"ഞാൻ വീട്ടിൽ നട്ടു നനച്ച് വളർത്തുന്ന ട്രോള് മരം! മകന് ഉണ്ടെന്നറിപ്പോള് ടെന്ഷന് ആയി..എന്നെ കണ്ടപ്പോള് അവന് ഞെട്ടി": നവ്യ നായര്
പാതിരാത്രിയുടെ പ്രൊമോഷനിടെ മകന് സായ് കൃഷ്ണയെ തിയേറ്ററില് വച്ച് അപ്രതീക്ഷിതമായി കണ്ട് നടി നവ്യ നായര്. മകനെ കണ്ട് ടെന്ഷനായി നവ്യ..അമ്മയെ കണ്ട് ഞെട്ടി മകനും. കുറിപ്പും വീഡിയോയും സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ച് നവ്യ.
നവ്യ നായരുടേതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം (ഒക്ടോബര് 17) തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രമാണ് റത്തീന സംവിധാനം ചെയ്ത 'പാതിരാത്രി'. റിലീസിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രൊമോഷന് പരിപാടികളുടെ തിരക്കിലാണിപ്പോള് നവ്യ നായര്. പ്രൊമോഷന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലുലുവിലെത്തിയ നവ്യ നായര് തന്റെ മകന് സായ് കൃഷ്ണയെ അപ്രതീക്ഷിതമായി കണ്ടു. ഇക്കാര്യം ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് നവ്യ നായര്.
ലുലുവില് പ്രൊമോഷന് എത്തിയപ്പോഴാണ് തന്റെ മകനെ അവിടെവെച്ച് കണ്ടതെന്നും അതോടെ താന് ടെന്ഷനായി പോയെന്നും നവ്യ ഫേസ്ബുക്കില് കുറിച്ചു. എന്നാല് തന്നെ അവിടെ കണ്ടപ്പോൾ മകന് ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയെന്നും നവ്യ പറയുന്നു. അമ്മയും മകനും അപ്രതീക്ഷിതമായി കാണുന്നതിന്റെ വീഡിയോയും നവ്യ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.
തന്റെ അമ്മയുടെ സിനിമ ആദ്യ ദിനം തന്നെ കാണാനെത്തിയതായിരുന്നു സായ് കൃഷ്ണ. സിനിമയുടെ റിലീസും പ്രൊമോഷനും വര്ക്കും കാരണം ഉച്ചയ്ക്ക് മയങ്ങിപ്പോയ സമയത്താണ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞെത്തിയ മകന് സിനിമയ്ക്ക് പോയതെന്നും നവ്യ പറയുന്നു.
ചിത്രം കണ്ട് നവ്യയെ അഭിനന്ദിക്കുന്ന സായ് കൃഷ്ണയെയും നടി പങ്കുവച്ച വീഡിയോയില് കാണാം. ജീവിതത്തില് ഇതുവരെ നല്ലതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത മകന് തന്റെ സിനിമയെ അഭിനന്ദിച്ചത് ഇതാദ്യമായാണെന്നും നവ്യ പറയുന്നു. താൻ വീട്ടിൽ നട്ടു നനച്ച് വളർത്തുന്ന ട്രോള് മരമാണ് മകനെന്നും നവ്യ ഫേസ്ബുക്കില് കുറിച്ചു.
"പടത്തിന്റെ പ്രൊമോഷൻ വർക്ക് കാരണം നേരത്തും കാലത്തും ഉറങ്ങാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്നലെ റിലീസ് ഫസ്റ്റ് ഷോ കഴിഞ്ഞപ്പോള് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ മയങ്ങി.. ആ നേരത്താണ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് എത്തിയ മകൻ സിനിമയ്ക്ക് പോയത്.
ലുലുവില് പ്രൊമോഷന് പോയപ്പോള് അവിടെ വെച്ചാണ് മകൻ സായ് ആ തിയേറ്ററിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. അതോടെ ടെൻഷൻ ആയി, ജീവിതത്തിൽ നല്ലതൊന്നും ഇതുവരെ അവൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, വൻ ട്രോളാണ് താനും..
ഞാൻ വീട്ടിൽ നട്ടു നനച്ച് വളർത്തുന്ന ട്രോള് മരം. പക്ഷേ ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്! ആദ്യമായിട്ടാണ് സായ് എന്റെ സിനിമയെ അഭിനന്ദിച്ചത്. എന്നെ അവിടെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയി. നിന്നെ വീണ്ടും ഞാൻ അഭിമാനിപ്പിക്കും ബേബ്", നവ്യ നായര് കുറിച്ചു.
നവ്യയെ കൂടാതെ സൗബിന് ഷാഹിറും ചിത്രത്തില് കേന്ദ്രകഥാപാത്രത്തില് എത്തിയിരുന്നു. ക്രൈ ഡ്രാമയായി എത്തിയ ചിത്രത്തില് സണ്ണി വെയ്ന്, ആന് അഗസ്റ്റിന്, ഇന്ദ്രന്സ്, ശബരീഷ് വര്മ്മ, ഹരിശ്രീ അശോകന്, അച്യുത് കുമാര് എന്നിവരും ചിത്രത്തില് സുപ്രധാന വേഷങ്ങളില് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
