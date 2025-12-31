ETV Bharat / entertainment

ഇനി കാണാന്‍ പോകുന്നതാണ് പൂരം; ഇതാണ് ഗീതു മോഹന്‍ദാസിന്‍റെ ഗംഗ, സ്റ്റൈലിഷ് അവതാറില്‍ നയന്‍താര! ടോക്‌സിക് ഫസ്റ്റ് ലുക്ക്

ഇത്രയും കാലം ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ച, സ്ഫോടനാത്മകമായ ഒരു പ്രതിഭയെയാകും പ്രേക്ഷകർ കാണാൻ പോകുന്നതെന്ന് സംവിധായിക ഗീതു മോഹന്‍ദാസ്.

NAYANTHARA GEETU MOHANDAS MOVIE A TOXIC FAIRY TALE FOR GROWN UPS TOXIC MOVIE Longtail Keyword *
നയന്‍താര ടോക്‌സിക് (First Look Poster)
ന്ത്യന്‍ സിനിമ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ടോക്‌സിക് എ ഫെയറി ടെയില്‍ ഫോര്‍ ഗ്രോണ്‍ർ അപ്‌സ്. പാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ സ്റ്റാര്‍ യഷ് നായകനാകുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ തന്‍റെ മൂന്നാമത്തെ കഥാപാത്രത്തെയും പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് സംവിധായിക ഗീതു മോഹന്‍ദാസ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ ടോക്‌സിക്കിന്‍റെ നിര്‍മാതാക്കള്‍ ചിത്രത്തിലെ മറ്റു പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായ കിയാര അദ്വാനിയുടെയും ഹുമ ഖുറേഷിയുടെയും പോസ്റ്ററുകള്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ക്കായി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരുന്നു.

ഇപ്പോഴിതാ ലേഡീ സൂപ്പര്‍സ്റ്റാര്‍ നയന്‍താരയുടെ ഗംഗ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്‍റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററാണ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. കറുപ്പ് നിറത്തിലുള്ള വസ്‌ത്രമണിഞ്ഞ് കയ്യിൽ ഗണ്ണുമായി പക്കാ സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിലാണ് നടി. കാസിനോ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ഷൂട്ടറുടെ വേഷത്തിലാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതെന്ന് പോസ്റ്ററില്‍ വ്യക്തമാണ്. ചിത്രത്തിലെ നായകന്‍ യഷ് തന്നെയാണ് നയന്‍താരയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത്.

പോസ്റ്ററിനോടൊപ്പം ഗീതു മോഹന്‍ദാസ് നയന്‍താരയെ കുറിച്ച് പങ്കുവച്ച കുറിപ്പും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നുണ്ട്.

‘‘രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി വെള്ളിത്തിരയിൽ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന, ആരാധകർ നെഞ്ചേറ്റിയ സൂപ്പർതാരമാണ് നയൻ എന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ 'ടോക്സിക്കിൽ' ഇത്രയും കാലം ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ച, സ്ഫോടനാത്മകമായ ഒരു പ്രതിഭയെയാകും പ്രേക്ഷകർ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇതുവരെ ആരും കാണാത്ത മറ്റൊരു നയൻതാരയെ അവതരിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. എന്നാൽ ചിത്രീകരണം മുന്നോട്ട് പോകെ, നയന്‍റെ വ്യക്തിത്വം ആ കഥാപാത്രത്തിന്‍റെ ആത്മാവുമായി എത്രത്തോളം അലിഞ്ഞുചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അദ്ഭുതത്തോടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അത് വെറുമൊരു അഭിനയമായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് ആ കഥാപാത്രമായി നയൻ മാറുകയായിരുന്നു. അവർ ആ കഥാപാത്രത്തിന് നൽകിയ ആഴവും സത്യസന്ധതയും വൈകാരികമായ തെളിച്ചവുമെല്ലാം പുറമെ നിന്ന് കെട്ടിയാടിയതല്ല, മറിച്ച് അവരുടെയുള്ളിൽ തന്നെയുള്ള നന്മകളായിരുന്നു.

അങ്ങനെ നയൻതാരയിലൂടെ അത്രമേൽ മനോഹരമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട എന്‍റെ ഗംഗയെ എനിക്ക് ലഭിച്ചു. അതിലുപരി ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സുഹൃത്തിനെയും കിട്ടി. ഐ ലവ് യു നയൻതാര.’’ ഗീതു മോഹൻദാസ് കുറിച്ചു.

നയന്‍താര ചിത്രത്തിലെത്തുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. വമ്പന്‍ മുതല്‍ മുടക്കില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം 2026 മാര്‍ച്ച് 19നാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുക. കന്നഡ, മലയാളം, തെലുഗു, തമിഴ്, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ ഭാഷകളില്‍ പുറത്തിറങ്ങും. ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയ പോസ്റ്ററുകള്‍ക്കെല്ലാം വമ്പന്‍ സ്വീകാര്യതയാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. കിയാര അദ്വാനിയാണ് ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി എത്തുന്നത്.

വെറുമൊരു മാസ് പടം എന്നതിനപ്പുറം മികച്ച പ്രകടനങ്ങള്‍ക്കും വൈകാരിക മുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍ക്കും മുന്‍ഗണ നല്‍കുന്ന ചിത്രമായിരിക്കുമെന്നാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന.

ഗീതു മോഹന്‍ദാസിന്‍റെ ഭര്‍ത്താവും ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവും സംവിധായകനുമായ രാജീവ് രവിയാണ് ചിത്രത്തിന് ഛായാഗ്രഹണം നിര്‍വഹിക്കുന്നത്. സംഗീത സംവിധാനം രവി ബസ്രൂർ, എഡിറ്റിങ് ഉജ്വൽ കുൽക്കർണി, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ ടി.പി. അബിദ്. ഹോളിവുഡ് ആക്‌ഷൻ ഡയറക്ടർ ജെജെ പെറിയോടൊപ്പം ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാക്കളായ അൻപറിവും കേച ഖംഫാക്ഡീയും ചേർന്നാണ് ആക്‌ഷന്‍ കൊറിയോഗ്രഫി നിർവഹിക്കുന്നത്.

