയുമൊക്കെ യഷിന്‍റെ ഈ രൂപ മാറ്റം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരാധകരില്‍ വലിയെ ആവേശമാണുണ്ടാക്കുന്നത്.

2026 മാർച്ച് 19ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും. യഷും ഗീതു മോഹന്‍ദാസും ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ രചന നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരേ സമയം കന്നഡയിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. മലയാളം, തമിഴ്, തെലുഗു, ഹിന്ദി എന്നീ ഭാഷകളിലും ചിത്രം മൊഴിമാറ്റിയെത്തും.

കെ വി എന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍സിന്‍റെയും മോണ്‍സ്റ്റര്‍ മൈന്‍ഡ് ക്രിയേഷന്‍സിന്‍റെയും ബാനറില്‍ വെങ്കിട്ട് കെ നാരായണനും യഷും ചേര്‍ന്നാണ് സിനിമ നിര്‍മിക്കുന്നത്.

ടീസറും പോസ്റ്ററുമെല്ലാം ഇതിനകം തന്നെ വലിയ ഹൈപ്പ് സൃഷ്‌ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വമ്പന്‍ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരക്കുന്നത്. നയന്‍താര, കിയാര അദ്വാനി, രുക്‌മിണി വസന്ത്, ഹുമ ഖുറേഷി, താര സുതാരി എന്നിവരുടെയൊക്കെ പോസ്റ്റര്‍ നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

