'നസ്രിയയോടൊപ്പം സിനിമ ചെയ്യാന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു! മൂന്നു തവണ നിരസിച്ചു, നാലാമത്തേതിലാണ് യെസ് പറഞ്ഞത്'; സൂര്യ
ജിത്തു മാധവന് ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന തമിഴ് ചിത്രമാണ് 'സീന്'. നസ്ലിനാണ് ചിത്രത്തില് വില്ലനായി എത്തുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 3, 2026 at 4:15 PM IST
മലയാളികളുടെ പ്രിയതാരമാണ് നസ്രിയ നസീം. നായികയായി ചുരുക്കം സിനിമകളിലാണ് എത്തിയെങ്കിലും എന്നും ആരാധകരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് താരത്തിന്റെ സ്ഥാനം. ഇപ്പോഴിതാ ജിത്തു മാധവന് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'സീന്' എന്ന ചിത്രത്തില്തമിഴ് സൂപ്പര്സ്റ്റാര് സൂര്യയോടൊപ്പം എത്തുകയാണ് ഈ നായിക.
മൂന്ന് തവണ നായികയാകാനുള്ള ക്ഷണം നസ്രിയ നിരസിച്ചതിനെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് നടന് സൂര്യ. 'സീന്' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമോഷന് പരിപാടിക്കിടെയാണ് നടന്റെ ഈ വെളിപ്പെടുത്തല്. താന് നസ്രിയയ്ക്കൊപ്പം സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെന്നും അതിനായി മൂന്ന് തവണ സമീപിച്ചിരുന്നുവെന്നും നാലാം തവണയാണ് സമ്മതിച്ചതെന്നും സൂര്യ പറഞ്ഞു. നസ്രിയ സദസിലിരിക്കെയായിരുന്നു താരത്തിന്റെ ഈ രസകരമായ വെളിപ്പെടുത്തല്.
തനിക്ക് എപ്പോഴും നസ്രിയയോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്യാന് താത്പര്യമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും മൂന്നു തവണ ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അവര് അത് നിരസിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് സൂര്യ പറഞ്ഞു. എന്നാല് ഇത്തവണ നസ്രിയ സിനിമയ്ക്കായുള്ള ക്ഷണം നിരസിച്ചില്ലെന്നും തന്റെ സിനിമയ്ക്ക് യെസ് പറഞ്ഞതിന് നന്ദിയെന്നും നടന് പറഞ്ഞു. ഒട്ടേറെ സംവിധായകരോട് നസ്രിയ നോയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമെന്നും നടന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. നസ്രിയയിലെ അഭിനേതാവിനെ തനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമാണെന്നും താരത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസവും കൃത്യതയും തനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമാണെന്നും സൂര്യ പ്രശംസിച്ചു.
സീനുകള്ക്ക് മുന്പ് നസ്രിയ അത് പഠിക്കുന്നതും ആ അര്പ്പണബോധത്തേയും തനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നും സൂര്യ പറഞ്ഞു. നസ്രിയ ഒരു നാച്വറില് സ്റ്റാറാണ്. 'സീന്' എന്ന ചിത്രത്തിലെ മായ എന്ന കഥാപാത്രം മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അത് സിനിമ കണ്ടാല് പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മനസിലാകുമെന്നും താരം പറഞ്ഞു. ഇതോടൊപ്പം സിനിമയിലെ ഫൈറ്റ് സീനുകള്ക്ക് വേണ്ടി നസ്രിയ എടുത്ത അധ്വാനത്തെ കുറിച്ചും താരം എടുത്തു പറഞ്ഞു. സിനിമയിലെത്തി ഇത്രയും വര്ഷങ്ങള് കഴിഞ്ഞിട്ടും നസ്രിയയില് ആ എനര്ജിയുണ്ടെന്നും താരം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
"I always wanted to work with #Nazriya, she rejected my film 3 times 🤯 #Scene is 4th attempt. Thank you for finally accepting" — #Suriya https://t.co/v5FQXFEgQR— Ayyappan (@Ayyappan_1504) November 2, 2026
12 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം നസ്രിയ തമിഴില് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്ന ചിത്രമാണ് 'സീന്'. നസ്ലിന് ആണ് ചിത്രത്തില് വില്ലനായി എത്തുന്നത്. വമ്പന് മുതല് മുടക്കില് ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം മാസ് എന്റര്ടെയ്നറായാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. ജിത്തു മാധവന്റെ സംവിധാനത്തില് പിറക്കുന്ന ചിത്രമെന്ന നിലയിലും സൂര്യ നായകനായി എത്തുന്നുവെന്ന നിലയിലും തെന്നിന്ത്യന് സിനിമാ പ്രേമികള് ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. സുഷിൻ ശ്യാം ആണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്. നവംബര് 6 ന് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
ചിദംബംരത്തിന്റെ സംവിധാനത്തില് ഒരുങ്ങിയ സൂപ്പര്ഹിറ്റ് ചിത്രം 'ബാലന് ദി ബോയ്'യുടെ തിരക്കഥയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ജിത്തു മാധവനാണ്. ഏറെ പ്രേക്ഷക പ്രതികരണവും നിരൂപക പ്രശംസയും ലഭിച്ച ചിത്രമാണ് ബാലന്. രോമാഞ്ചം, ആവേശം എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ ജിത്തു മാധവൻ ആദ്യമായി ഒരുക്കുന്ന തമിഴ് ചിത്രം കൂടിയാണിത്.