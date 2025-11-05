നീങ്ക നല്ലവരാ, കെട്ടവരാ; ക്ലാസിക്ക് എപ്പിക് 'നായകൻ' റീ റിലീസ് നാളെ
Published : November 5, 2025 at 10:14 AM IST
കമൽഹാസൻ- മണിരത്നം കൂട്ടുകെട്ടിൽ പിറന്ന എക്കാലത്തെയും മികച്ച ക്ലാസിക് ചലച്ചിത്രമായ നായകൻ മികവുറ്റ ദൃശ്യ-ശ്രവ്യ നിലവാരത്തോടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. 38 വർഷങ്ങൾക്കുശേഷമാണ് ചിത്രം വീണ്ടും പ്രേക്ഷകർക്കായി തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നത്. സംവിധായകനായ മണിരത്നത്തിന്റെയും നടൻ കമൽഹാസന്റെയും കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു നായകൻ.
നാളെ (നവംബർ 6-ന്) ചിത്രം ആഗോളതലത്തിൽ വീണ്ടും തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യും. 4K റിമാസ്റ്ററിങ് പതിപ്പ് കേരളത്തിൽ വിതരണത്തിനെത്തിക്കുന്നത് രഞ്ജിത്ത് മോഹൻ ഫിലിംസ് ആണ്. ആഗോളതലത്തിൽ 450-ൽ അധികം സ്ക്രീനുകളിലാണ് ചിത്രം എത്തുക. കേരളത്തിൽ 45-ൽ അധികം സ്ക്രീനുകളിൽ ചിത്രം പ്രദർശനത്തിന് എത്തുമെന്ന് രഞ്ജിത്ത് മോഹൻ ഫിലിംസ് ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
നടൻ കമൽഹാസന്റെ 71-ാമത് പിറന്നാൾ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ തന്നെ ക്ലാസിക് ചിത്രമായ നായകൻ വീണ്ടും റീ-റിലീസ് ചെയ്യാൻ അണിയറ പ്രവർത്തകർ തീരുമാനിച്ചത്. നടി ശരണ്യയുടെ കരിയർ ഗ്രാഫ് ഉയരുന്നതും നായകൻ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ശ്രദ്ധേയ വേഷത്തിലൂടെയാണ്. നാസറാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റൊരു കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 1987-ലാണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തത്. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സിനിമകളിൽ ഒന്നായി നായകനെ വിലയിരുത്തുന്നു. ചിത്രത്തിൽ ഇളയരാജ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ച ഗാനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ജനമനസ്സുകളിൽ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്.
മുംബൈയിലെ അധോലോക നായകൻ വേലുനായ്ക്കരുടെ കഥയാണ് ചിത്രം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ വേലു നായ്ക്കരായുള്ള പകർന്നാട്ടത്തിന് നടൻ കമൽഹാസന് ദേശീയ പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചിരുന്നു. വിഖ്യാത ഹോളിവുഡ് ചിത്രം ഗോഡ്ഫാദറിന്റെ ആശയത്തിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടു തന്നെയാണ് മണിരത്നം നായകൻ എന്ന ചലച്ചിത്രം ഒരുക്കിയത്.
പി സി ശ്രീറാമിന്റെ ഛായാഗ്രഹണ മികവ് ചിത്രത്തിൽ അതീവ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ചിത്രത്തിന്റെ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് ഇതിനോടകം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
സുജാത ഫിലിംസ്, മുക്ത ഫിലിംസ് എന്നീ ബാനറുകളിൽ മുക്ത വി. രാമസ്വാമി, മുക്ത ശ്രീനിവാസൻ, ജി. വെങ്കിടേശ്വരൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഛായാഗ്രഹണം: പി സി ശ്രീറാം, കലാ സംവിധാനം: തോട്ട ധരണി, എഡിറ്റർ: ബി. ലെനിൻ, വി.ടി വിജയൻ, സൗണ്ട് മിക്സ്: എ. എസ് ലക്ഷ്മി നാരായൺ, സ്റ്റണ്ട്സ്/ആക്ഷൻ: സൂപ്പർ സുബ്ബരായൻ, പ്രമോഷൻ കൺസൾട്ടൻ്റ്: സിനാൻ, വാർത്താ പ്രചരണം: പി. ശിവപ്രസാദ് എന്നിവരാണ് മറ്റ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ.
