ട്രെന്ഡിങ് ലിസ്റ്റില് ഇടം പിടിച്ച് 'ഖലീഫ'യിലെ 'അസലായവളെ' ഗാനം; പിന്നാലെ നായികയെ തിരഞ്ഞ് സോഷ്യല് മീഡിയ! ആരാണ് ഈ താരം
പൃഥ്വിരാജ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ഖലീഫയിലെ 'അസലായവളെ' എന്ന ഗാനം പുറത്തിറങ്ങിയതു മുതല് ചിത്രത്തിലെ നായിക ആരാണെന്ന് തിരയുകയാണ് സോഷ്യല് മീഡിയ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 31, 2026 at 12:36 PM IST
പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരന്- വൈശാഖ് കൂട്ടുക്കെട്ടില് പിറക്കുന്ന ആക്ഷന് ത്രില്ലര് ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രം 'ഖലീഫ'യിലെ ഗാനം അടുത്തിടെയാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. ഓണം റിലീസായി തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്ന ഈ ചിത്രത്തിലെ 'അസലായവളേ' എന്ന പ്രണയഗാനം പുറത്തിറങ്ങി ഞൊടിയിടയിലാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് തരംഗമായി മാറിയത്.
ഒരുപിടി ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് സമ്മാനിച്ച ജേക്സ് ബിജോയ്- സിദ് ശ്രീറാം കൂട്ടുകെട്ടിൽ പിറന്ന ഈ ഗാനത്തിന് മുത്തുവാണ് വരികൾ കുറിച്ചത്. ജേക്സ് ബിജോയ് സംഗീതം പകർന്ന ഗാനം സിദ് ശ്രീറാമും മഖ്ബൂൽ മൻസൂറും ചേന്നാണ് ആലപിച്ചത്. മലയാളികളെ ഒന്നടങ്കം ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിയ 'നരിവേട്ട'യിലെ 'മിന്നൽവള'യും 'ഇഷ്ഖ്'ലെ 'പറയുവാൻ' എന്ന ഗാനവും ഇന്നും പ്രേക്ഷകരുടെ പ്ലേ ലിറ്റിലുണ്ട്. ഈ കൂട്ടത്തിലേക്ക് 'ഖലീഫ'യിലെ പുതിയ ഗാനം കൂടി ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഗാനം റീൽസുകളിലും വൻ ട്രെൻഡിങ് ആയി തുടരുകയാണ്. പതിനായിരത്തോളം റീൽസുകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ പുറത്തിറങ്ങി കൂടാതെ സ്പോട്ടിഫൈയിലും ദിവസേന ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വ്യൂസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.
ആരാണ് മാളവിക ശര്മ
'അസലായവളെ' എന്ന ഗാനം പുറത്തിറങ്ങിയതു മുതല് ചിത്രത്തിലെ നായിക ആരാണെന്ന് തിരയുകയാണ് സോഷ്യല് മീഡിയ. 2018ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ തെലുഗു ചിത്രം 'നേല ടിക്കറ്റ്'ലൂടെയാണ് മാളവിക ശർമ്മ അഭിനയ രംഗത്ത് ചുവട് വെക്കുന്നത്. അതിന് ശേഷം 2021 ല് പുറത്തിറങ്ങിയ റെഡ് എന്ന തെലുഗു ചിത്രത്തില് തന്നെ താരം വേഷമിട്ടു. തമിഴ് ചിത്രം 'കോഫി വിത്ത് കാതൽ'ലും 2024ൽ തെലുഗു ആക്ഷൻ ഡ്രാമ 'ഹരോം ഹര'യിലും സുപ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തി. 'ഖലീഫ' മാളവികയുടെ ആദ്യ മലയാള സിനിമയാണ്. 2026 ഒക്ടോബറില് പുറത്തിറങ്ങുന്ന കന്നഡ ചിത്രം വൃന്ദ വിഹരി എന്ന ചിത്രത്തിലും നായികയായി എത്തുന്നുണ്ട്.
മുംബൈയിലാണ് മാളവിക ശര്മ ജനിച്ചതും വളര്ന്നതും. അഭിനേത്രി എന്നതിന് പുറമേ മോഡലും അഭിഭാഷകയുമാണ് താരം.
അതേസമയം ഖലീഫ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് മാളവിക ശര്മ മലയാളത്തിലേക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തില് 'മാമ്പറയ്ക്കൽ ആമിർ അലി' എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് പൃഥ്വിരാജ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 'മാമ്പറയ്ക്കൽ അഹമ്മദ് അലി'യായ് അതിഥി വേഷത്തിൽ മലയാളത്തിൻ്റെ ഇതിഹാസ താരം മോഹൻലാലും എത്തുന്നുണ്ട്. ജിനു ഇന്നോവേഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ജിനു വി എബ്രഹാമാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ജിനു എബ്രഹാം തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നതും.
സൂരജ് കുമാർ, ശ്രീലാൽ സൂരപാണി, സിജോ സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്നിവരാണ് സഹനിർമ്മാതാക്കൾ. പോക്കിരി രാജയ്ക്കു ശേഷം വൈശാഖും പൃഥ്വിരാജും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ലണ്ടൻ, ദുബായ്, കേരളം, നേപ്പാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിവിധ ലൊക്കേഷനുകളിൽ ആയാണ് ചിത്രീകരിച്ചത്. ആദം ജോൺ, ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ്, മാസ്റ്റേഴ്സ്, കടുവ എന്നീ സിനിമകൾക്കു ശേഷം ജിനു എബ്രഹാം - പൃഥ്വിരാജ് ടീം ഒന്നിച്ച ചിത്രം കൂടിയാണ് ഖലീഫ.
ഛായാഗ്രഹണം - ജോമോൻ ടി ജോൺ, സംഗീതം - ജേക്സ് ബിജോയ്, എഡിറ്റിംഗ് - ചമൻ ചാക്കോ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ - മോഹൻദാസ്, ആക്ഷൻ - യാനിക്ക് ബെൻ, ഫീനിക്സ് പ്രഭു, ചേതൻ ഡിസൂസ, കോ ഡയറക്ടർ - സുരേഷ് ദിവാകർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - ഷൈൻ വർഗീസ്, കോസ്റ്റ്യൂംസ് - മഷർ ഹംസ, കലാസംവിധാനം - വിശ്വനാഥ് അരവിന്ദ്,
മേക്കപ്പ് - അമൽ ചന്ദ്രൻ, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ - സിങ്ക് സിനിമ, അഡീഷണൽ മ്യൂസിക് - ജാബിർ സുലൈം, ഫൈനൽ മിക്സ് - എം ആർ രാജാകൃഷ്ണൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - റെനി ദിവാകർ, വിനോഷ് കൈമൾ, കളറിസ്റ്റ് - ശ്രീക്ക് വാര്യർ, പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ - എയ്സ്തെറ്റിക്ക് കുഞ്ഞമ്മ, ഡി ഐ - കളർ പ്ലാനറ്റ്, വിഎഫ്എക്സ് - പ്രശാന്ത് നായർ (3ഡിഎസ്), പ്രൊമോഷൻസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിങ് - വിപിൻ കുമാർ പൊഫാറ്റിയോ, സ്റ്റിൽസ് - സിനറ്റ് സേവ്യർ.