'വിപിൻ ദാസ് എന്തൊരു നല്ല മനുഷ്യൻ ആണ്'; വാഴ 2 തിയേറ്റര്‍ തൂക്കിയോ? ഇതാ പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം

ഇത്തവണയും വാഴ 2 ചിരിപ്പിച്ചു കൊല്ലുമോ? ചിത്രം കണ്ടതിന് ശേഷം നെറ്റിസണിന്‍റെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം.

VAZHA 2 MOVIE TICKET VAZHA 2 MOVIE VIPIN DAS MALAYALAM LATEST MOVIE RELEASE
Vazha 2 (Photo: Movie Poster)
Published : April 2, 2026 at 4:14 PM IST

സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രശസ്തരായ ഹാഷിർ, അലൻ ബിൻ സിറാജ്, അജിൻ ജോയ്, വിനായക് എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി നവാഗതനായ സവിൻ എസ് എ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രമാണ് വാഴ 2 ബയോപിക് ഓഫ് ബില്യണ്‍ ബ്രോസ്.

ഹിറ്റ് സംവിധായകൻ വിപിന്‍ ദാസ് ആണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും ഒരുക്കിയത്. സൗഹൃദത്തിന്‍റെ തീവ്ര വികാരങ്ങളും നൊസ്റ്റാൾജിയയും അടങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുമ്പോള്‍ പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം.

ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് നെറ്റിസൺമാരുടെ അഭിപ്രായം ഇതാ. ആദ്യ പകുതി അതിശയകരമായിരുന്നുവെന്ന് ഒരു പ്രേക്ഷകന്‍ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചു. ആവേശത്തോടെ പങ്കുവച്ച ഈ കുറിപ്പ് മറ്റൊരാളെ സിനിമ കാണാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്നുറപ്പാണ്.

ആദ്യ പകുതി മാത്രമാണെങ്കിൽ പോലും വാഴ 2: ബയോപിക് ഓഫ് എ ബില്യൺ ബ്രോസ് അതിശയകരമായ ഒരു കഥാതന്തുവാണെന്നും സമൂഹം, കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ, സഹോദര സ്നേഹം, ക്ലൈമാക്സ് ട്വിസ്റ്റ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ശക്തമായ സന്ദേശം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും മറ്റൊരു നെറ്റിസൺ എഴുതി , അത് അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നുവെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മൂന്നാമത്തെ പ്രേക്ഷകന്‍ കുറിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്, നിർമ്മാതാവും എഴുത്തുകാരനുമായ വിപിൻ ദാസ് വളരെ നല്ല വ്യക്തിയാണെന്നും, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർമാർക്ക് അവസരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും, സാങ്കേതിക സംഘത്തിൽ ഭൂരിഭാഗവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം സഹായികളാണെന്നും പരാമർശിച്ചു.

വാഴയുടെ ആദ്യ പകുതി മികച്ചതും ആകർഷകവുമായിരുന്നുവെന്നും അതിൽ കോമഡിയും കൂടുതൽ ആക്ഷൻ സീക്വൻസുകളും ഉണ്ടെന്നും നാലാമത്തെ നെറ്റിസൺ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലെ താരങ്ങള്‍ക്ക് അവസരം നല്‍കിയതിന് കുറിച്ചാണ് പലരും അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അവരുടെ മികച്ച പ്രകടനത്തെ കുറിച്ചും എടുത്തു പറയുന്നവരുണ്ട്.

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലെ താരങ്ങള്‍ക്ക് അവസരം

"സോഷ്യൽ മീഡിയ താരങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് അവർ തന്നെ അവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിലിലൂടെ ഓരോ ദിവസവും പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉള്ളവർ മികച്ച കലാകാരന്മാരാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് പുതുതായി സംഭവിക്കേണ്ട കാര്യം മലയാള സിനിമയിൽ ഇല്ല. മലയാള സിനിമ എക്കാലവും സമസ്‌ത മേഖലയിൽ നിന്നും കലാകാരന്മാരെ സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് കടന്നു വന്നവരെല്ലാം നാടക മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരാണ്. ടെലിവിഷൻ മേഖലയിൽ നിന്നും മലയാള സിനിമയിലേക്ക് കടന്നുവന്ന വലിയ താരമായവർ ഉണ്ട്. ധാരാളം സ്റ്റേജ് കലാകാരന്മാർ മലയാള സിനിമയുടെ അഭിവാജ്യ ഘടകമായി മാറി. പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയും നല്ല അഭിനേതാക്കളെ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരെ തിരിച്ചറിയാനും തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഉള്ള പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും മികച്ച കലാകാരന്മാരെ മലയാള സിനിമ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മിമിക്രി വേദിയിൽ നിന്നാണ് ദിലീപും ജയറാമും ഒക്കെ വലിയ താരങ്ങളായത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉള്ളവരെ നിർബന്ധിതമായി സിനിമയിൽ അഭിനയിപ്പിക്കാം എന്ന ഉദ്ദേശം ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ യഥാർത്ഥ കലാകാരന്മാരെ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കാനും സാധിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമായ അഭിനേതാക്കളെയും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരെയും കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പമുള്ള മാർഗ്ഗം സോഷ്യൽ മീഡിയ തന്നെയാണ്", സംവിധായകനും തിരകഥാകൃത്തുമായ വിപിന്‍ദാസ് ഇടിവ ഭാരതിനോട് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

"ഹാഷിറിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള സംഘത്തെയും പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള പല ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളെക്കാളും ആരാധകർ അവർക്ക് ഉണ്ട്. വാഴ രണ്ടിന്‍റെ ലൊക്കേഷനിലും പലപ്പോഴും ജനങ്ങൾ എത്തിയിരുന്നത് ഇവരെ കാണാനായിരുന്നു", വിപിന്‍ദാസ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

WBTS പ്രൊഡക്ഷൻസ്, ഇമാജിൻ സിനിമാസ്, സിഗ്നേച്ചർ സ്റ്റുഡിയോസ്, ഐക്കൺ സ്റ്റുഡിയോസ്, ഷൈൻ സ്ക്രീൻസ് എന്നീ ബാനറുകളിലായി വിപിൻ ദാസ്, ഹാരിസ് ദേശം, സാഹു ഗാരപാട്ടി, പി.ബി. അനീഷ്, ആദർശ് നാരായൺ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് വാഴ II നിർമിച്ചത്.

ഏപ്രില്‍ 2 നാണ് വാഴ II ആഗോളതലത്തില്‍ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്. ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങള്‍ ഇതിനോടകം തന്നെ ട്രെന്‍ഡിങ്ങില്‍ തുടരുകയാണ്. വാഴ ബയോപിക് ഓഫ് ബില്യണ്‍ ബോയ്‌സ് എന്നായിരുന്നു ആദ്യ ഭാഗത്തിന്റെ പേര്.

ബോക്‌സ് ഓഫീസിൽ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ വിജയം കുറിച്ച ചിത്രം രണ്ടാം ഭാഗത്തിനുള്ള സൂചന നൽകികൊണ്ടായിരുന്നു അവസാനിച്ചത്. വാഴയുടെ ആദ്യഭാഗ ചിത്രത്തിലെ യുവ താരങ്ങൾക്കൊപ്പം മലയാളത്തിലെ മറ്റു പ്രമുഖ താരങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയ വൈറൽ താരങ്ങളും ഈ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്.

ഒരു കൂട്ടം യുവതാരങ്ങളോടൊപ്പം സുധീഷ്, വിജയ് ബാബു, അജു വർഗീസ്, അരുൺ, അൽഫോൻസ് പുത്രൻ, വിനോദ് കെടാമംഗലം, ബിജു കുട്ടൻ, രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരും ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നു.

10 ഗാനങ്ങളും 9 സംഗീത സംവിധായകരുമാണ് വാഴ II നു വേണ്ടി അണിനിരക്കുന്നത്. മലയാളി മങ്കിസ്, രജത് പ്രകാശ് (ഹാറ്റ്സ്മിത്ത് ), പാർവതീഷ് പ്രദീപ്‌, റമീസ് ആർസി, മുത്തു, ആർക്കഡോ, ജസിർ മുഹമ്മദ്‌, അശ്വിൻ ആര്യൻ & ഇലക്ട്രോണിക് കില്ലി എന്നിവരാണ് സംഗീതം ചെയ്യുന്നത്. അതോടൊപ്പം അങ്കിത് മേനോനാണ് മ്യൂസിക് സൂപ്പർവിഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വാഴ ഒന്നാം ഭാഗത്തിലെ ഗാനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും റീൽസുകളിൽ ട്രെൻഡിങ് ആണ്. തിങ്ക് മ്യൂസിക്കാണ് വാഴ IIവിന്‍റെ ഓഡിയോ റൈറ്സ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഛായാഗ്രഹണം- അഖിൽ ലൈലാസുരൻ, എഡിറ്റർ - കണ്ണൻ മോഹൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - കനിഷ്ക ഗോപി ഷെട്ടി, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - റിന്നി ദിവാകർ, കല - ബാബു പിള്ള, മേക്കപ്പ് - സുധി സുരേന്ദ്രൻ, കോസ്റ്റ്യൂംസ് - അശ്വതി ജയകുമാർ, സ്റ്റിൽസ് - ബിജിത്ത് ധർമ്മടം, പരസ്യകല - യെല്ലോ ടൂത്ത്‌സ്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - രജിവൻ അബ്ദുൾ ബഷീർ, സൗണ്ട് ഡിസൈനർ - അരുൺ എസ്. മണി, ആക്ഷൻ - കലൈ കിംഗ്സൺ, വിക്കി നന്ദഗോപാൽ, ഡിഐ - ജോയ്നർ തോമസ്, ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻ - സർക്കാസനം, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ-വിഷ്ണു സുജാതൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് - അനീഷ് നന്തിപുലം, പ്രൊമോഷൻ കൺസൾട്ടന്റ്-വിപിൻ കുമാർ,വിതരണം-ഐക്കൺ സിനിമാസ്,പി ആർ ഒ-എ എസ് ദിനേശ്.

TAGGED:

VAZHA 2 MOVIE TICKET
VAZHA 2 MOVIE
VIPIN DAS
MALAYALAM LATEST MOVIE RELEASE
VAZHA 2 X REVIEW

