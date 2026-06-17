'ഇപ്പോള് ഞാനും'! റെഡ് ഫ്ലാഗ് പോസ്റ്റുമായി നസ്രിയ; ആശങ്ക പങ്കുവച്ച് ആരാധകര്, സോഷ്യല് മീഡിയയില് ചൂടേറിയ ചര്ച്ച
'റെഡ് ഫ്ലാഗ്'. ബന്ധങ്ങളിലെ തകര്ച്ചയെയോ മോശം പ്രവണതകളെയോ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് വ്യാപകമായി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 17, 2026 at 4:13 PM IST
മലയാളികളുടെ ക്യൂട്ട് താരമാണ് നസ്രിയ നസീം. നടന് ഫഹദ് ഫാസിലുമായുള്ള വിവാഹത്തോടെ താരം സിനിമയില് നിന്നും നാലുവര്ഷത്തെ ഇടവേള എടുത്തിരുന്നു. പിന്നീട് നിര്മാതാവായും സെലക്ടീവായ സിനിമകളിലും വീണ്ടും ഈ നടി പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തി. എന്നാല് തന്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടെ സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ ആരാധകര്ക്കായി പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്.
ഇപ്പോഴിതാ സോഷ്യല് മീഡിയയില് വലിയൊരു ചര്ച്ചയ്ക്ക് വഴി വച്ചിരിക്കുകയാണ് നസ്രിയയുടെ ഒരു ഇന്സ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറി. താരം പങ്കുവച്ച രണ്ടുവരി സ്റ്റോറിയുടെ അര്ഥം എന്താണെന്ന് മനസിലാകാതെ ചൂടേറിയ ചര്ച്ചയാണ് സോഷ്യല് മീഡിയ ലോകത്ത് നടക്കുന്നത്. 'റെഡ് ഫ്ലാഗു'കൾക്ക് പിന്നാലെ പായുന്ന കാളയുടെ അവസ്ഥയെപ്പറ്റിയാണ് നസ്രിയ കുറിച്ചത്.
''ചുവപ്പ് കണ്ടാല് നെട്ടോട്ടമോടുന്ന കാളകള്ക്ക് നിയന്ത്രണം വിടുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാനേറെ ചിന്തിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോള് ഞാനും'', എന്നര്ഥം വരുന്ന വരികളാണ് നസ്രിയ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. താന് നേരിട്ട മുന്നറിയിപ്പുകള്, ചുവപ്പ് അവഗണിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് ഇപ്പോള് നേരിടുന്നതെന്ന പരോക്ഷാര്ഥമാണ് ഈ പ്രയോഗത്തിലൂടെ അര്ഥമാക്കുന്നത്.
പലപ്പോഴും ഇന്റര്നെറ്റ് ലോകം ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രയോഗമാണ് 'റെഡ് ഫ്ലാഗ്'. ബന്ധങ്ങളിലെ തകര്ച്ചയെയോ മോശം പ്രവണതകളെയോ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് വ്യാപകമായി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
താരത്തിന്റെ ഈ പോസ്റ്റിന് പിന്നാലെ ചൂടുള്ള ചര്ച്ചയാണ് സോഷ്യല് മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളായ റെഡ്ഡ്റ്റ്, എക്സിലുമൊക്കെ നടക്കുന്നത്. താരത്തിന്റെ ബന്ധങ്ങളിലെ തകര്ച്ചയാണോ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് ആരായുന്നവരാണ് ഏറെയും. നസ്രിയയുടെ നിത്യജീവിതത്തില് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോയെന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുമുണ്ട്.
ഫഹദ് ഫാസിലും നസ്രിയയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും അസ്വാരസ്യങ്ങളുണ്ടോ എന്ന തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചിലർ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരം വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളെ പൂർണമായും തള്ളിക്കളയുന്നവരാണ് ഭൂരിഭാഗവും.
എന്നാല് മലയാള സിനിമയിലെ മാതൃകാ താരദമ്പതികളാണ് ഫഹദും നസ്രിയയെന്നും ഇരുവരം സന്തോഷകരമായ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നതെന്നും ഫഹദുമായുള്ള ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടെ പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ടെന്നും ആരാധകര് ഓര്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
സ്പെയിനിലെ പ്രസിദ്ധമായ കാളപ്പോരിൽനിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടതാണ് നസ്രിയ പങ്കുവച്ച ഈ ഉദ്ധരണി. 'കാളയ്ക്കുമുന്നിലെ ചുവപ്പുതുണി' എന്ന പ്രയോഗം ദേഷ്യത്തോടെയുള്ള പ്രതികരണം ഉളവാക്കുന്ന പ്രകോപനങ്ങള്ക്കായി സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട്.
അതേസമയം താരത്തിന്റെ പുതിയ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രമോഷന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പോസ്റ്റെന്നാണ് ചിലര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.
ടൊവിനോ തോമസിനൊപ്പം നസ്രിയ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന 'എൽ ക്ലാസിക്കോ' എന്ന ചിത്രമാണ് അണിയറയില് താരത്തിന്റേതായി ഒരുങ്ങുന്നത്. സ്പെയിനിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ബുൾ ഫൈറ്റിനും ഫുട്ബോളിനും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഈ ചിത്രമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
സിനിമയ്ക്ക് ഹൈപ്പ് ലഭിക്കാന് വേണ്ടി അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് നടത്തിയ പി ആര് സ്റ്റണ്ട് ആയിരിക്കുമെന്നാണ് ചിലര് പറയുന്നത്. സൂര്യയെ നായകനാക്കി ജിത്തു മാധവൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് നസ്രിയയുടെ അടുത്ത റിലീസ്.
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