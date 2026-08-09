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ടോക്‌സിക്കിനോട് ആദ്യം നോ പറഞ്ഞു; സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷന്‍ പരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുക്കാത്തതിനെ കുറിച്ച് നയന്‍താര

നിരവധി സൂപ്പർതാരങ്ങൾക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, യഷിന്‍റെ അർപ്പണബോധം തന്നെ ഏറെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയെന്ന് താരം പറഞ്ഞു.

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Nayanthara on Toxic: Actress Reveals Why She Initially Said No to Geetu Mohandas (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 9, 2026 at 5:14 PM IST

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ലയാളത്തിന്‍റെ പ്രിയ താരം ഗീതു മോഹന്‍ദാസിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ പിറക്കുന്ന ബിഗ് ബഡ്‌ജറ്റ് ചിത്രം ടോക്‌സിക്: എ ഫെയറി ടെയില്‍ ഫോര്‍ ഗ്രോണ്‍ അപ്‌സ് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്താന്‍ ഇനി ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രമേയുള്ളു.യഷ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ ആവേശകരമായ ട്രെയിലര്‍ ലോഞ്ച് ശനിയാഴ്‌ചയായിരുന്നു. ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന താരങ്ങളുള്‍പ്പെടെ നിരവധി പേര്‍ ട്രെയിലര്‍ ലോഞ്ചില്‍ പങ്കെടുത്തു.

ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിന്‍റെ സംവിധായിക ഗീതു മോഹൻദാസുമായുള്ള രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടോളം നീണ്ട സിനിമാ സൗഹൃദത്തെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് നടി നയൻതാര. ചിത്രത്തിന്‍റെ ട്രെയിലർ ലോഞ്ച് ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു നയൻതാര. ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ ആദ്യം തനിക്ക് വലിയ താത്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ഗീതു നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച ശേഷമാണ് കഥ കേൾക്കാൻ തയ്യാറായതെന്നും താരം വെളിപ്പെടുത്തി.

സിനിമകളുടെ പ്രൊമോഷണൽ പരിപാടികളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നതിന്‍റെ കാരണവും താരം വെളിപ്പെടുത്തി, ഇത്തരം വേദികളിൽ സംസാരിക്കുന്നതിൽ തനിക്ക് വലിയ പ്രാവീണ്യമില്ലെന്ന് സ്വയം തോന്നുന്നതിനാലാണെന്നും നയൻതാര പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ടോക്‌സിക്കിന്‍റെ പ്രമോഷൻ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യഷ് ഫോണിൽ വിളിച്ച് ക്ഷണിച്ചതുമാത്രം മതിയായിരുന്നുവെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

ചടങ്ങിൽ തന്‍റെ സഹതാരങ്ങളായ രുക്മിണി വസന്ത്, കിയാര അദ്വാനി, താര സുതാരിയ, ഹുമ ഖുറേഷി എന്നിവരോടുള്ള സ്നേഹവും നയൻതാര പങ്കുവെച്ചു.രുക്‌മിണിയുടെ സിനിമാ യാത്രയെ ഏറെ അഭിമാനത്തോടെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നതെന്ന് നയന്‍താര പറഞ്ഞു. കിയാരയുടെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രമായി ടോക്‌സിക് മാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും നയന്‍താര വെളിപ്പെടുത്തി. സെറ്റിൽ താര സുതാരിയയെ കാണുമ്പോൾ ഡിസ്നി രാജകുമാരിയെപ്പോലെയാണ് തോന്നിയിരുന്നതെന്നും നയൻതാര പറഞ്ഞു.

ഹുമ ഖുറേഷിയുമായും ചിത്രത്തിന്‍റെ സെറ്റിൽ വെച്ച് അടുത്ത സൗഹൃദം രൂപപ്പെട്ടതായി നയൻതാര വ്യക്തമാക്കി. ഇരുവർക്കും ഒരുപാട് കോമ്പിനേഷൻ സീനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഒരുപാട് സംസാരിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചെന്നും താരം പറഞ്ഞു.

ഗീതുവുമായുള്ള സൗഹൃദത്തിന് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിന്റെ പഴക്കം

ഗീതു മോഹൻദാസും നയൻതാരയും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്തിന് ഏകദേശം 20 വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട്. അഭിനയരംഗത്തായിരുന്ന കാലത്ത് ഇരുവരും മലയാള സിനിമയിൽ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മമ്മൂട്ടിയെ നായകനാക്കി കമൽ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ‘രാപ്പകൽ’ എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചത്.

വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം ഗീതു സംവിധായികയായപ്പോൾ, അവരുടെ ചിത്രത്തിൽ നയൻതാര വീണ്ടും ഭാഗമാകുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ‘ടോക്‌സിക്’ ചെയ്യാൻ ഗീതു ആദ്യം സമീപിച്ചപ്പോൾ താൻ ഉടൻ സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് നയൻതാര പറഞ്ഞു.

“ഗീതു, നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എന്തുപറയാൻ? ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ നീണ്ടതും മനോഹരവുമായ ഒരു യാത്രയുണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം 20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഒരു സിനിമയിൽ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവൾ ഈ ചിത്രത്തിനായി ആദ്യം വിളിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു. കാരണം ചിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് അഭിനേതാക്കളുണ്ട്,” നയൻതാര പറഞ്ഞു.

ഒന്നിലധികം താരങ്ങൾക്ക് ഒരേ പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ തനിക്ക് സാധാരണയായി ചെറിയ മടിയുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഗീതു സമീപിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം ‘ഇല്ല’ എന്ന് പറഞ്ഞതെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി.

