ദീപാവലി ആഘോഷം പൊടിപൊടിച്ച് ബച്ചന് കുടുംബം! ഐശ്വര്യയും അമിതാഭ് ബച്ചനും എവിടെയെന്ന് ആരാധകർ
ഐശ്വര്യയുടെ അസാന്നിധ്യമാണ് ആരാധകരെ കൂടുതൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത്. ദീപാവലിക്ക് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭർത്താവ് അഭിഷേക് ബച്ചനൊപ്പം ഒരു പൊതുപരിപാടിയിൽ ഐശ്വര്യ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 9, 2026 at 4:20 PM IST
ബോളിവുഡ് താരം അമിതാഭ് ബച്ചന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ദീപാവലി ആഘോഷചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചയാകുന്നത്. കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്ന് ദീപാവലി ആഘോഷിച്ചതിന്റെ മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾ ബിഗ് ബിയുടെ ചെറുമകൾ നവ്യ നവേലി നന്ദ പങ്കുവച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ചര്ച്ചയും ഉയര്ന്നത്.
വെളിച്ചവും സന്തോഷവും ചിരിയും നിറഞ്ഞ ചിത്രങ്ങൾ നിമിഷനേരം കൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധനേടിയത്. എന്നാൽ ആഘോഷചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ ആരാധകർക്കിടയിൽ ഉയർന്ന പ്രധാന ചോദ്യം മറ്റൊന്നായിരുന്നു. കുടുംബത്തിന്റെ ആഘോഷങ്ങളിൽ ഐശ്വര്യ റായ് ബച്ചനും അമിതാഭ് ബച്ചനും എവിടെ? എന്നായിരുന്നു.
'എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്നു. നീയാണ് എന്റെ വെളിച്ചം' എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് നവ്യ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചത്. അമ്മ ശ്വേത നന്ദ, സഹോദരൻ അഗസ്ത്യ നന്ദ തുടങ്ങിയ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണാം. എന്നാൽ ഐശ്വര്യ റായ് ബച്ചനേയും അമിതാഭ് ബച്ചനേയും ഈ ചിത്രങ്ങളില് കാണാത്തത് ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടു. ഇതോടെ പോസ്റ്റിന് താഴെ ഇരുവരും എവിടെയാണെന്ന ചോദ്യങ്ങളുമായി നിരവധി പേർ എത്തി. ബച്ചൻ കുടുംബത്തിലെ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഐശ്വര്യയും ശ്വേതയും തമ്മിലുള്ള സമവാക്യത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള പഴയ ചർച്ചകളും ഇതോടെ വീണ്ടും സജീവമായി.
ഐശ്വര്യയുടെ അസാന്നിധ്യമാണ് ആരാധകരെ കൂടുതൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത്. ദീപാവലിക്ക് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭർത്താവ് അഭിഷേക് ബച്ചനൊപ്പം ഒരു പൊതുപരിപാടിയിൽ ഐശ്വര്യ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രമുഖ ഫാഷൻ ഡിസൈനർ മനീഷ് മൽഹോത്ര സംഘടിപ്പിച്ച ദീപാവലി ആഘോഷത്തിലായിരുന്നു ഇരുവരും ഒരുമിച്ചെത്തിയത്. പരിപാടിയിൽ കൈകോർത്ത് എത്തിയ താരദമ്പതികൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്ക് മുന്നിൽ ഒരുമിച്ച് പോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് സോഷ്യല് മീഡിയയില് തരംഗമായിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുവർഷങ്ങളായി ഐശ്വര്യയുടെയും അഭിഷേകിന്റെയും ദാമ്പത്യജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നിരവധി അഭ്യൂഹങ്ങൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇരുവരും വേർപിരിയുകയാണെന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരം അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരുമിച്ച് പൊതുവേദിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട താരദമ്പതികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ആരാധകർക്ക് ആശ്വാസമായിരുന്നു. ഇരുവരും കൈകോർത്ത് നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ തരംഗമായതോടെ ദാമ്പത്യബന്ധത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്ന പ്രതീക്ഷയും ആരാധകർ പങ്കുവെച്ചു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തവണത്തെ ബച്ചൻ കുടുംബത്തിന്റെ ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളിലും ഐശ്വര്യയുടെ സാന്നിധ്യം ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നവ്യ പങ്കുവെച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ താരത്തെ കാണാതായതോടെ വീണ്ടും ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമായി.
അതേസമയം, അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ അഭാവത്തിന് പിന്നിൽ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളാണെന്നാണ് സൂചന. 84 വയസ്സുകാരനായ താരം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്ന് സുഖം പ്രാപിച്ചുവരികയാണ്. തന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും പതിവുപോലെ ബ്ലോഗിലൂടെ ആരാധകരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ട്.
ദീപാവലി ആശംസകളും സമ്മാനങ്ങളും അയച്ച ആരാധകർക്ക് തന്റെ പുതിയ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിലൂടെ അമിതാഭ് നന്ദി അറിയിച്ചു. നിരവധി സമ്മാനങ്ങളും ആശംസകളും ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവയെല്ലാം സൂക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലം പോലും ഇല്ലാതായെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. ഇതിനൊപ്പം ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു വിവരവും താരം പങ്കുവച്ചിരുന്നു. താൻ എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൈയിൽ അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും അതിനാൽ എല്ലാവർക്കും വ്യക്തിപരമായി മറുപടി നൽകാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് അമിതാഭ് ബച്ചൻ അവതാരകനായ 'കോൻ ബനേഗ ക്രോർപതി 18'ന്റെ ചിത്രീകരണവും താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇടവേളയ്ക്ക് മുമ്പ് രൺബീർ കപൂറും സായ് പല്ലവിയും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന നിതേഷ് തിവാരിയുടെ 'രാമായണ'ത്തിലെ താരങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പ്രത്യേക എപ്പിസോഡിന്റെ ചിത്രീകരണം അദ്ദേഹം പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു.
നിലവിൽ കെബിസിയുടെ പഴയ എപ്പിസോഡുകളാണ് സോണി ടെലിവിഷൻ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത്. നവംബർ 16 മുതൽ പുതിയ എപ്പിസോഡുകളുടെ സംപ്രേഷണം പുനരാരംഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടാൽ അമിതാഭ് ബച്ചൻ വീണ്ടും ഷൂട്ടിങ് സെറ്റിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ.