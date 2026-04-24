കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയില് നില്ക്കുന്ന നായകന്! ഇത് ദിലീപിന്റെ പുതിയ 'നീക്കം'; ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പുറത്ത്
ജഗന് ഷാജി കൈലാസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് നീക്കം.
Published : April 24, 2026 at 10:28 AM IST
ദിലീപ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രം D152 ന്റെ ടൈറ്റിലും ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററും പുറത്ത്. ജഗന് ഷാജി കൈലാസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന് നീക്കം എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്.
ഉര്വശി തിയേറ്റേഴ്സ് ആന്ഡ് കാക്കാ സ്റ്റോറീസിന്റെ ബാനറില് സന്ദീപ് സേനന്, അലക്സ് ഇ കുര്യന് എന്നിവര് ചേര്ന്നാണ് ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത്. കോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സംഗീത് സേനന്, നിമിത ഫ്രാന്സിസ് എം, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസര് രഘു സുഭാഷ് ചന്ദ്രന്.
കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയിൽ കുടയും ചൂടി ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഉത്ക്കണ്ഠയോടെ എന്തോ നോക്കുന്ന ദിലീപിന്റെ പോസ്റ്ററോടെയാണ് നീക്കം ടൈറ്റില് പ്രകാശനം നടത്തിയത്. ഗൗരവമേറിയ ഒരു പ്രമേയം തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റില് പോസ്റ്റര് വിരല് ചൂണ്ടുന്നത്.
ദിലീപിന്റെ 152 ാമത്തെ ചിത്രം D 152 എന്ന് അനൗണ്സ് ചെയ്തു കൊണ്ടായിരുന്നു ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചത്. പൂര്ണമായും ഇമോഷണല് ഡ്രാമ ത്രില്ലര് ജോണറില് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം പ്രേക്ഷകരെ ഉദ്വേഗത്തിന്റെ മുള്മുനയില് നിര്ത്തികൊണ്ടുള്ള സഞ്ചാരമായിരിക്കും ഈ ചിത്രമെന്ന് തന്നെയാണ് പോസ്റ്റര് നല്കുന്ന സൂചന.
തൊടുപുഴ, കൊച്ചി എന്നിവിടങ്ങളിലുമായി അറുപതു ദിവസത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന ചിത്രീകരണത്തോടെയാണ് ഈ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂര്ത്തിയായത്.
ദിലീപിനു പുറമേ ബിനു പപ്പു, ബിലാസ് ചന്ദ്രൻ, അശോകൻ,ശാരി, സിദ്ദിഖ്, കലാഭവൻ ഷാജോൺ, സാദിഖ്, ഡ്രാക്കുള സുധീർ,കോട്ടയം രമേഷ്, ഷെല്ലി എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളില് എത്തുന്നുണ്ട്. വിപിന് ബാലചന്ദ്രന്റേതാണ് തിരക്കഥ.
ചിത്രത്തിന് സംഗീതം നല്കുന്നത് മുജീബ് മജീദ് ആണ്. ഛായാഗ്രഹണം നിര്വഹിക്കുന്നത് അജയ് ഡേവിഡ് കാച്ചപ്പിള്ളി.
എഡിറ്റിംഗ് --സൂരജ്. ഈ.എസ്. പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ - സന്തോഷ് രാമൻ, മേക്കപ്പ് - റോണക്സ് സേവ്യർ.കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ -സമീറ സനീഷ്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - സ്യമന്തക് പ്രദീപ് : അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ -മുകേഷ് വിഷ്ണു, സ്റ്റിൽസ് - വിഘ്നേഷ് പ്രദീപ്, ഡിസൈൻ - യെല്ലോ ടൂത്ത്.പ്രൊജക്റ്റ് ഡിസൈൻ -മനു ആലുക്കൽ, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് - ബർണാട് തോമസ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - നോബിൾ ജേക്കബ് - ഏറ്റുമാന്നൂർ, ഉര്വശി തിയേറ്റേഴ്സ് ആണ് ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തിക്കുന്നത്. പി ആര് ഒ വാഴൂര് ജോസ്. സിനിമയുടെ പ്രോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷന് പുരോഗമിക്കുകയാണ്.