“അവൾ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ‘ഇല്ല’ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അവൾ എന്നോട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ കഥ കേൾക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ കഥ പറഞ്ഞ നിമിഷം മുതൽ അവരുടെ അവിശ്വസനീയമായ കാഴ്ചപ്പാട് കണ്ട് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി,” നയൻതാര പറഞ്ഞു.

ഗീതു മികച്ച സംവിധായിക മാത്രമല്ലെന്നും ഓരോ അഭിനേതാവിനെയും സ്വന്തം കൈപിടിച്ച് പ്രയാസകരമായ നിമിഷങ്ങളിൽ കൂടെനിർത്തി പരിചരിച്ച അത്ഭുതകരമായ വനിതയാണെന്നും നയൻതാര അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

“താൻ ഒപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരോടും അവൾക്ക് അഗാധമായ സ്നേഹവും കരുതലുമുണ്ട്. ഗീതു, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു,” നയൻതാര പറഞ്ഞു.

‘ടോക്സിക്’ന്റെ നായകൻ യഷിനെക്കുറിച്ചും നയൻതാര ഏറെ പ്രശംസയോടെ സംസാരിച്ചു. നിരവധി സൂപ്പർതാരങ്ങൾക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, യഷിന്‍റെ അർപ്പണബോധം തന്നെ ഏറെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയെന്ന് താരം പറഞ്ഞു.

"ഞാൻ ഒട്ടനവധി സൂപ്പർതാരങ്ങൾക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ യഷിനെ കണ്ടപ്പോൾ, സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ആ വലിയ ‘റോക്കി’ പ്രതിച്ഛായ പോലെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലും എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതിലുപരി, എന്‍റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു നടനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല,” നയൻതാര പറഞ്ഞു.

‘ടോക്സിക്’ എന്ന ചിത്രത്തിനായി യഷ് തന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ നാലര വർഷം മാറ്റിവെച്ചുവെന്നും നയൻതാര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വ്യക്തിജീവിതത്തിനും കുടുംബത്തിനും മക്കൾക്കുമൊപ്പം ചെലവഴിക്കേണ്ട സമയത്തെക്കാൾ സിനിമയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹം വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയതെന്നും താരം പറഞ്ഞു.

ജോലി, തിരക്കഥ, ഷൂട്ടിംഗ് എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം സെറ്റിലെ ഓരോ അഭിനേതാവും സുഖമായിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ മികച്ച പ്രകടനം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ യഷ് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിരുന്നുവെന്നും നയൻതാര പറഞ്ഞു. ഗീതു മോഹൻദാസിനോടുള്ള യഷിന്റെ പിന്തുണയും പരിചരണവും താൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

“ഗീതുവിനെ അദ്ദേഹം പരിചരിച്ചതുപോലെ ഒരു സംവിധായകനെ മറ്റേതൊരു നടനോ സഹനിർമ്മാതാവോ പരിചരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഒരു നടൻ, നിർമാതാവ്, കുടുംബനാഥൻ, സത്യസന്ധനായ മനുഷ്യൻ എന്നീ നിലകളിൽ യഷ്, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട്,” നയൻതാര പറഞ്ഞു.

യഷിന്റെ ഭാര്യയും നടിയുമായ രാധിക പണ്ഡിറ്റിനെയും നയൻതാര പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചു. ഒരു സിനിമ വിജയിക്കുമ്പോൾ അഭിനേതാക്കളെയും അണിയറപ്രവർത്തകരെയും കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പൊതുവെ സംസാരിക്കാറുള്ളതെന്നും എന്നാൽ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പിന്നിൽ കുടുംബങ്ങൾ നടത്തുന്ന ത്യാഗങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചർച്ചയാകാറില്ലെന്നും നയൻതാര പറഞ്ഞു.

“ഒരു സിനിമ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും കാസ്റ്റിനെക്കുറിച്ചും അണിയറപ്രവർത്തകരെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആരുടെയും കുടുംബങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ത്യാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആരും സംസാരിക്കുന്നില്ല,” നയൻതാര പറഞ്ഞു.

യഷിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി രാധികയാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ഭർത്താവിനൊപ്പമുള്ള സമയം മാറ്റിവെച്ച രീതി ഏറെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി.

“യഷിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി രാധികയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി തന്റെ ഭർത്താവിനൊപ്പമുള്ള സമയം അവൾ മാറ്റിവെച്ച രീതി അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. നിങ്ങളോട് എനിക്ക് വലിയ ബഹുമാനവും സ്നേഹവുമുണ്ട്,” നയൻതാര പറഞ്ഞു.

യഷും ഗീതു മോഹൻദാസും ചേർന്നാണ് ‘ടോക്സിക്’ന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ മലയാളം പതിപ്പിനായുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ ഗോപൻ ചിദംബരമാണ് രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാജീവ് രവിയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നത്. രവി ബസ്രൂർ, വിശാൽ മിശ്ര, തനിഷ്ക് ബാഗ്ചി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിലെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾക്ക് ജെ.ജെ. പെറി, അൻപറിവ്, കെച്ച കംഫാക്ഡീ, അമൃത് സിംഗ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകുന്നു.

കന്നഡയിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ‘ടോക്സിക്’ നിരവധി ഭാഷകളിലായി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തും. ഹിന്ദി, തെലുഗു, തമിഴ്, മലയാളം തുടങ്ങിയ ഭാഷകളിലും ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യും.

കെ.വി.എൻ. പ്രൊഡക്ഷൻസും മോൺസ്റ്റർ മൈൻഡ് ക്രിയേഷൻസും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 26ന് ചിത്രം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യും.

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TAGGED:

NAYANTHARA PRAISES YASH DEDICATION
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GEETU MOHANDAS
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GEETU MOHANDAS AND NAYANTHARA

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